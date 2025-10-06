NSƯT Võ Minh Lâm, ca sĩ Minh Sang đưa cải lương vào hành khúc tuổi trẻ

Gần đây, ca khúc “Rực sáng sức trẻ Việt Nam” (nhạc sĩ Phước Nguyễn) do ca sĩ Minh Sang thể hiện thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó, đoạn điệp khúc được đông đảo người trẻ yêu thích bởi giai điệu sôi sục, khơi dậy sự tự hào.

Đây là dự án nghệ thuật nhân kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025). Bài hát mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương do NSƯT Võ Minh Lâm thể hiện, đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc.

NSƯT Võ Minh Lâm và ca sĩ Minh Sang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSƯT Võ Minh Lâm không chỉ góp giọng, mà còn trực tiếp viết lời cho đoạn giang tấu cải lương này. Đây là lần đầu tiên âm hưởng cải lương được đưa vào trong một sản phẩm âm nhạc cổ động, như một điểm nhấn văn hóa độc đáo, tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại.

NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ, anh rất sẵn lòng tham gia các dự án cộng đồng, hy vọng gửi gắm tấm lòng của mình đến quê hương, đất nước và động viên các bạn trẻ không ngừng nỗ lực vươn lên.

Ca sĩ Minh Sang đã có 20 năm theo đuổi âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sản phẩm này còn đánh dấu cột mốc 20 năm Minh Sang bền bỉ với âm nhạc. Anh từng tham gia nhiều sân chơi lớn như Giọng hát hay, Ngôi sao tiếng hát truyền hình TPHCM, Giọng hát Việt, X-Factor... hay gần đây là Người kể chuyện tình, Tỏa sáng sao đôi.

Được đào tạo bài bản ở Nhạc viện TPHCM nhưng Minh Sang có thời gian gần như biến mất khỏi các sân khấu âm nhạc. Anh từng tâm sự: “Tôi biết ơn khoảng thời gian tạm ngưng ca hát gần 2 năm để tập trung cho công việc kinh doanh. Đó là lúc tôi học được sự kỷ luật, biết cách lên kế hoạch cho con đường nghệ thuật của mình, chứ không chỉ hát theo cảm hứng”.

Nam ca sĩ cho biết, sau khi thử nghiệm nhiều thể loại, anh chọn theo đuổi dòng nhạc mang tính cổ động, truyền cảm hứng sống và cống hiến của người trẻ hôm nay; những ca khúc về quê hương, đất nước và tinh thần tự hào dân tộc. Anh tin rằng với hiệu ứng thời gian qua, dòng nhạc này luôn có chỗ đứng, nếu nghệ sĩ đủ chân thành và nghiêm túc.