“Em xinh” Muộii: Cao 1,76m được khuyên thi hoa hậu, xót xa bố mẹ ở nhà thuê

Gần đây, ca sĩ Muộii gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Em xinh say hi. Dừng chân đầy tiếc nuối ở vòng Livestage 3 (vòng thi đấu thứ 3), giọng ca sinh năm 2002 vẫn để lại dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, tràn đầy năng lượng và chất giọng riêng biệt.

“Em xinh” Muộii: Tôi xót xa khi bố mẹ ở nhà thuê, chật vật vì đồng tiền (Video: Quỳnh Tâm - Cẩm Tiên).

Muộii, tên thật Hồ Võ Thanh Thảo, từng là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TPHCM. Năm 2014, cô lần đầu ra mắt khán giả qua Giọng hát Việt nhí trong đội huấn luyện viên Lam Trường. Đến năm 2023, với gương mặt ngọt ngào, chiều cao 1,76m và giọng hát truyền cảm, Muộii tham gia tại Vietnam Idol, lọt vào top 5 chung cuộc.

Không chỉ nỗ lực trên hành trình âm nhạc, Muộii còn được khán giả yêu mến bởi câu chuyện gia đình. Cô là con gái của một chủ quán cơm gà lâu năm. Thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ, nữ ca sĩ luôn mong muốn báo hiếu khi có những thành quả đầu tiên trong nghề.

Trong buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ chia sẻ về hậu trường Em xinh say hi, những tiếc nuối sau khi rời cuộc chơi, cùng ký ức xúc động về hành trình nhọc nhằn của bố mẹ.

