Nguyên giám đốc Sở Y tế giữ chức Bí thư phường Vũng Tàu

Ngày 13/8, Đảng bộ phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tại đại hội lần này, Đảng bộ phường Vũng Tàu đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, chính quyền vì dân phục vụ; phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh, thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế. Trong nhiệm kỳ tới, kinh tế địa phương có cơ cấu kinh tế dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 90%; mục tiêu thu nhập bình quân và tỷ lệ hài lòng của người dân đều tăng cao; đến năm 2030, 100% khu phố đạt chuẩn văn hóa, hộ nghèo bằng 0.

Ông Nguyễn Tấn Bản được chỉ định giữ chức Bí thư phường Vũng Tàu (Ảnh: CTV).

Phường Vũng Tàu đề ra 5 định hướng phát triển, trong đó đặt người dân vào vị trí trung tâm, bảo đảm chất lượng cuộc sống, môi trường sống cho người dân. Đảng bộ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh: Phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp; phát huy vai trò mỗi người dân là "đại sứ du lịch" và "chiến sĩ bảo vệ môi trường".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đề nghị phường Vũng Tàu cần tập trung tận dụng, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau đại hội, phường phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định lộ trình, thời gian hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, giám sát để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Phường Vũng Tàu có thế mạnh kinh tế du lịch biển (Ảnh: Nam Anh).

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Bản, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Phường Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm của TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với dân số hơn 115.000 người. Trong nhiệm kỳ qua, phường vẫn tập trung phát triển ngành mũi nhọn thương mại - dịch vụ - du lịch với doanh thu hơn 118.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8%/năm. Hạ tầng đô thị được chỉnh trang, nổi bật là dự án nâng cấp trục đường Thùy Vân - Bãi Sau tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút du khách.