Điều ít biết về căn cứ có thể diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin

Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska là nơi đồn trú của các máy bay F-22 của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Nhà Trắng ngày 12/8 thông báo, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra tại thành phố Anchorage, bang Alaska, nhưng không nêu địa điểm và thời gian cụ thể.

Các nguồn tin truyền thông Mỹ cho hay, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson vào ngày 15/8 tới.

Giới chức Mỹ được cho là đã gặp nhiều thách thức trong việc tìm địa điểm phù hợp cho hội nghị thượng đỉnh với Nga. Mùa du lịch cao điểm ở Alaska khiến hầu như không còn cơ sở công cộng nào đáp ứng yêu cầu. Sau khi cân nhắc các lựa chọn tại Juneau, Anchorage và Fairbanks, phía Mỹ kết luận chỉ Anchorage mới có đủ hạ tầng cần thiết.

Alaska có rất ít đường băng đủ điều kiện để tiếp nhận cả chuyên cơ của Tổng thống Mỹ và Tổng thống nga, và chỉ một số rất ít trong đó nằm gần cơ sở hạ tầng thương mại hoặc dân sự có thể đáp ứng cho số lượng lớn các quan chức, nhà ngoại giao và lực lượng an ninh.

Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng ban đầu hy vọng tránh tổ chức cuộc gặp tại một cơ sở quân sự của Mỹ, nhưng cuối cùng, Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson là địa điểm duy nhất đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí.

Alaska được chọn là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga (Ảnh: BBC).

Elmendorf-Richardson là sự kết hợp giữa căn cứ Elmendorf của Không quân và Fort Richardson của Lục quân Mỹ. Với diện tích gần 26.000 hecta, đây là căn cứ quân sự lớn nhất Alaska.

Khu vực này mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả Mỹ và Nga: 158 năm trước, Mỹ đã mua Alaska từ Nga. Thực tế, đảo Little Diomede của Alaska chỉ cách đảo Big Diomede của Nga chưa đầy 5km qua eo biển Bering, cho thấy 2 quốc gia ở rất gần nhau về mặt địa lý.

Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, căn cứ này được coi là “đặc biệt quan trọng” trong việc bảo vệ Mỹ.

Mặc dù vậy, trong suốt thời gian lãnh đạo Điện Kremlin, ông Putin chưa từng một lần đến Anchorage. Chuyến đi sắp tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Nga đặt chân đến thành phố này.

Đây cũng sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Trump tới Alaska kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, dù ông từng nhiều lần tới Elmendorf-Richardson trong nhiệm kỳ đầu.

Trước đó, cựu Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama cũng từng đến đây. Năm 2015, ông Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân tới phía bắc Vòng Bắc Cực trong chuyến công du này.

Elmendorf-Richardson hiện triển khai các máy bay chiến đấu như F-22 Raptor, loại tiêm kích mà Không quân Mỹ khẳng định “không có đối thủ trong hiện tại hoặc tương lai dự kiến”.

Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả khu vực này có “cảnh quan ngoạn mục với núi tuyết hùng vĩ, hồ, sông, sông băng và nhiều động vật hoang dã”.

Do vị trí xa xôi, khách muốn lái xe đến căn cứ được khuyến cáo mang theo bộ dụng cụ khẩn cấp, lương thực, chăn và nhiên liệu dự phòng.