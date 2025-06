Ái nữ tài tử Hong Kong: Đẹp như hoa hậu, thừa kế gia tài chục triệu USD

Nhậm Tình Giai sở hữu hình thể đẹp với chiều cao 1,8m, dáng vóc cân đối và gương mặt đẹp chuẩn hoa hậu. Cô được truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) gọi là "thế hệ ngôi sao tiềm năng thứ 2", "người mẫu thế hệ mới". Tình Giai có cha là tài tử Nhậm Đạt Hoa và mẹ là siêu mẫu Kỳ Kỳ.

Nhậm Đạt Hoa là nhân vật có tầm ảnh hưởng của làng giải trí Hong Kong. Nam diễn viên sinh năm 1955 gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1970 và được biết đến là "ông trùm phim xã hội đen Hong Kong". Ông ghi dấu ấn qua tác phẩm ăn khách như: Sát phá lang, Xã hội đen, Tuế nguyệt thần thâu, Giấc mộng mãnh hổ, Sòng bạc, Diệp Vấn…

Nhậm Tình Giai nhận được sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ châu Á (Ảnh: Sina/Elle).

Không chỉ là ngôi sao quyền lực, tài tử họ Nhậm còn là một đại gia với khối tài sản ước tính 64 triệu USD, trong đó có hơn 30 bất động sản phân bố ở nhiều thành phố lớn của Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan…

Ông từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân trước khi kết hôn với siêu mẫu Kỳ Kỳ vào năm 1997. Hai người có con gái chung, đặt tên là Nhậm Tình Giai.

Hiện, Nhậm Tình Giai là gương mặt gây chú ý của làng giải trí Hong Kong. Nhậm Tình Giai từng xuất hiện trên tạp chí Cosmopolitan Hong Kong, đồng thời cũng là nhân vật trẻ tuổi nhất của tạp chí này trong suốt 38 năm vừa qua. Nhậm Tình Giai còn được mời chụp hình cho trang bìa tạp chí Vogue Hong Kong với mẹ - siêu mẫu Kỳ Kỳ.

Nhậm Đạt Hoa và vợ, người mẫu Kỳ Kỳ (Ảnh: Sina).

Vốn được thừa hưởng nét đẹp từ người cha tài tử và mẹ siêu mẫu nên Nhậm Tình Giai sớm có sắc vóc nổi bật so với bạn bè cùng lứa. Năm 16 tuổi, cô sở hữu chiều cao 1,8m. Ngoài chiều cao nổi bật, Tình Giai còn nhận được nhiều lời khen vì có gương mặt sắc nét và ngũ quan thu hút.

Siêu mẫu Kỳ Kỳ từng chia sẻ bí quyết để con gái cô có được dáng vóc cân đối và cuốn hút: "Con bé có được chiều cao vượt trội nhờ luôn ngủ đủ giấc mỗi tối. Gần như ngày nào, con tôi cũng lên giường ngủ lúc 9 giờ tối".

Khi lớn lên, Nhậm Tình Giai được tạo điều kiện để có cuộc sống của một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Cô tham gia các lớp đào tạo người mẫu, lớp tài năng để phát triển thể chất và tố chất nghệ thuật.

Nhậm Tình Giai từng thổ lộ, ngoài việc trau dồi kiến thức và kinh nghiệm sống, mỗi ngày cô đều dành thời gian cho bản thân.

"Tôi chạy bộ, tập yoga và chỉ lắng nghe âm nhạc để thư thái đầu óc. Đôi khi, tôi đắm chìm vào cuốn sách và quên hết mọi thứ, mọi áp lực. Tôi thích học hỏi và phát triển như người bình thường", Nhậm Tình Giai tâm sự.

Nhậm Tình Giai sớm sống xa cha mẹ, sang Anh học tập. Cô đang theo học tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (The London School of Economics and Political Science), một trường đại học công lập nghiên cứu danh tiếng tại Anh, nằm trong nhóm 5 trường hàng đầu tại xứ sở sương mù.

Thỉnh thoảng, Tình Giai trở về Hong Kong để tham gia các sự kiện hay chụp hình cho các tạp chí thời trang. Những bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân hay các bộ ảnh thời trang của Nhậm Tình Giai đều hút lượng "thích" khổng lồ và những lời khen ngợi về thần thái cũng như sắc vóc.

Với lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội, Nhậm Tình Giai là một người nổi tiếng quảng bá cho nhiều thương hiệu xa xỉ như: Dior, Louis Vuitton, Prada, Burberry.

Được biết, Nhậm Tình Giai từng được mời đóng phim khi còn là học sinh tiểu học nhưng cha cô đã từ chối. Tài tử Nhậm Đạt Hoa cho rằng, con gái không nên sớm làm quen với làng giải trí và nên ưu tiên việc học văn hóa.

Tài tử họ Nhậm và vợ cho hay, họ không cấm cản sự phát triển và sáng tạo của con gái. Họ luôn ủng hộ những lựa chọn của Tình Giai.

Siêu mẫu Kỳ Kỳ từng nói về ý định cho con gái gia nhập làng giải trí: "Chúng tôi rất quan tâm đến việc học tập của con. Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng Tình Giai sẽ gia nhập làng giải trí khi con bé đủ 18 tuổi. Đây là vấn đề mà tự con sẽ quyết định trong tương lai".

Về phần Nhậm Đạt Hoa, ông cũng có chung suy nghĩ với vợ: "Con gái tôi rất thích AI (trí tuệ nhân tạo), cũng rất đam mê khám phá, đặc biệt là yêu thích toán học. Tôi nghĩ đó là lựa chọn của con bé, chỉ cần thấy phù hợp và yêu thích là được".

Từ khi sinh ra, Tình Giai đã được xem là cô gái "ngậm thìa vàng" nhưng thực tế, cô phải chịu không ít áp lực khi có cha mẹ là người nổi tiếng.

Được hỏi cảm nhận khi phải đối diện với sự soi mói và quan tâm lớn từ khi còn trẻ, Tình Giai nói, bố mẹ đã dạy cô không nên quan tâm đến ánh mắt và lời nói của người khác, nên học cách sống là chính mình.

Một người bạn của Tình Giai nhận xét về cô: "Tình Giai luôn nỗ lực phấn đấu để chứng tỏ bản thân có khả năng quản lý công việc người mẫu, đồng thời duy trì việc học thật tốt".

Mới đây, khi chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Nhậm Đạt Hoa phủ nhận việc con gái được thừa kế hơn 30 bất động sản ngay khi tốt nghiệp. Tài tử gạo cội tiết lộ rằng mọi việc liên quan đến đầu tư bất động sản trong gia đình đều do vợ ông phụ trách.

Nam diễn viên cũng nói thêm rằng, trong tương lai, toàn bộ tài sản và nhà đất của ông sẽ thuộc về con gái. Tuy nhiên, ông cho biết bản thân "không có nhiều bất động sản như người ta đồn đại".

Ảnh: Instagram/Elle/Vogue