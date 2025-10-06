Jack nộp phạt hành chính sau ồn ào họp báo

Ngày 6/10, Công ty J97 Promotion của ca sĩ Jack thông báo, phía công ty đã chấp hành quyết định xử phạt của Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM.

Quyết định xử phạt này liên quan đến buổi họp báo của Jack tổ chức hôm 16/7. Theo đó, nội dung buổi họp báo của Jack có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận cấp phép.

Jack tại buổi họp báo gây tranh cãi, tổ chức hôm 16/7 ở TPHCM (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Về tranh cãi phát biểu của Jack trong họp báo "chủ yếu nói về đời tư, ít thông tin về sản phẩm âm nhạc", phía công ty giải thích: "Những chia sẻ này được đưa ra nhằm trả lời các câu hỏi mà chính các cơ quan báo chí đã gửi trước qua email đăng ký tham dự.

Toàn bộ thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất J97 Promotion lên tiếng chính thức, đầy đủ và rõ ràng, nhằm khép lại những hiểu lầm và sự việc không đáng có trong thời gian qua".

Tối 6/10, một nguồn tin thân cận xác nhận với phóng viên Dân trí, Sở VH&TT TPHCM dự kiến có kết luận chính thức về vụ việc vào tuần này.

Jack gây chú ý khi lên tiếng về đời tư trong buổi họp báo hồi tháng 7 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, hôm 16/7, ca sĩ Jack gây chú ý khi tổ chức họp báo tại TPHCM. Đây là lần đầu nam ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau nhiều năm vướng ồn ào liên quan đến đời tư và sự nghiệp.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, buổi họp báo của Jack được giới thiệu là để chia sẻ về dự án mới, song suốt 2 tiếng đồng hồ nam ca sĩ và ê-kíp tập trung chia sẻ quan điểm về các tranh cãi đời tư. Thời lượng giới thiệu về sản phẩm chỉ vỏn vẹn vài phút.

Tại họp báo hôm 24/7, Sở VH&TT TPHCM nhận câu hỏi từ truyền thông về sự việc ca sĩ Jack tổ chức họp báo hôm 16/7.

Ông Trần Minh Khiêm - Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản (thuộc Sở VH&TT TPHCM) - xác nhận đã chấp thuận cho Công ty J97 Promotion tổ chức họp báo vào ngày 16/7 để công bố dự án mới của ca sĩ Jack.

Về phản ánh của truyền thông cho rằng tại họp báo, Jack chủ yếu nói về đời tư, ít thông tin về sản phẩm âm nhạc, đại diện Sở VH&TT TPHCM tiếp nhận thông tin. Sở sau đó đã tiến hành rà soát, đánh giá lại nội dung tại họp báo xem những chia sẻ của phía ca sĩ Jack có phù hợp với nội dung xin cấp phép hay không.