Chủ tịch Miss Grand Vietnam: "Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ"

Hoa hậu Yến Nhi - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 - đang gây nhiều tranh cãi trong quá trình dự thi. Gần đây nhất, cô để lọt tiếng trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Miss Grand Tanzania) với những phát ngôn thiếu kiểm soát, thậm chí văng tục.

Đáng nói, việc Yến Nhi cho rằng cô "không được đầu tư gì khi đi thi quốc tế" làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ giữa người đẹp và đơn vị quản lý đang có dấu hiệu rạn nứt.

Yến Nhi được đương kim Hoa hậu Hoà bình quốc tế trao sash (dải đeo) đại diện Việt Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam - đã phản hồi dưới bình luận của một khán giả đề nghị "xử lý thẳng tay" Hoa hậu Yến Nhi.

Bà viết: "Yến Nhi cũng quá ân hận rồi. Bạn biết sai quá sai, nhưng trước áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bị bột phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách".

Bà Phạm Kim Dung cho biết thêm, Yến Nhi đã nhận lỗi và mong được tha thứ sau khi để xảy ra phát ngôn thiếu kiểm soát.

Bình luận của bà Phạm Kim Dung nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều người cho rằng phía công ty vẫn đang cố gắng bảo vệ Yến Nhi giữa làn sóng dư luận.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với công ty quản lý Hoa hậu Yến Nhi để tìm hiểu thêm về vụ việc. Tuy nhiên, đại diện truyền thông của đơn vị này cho biết không phản hồi thêm.

Chủ tịch Miss Grand Vietnam tiễn Hoa hậu Yến Nhi ở sân bay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Yến Nhi được cho là đang trò chuyện qua điện thoại với một người khác và có nhiều phát ngôn bị cho là thiếu phù hợp, thậm chí văng tục.

Cụ thể, cô than thở về việc không nhận được sự ủng hộ của khán giả khi tham gia cuộc thi quốc tế. Một số câu nói của Yến Nhi như "giờ làm gì cũng bị chửi hết trơn" hay "từ nay không livestream nữa, im lặng là tốt nhất", khiến khán giả cho rằng cô đang mệt mỏi, căng thẳng trước áp lực dư luận.

Đáng chú ý, trong đoạn hội thoại, Yến Nhi còn phàn nàn về việc không được đầu tư và hỗ trợ khi đi thi, khiến khán giả đặt nghi vấn cô đang nói về đơn vị tổ chức Miss Grand Vietnam.