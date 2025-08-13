Nhan sắc xinh đẹp của nữ Thượng úy thuyết minh giọng miền Nam ở đại lễ A80

Vào ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh sẽ được tổ chức long trọng với nghi thức diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Trong đội hình thuyết minh của lễ diễu binh lần này, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM, vinh dự được giao nhiệm vụ đảm nhận phần đọc thuyết minh giọng nữ đại diện cho miền Nam. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân (SN 1991) hiện công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM, cô từng là PTV/BTV chương trình Quốc phòng toàn dân.

Trước khi nhận nhiệm vụ thuyết minh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngọc Hân đã 2 lần góp mặt trong những sự kiện diễu binh trọng đại ở Điện Biên.

Năm 2014, Ngọc Hân lần đầu xuất hiện trên lễ đài trong hình ảnh nữ du kích miền Nam tại lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - khoảnh khắc để lại trong cô niềm tự hào xen lẫn xúc động khi nghĩ về các thế hệ anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Mười năm sau, trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024), cô trở lại mảnh đất thiêng liêng ấy với vai trò mới: Thành viên tổ thuyết minh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thượng úy Ngọc Hân cho biết, khi nhận nhiệm vụ đảm nhận giọng đọc thuyết minh cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - một sự kiện trọng đại mang tầm vóc quốc gia - cô từng cảm thấy khá áp lực.

Với cô, công việc này không chỉ đòi hỏi sự chuẩn xác, trau chuốt trong từng lời đọc mà còn yêu cầu người thể hiện phải truyền tải được khí thế, tinh thần trang nghiêm và niềm tự hào của cả dân tộc.

“Tuy nhiên, với ý chí và bản lĩnh của một người lính, tôi tự nhủ phải vượt qua áp lực, nỗ lực bằng tất cả nghị lực và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được giao vai trò này là niềm vinh dự, tự hào rất lớn, đồng thời cũng là sự tin tưởng, ghi nhận của đơn vị dành cho tôi. Tôi coi đây là nhiệm vụ cao cả của một quân nhân cách mạng, một người lính trong Quân đội nhân dân Việt Nam - lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân.

Tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc, xứng đáng với màu áo Bộ đội Cụ Hồ", nữ Thượng úy nói.

Là mẹ của 3 con, trong đó có 2 bé sinh đôi, Thượng úy Ngọc Hân không tránh khỏi những trăn trở về gia đình nhỏ trong suốt quãng thời gian tập luyện kéo dài cho nhiệm vụ A80. May mắn thay, bố mẹ luôn là hậu phương vững chắc, hỗ trợ chăm sóc các con, để cô có thể toàn tâm toàn ý rèn luyện.

Ngọc Hân chia sẻ, những ngày tháng 8 này, cô cùng đồng đội vẫn miệt mài tập luyện, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Nhiều khán giả nhận xét, dù đã là mẹ 3 con, Thượng úy Ngọc Hân vẫn giữ được sắc vóc thu hút. Chia sẻ về bí quyết, cô cho rằng, tinh thần tích cực chính là “bí quyết sắc đẹp” bền vững nhất.

“Khi tinh thần tốt, bạn sẽ trẻ trung hơn và nguồn năng lượng tích cực cũng tự nhiên lan tỏa”, Thượng úy Ngọc Hân cho hay.

Ngọc Hân duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao đều đặn, đặc biệt là môn võ Vovinam tại cơ quan - bộ môn giúp rèn luyện sức khỏe, giữ sự dẻo dai, kỷ luật và tinh thần vững vàng. Song song đó, cô giữ lối sống điều độ, ăn uống lành mạnh, suy nghĩ tích cực và trân trọng những giá trị gia đình.

Theo Ngọc Hân, chính những yếu tố này không chỉ giúp giữ gìn vóc dáng sau khi sinh con, mà còn nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Hình ảnh đời thường xinh đẹp của Thượng úy Ngọc Hân.

Trên trang cá nhân, nữ Thượng úy cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống bình yên, giản dị.

Ngọc Hân thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp ngọt ngào, cô sở hữu phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Ảnh: Nhân vật cung cấp