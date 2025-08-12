Cuộc sống khó khăn của cựu hoa hậu vừa bị bắt cóc, giấu thi thể dưới biển

Acquene Arradaza (SN 1990) từng đăng quang tại cuộc thi địa phương của Philippines - Hoa hậu Matag-ob - vào năm 2012. Những năm qua, cô sống bằng công việc của một người chăm sóc cá nhân. Người đẹp 35 tuổi đang là mẹ đơn thân của 3 đứa con.

Cựu Hoa hậu Philippines - Acquene Arradaza - vừa bị sát hại dã man (Ảnh: DM).

Bạn bè của người đẹp nhận xét, dù cuộc sống khó khăn, Acquene Arradaza luôn là một người mẹ tận tâm và một nhân viên chăm sóc chu đáo.

Năm ngoái, em trai của Acquene Arradaza cũng bị bắn chết trong một vụ đấu súng với cảnh sát, trong đợt truy quét ma túy tại địa phương.

Mẹ của Acquene Arradaza, bà Vilma Arradaza, đang vận động đòi công lý và kêu gọi các chính trị gia Philippines giúp đỡ.

Acquene Arradaza đăng quang cuộc thi sắc đẹp địa phương Hoa hậu Matag-ob vào năm 22 tuổi (Ảnh: DM).

Rời khỏi cuộc thi sắc đẹp địa phương, Acquene Arradaza trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống (Ảnh: News).

Gia đình Arradaza đã báo cáo vụ việc cô mất tích vào ngày 4/8. Theo truyền thông Philippines, người đẹp đã bị 3 người đàn ông có vũ trang bắt cóc khi đang mua sắm ở thành phố Ormoc, Philippines vào hôm 31/7.

Cảnh sát tin rằng, đây có thể là một “cuộc tấn công có chủ ý và được lên kế hoạch trước”.

Camera giám sát tại khu vực đã ghi lại cảnh một chiếc xe màu đen dừng sát lề đường, trước khi 3 người đàn ông lao ra và cưỡng ép đưa Arradaza lên xe. Nhóm di chuyển về Tacloban City, theo tờ The Manila Times.

5 ngày sau khi Arradaza được đưa đi, ngư dân đã phát hiện thi thể cựu hoa hậu trôi trên biển trong tình trạng đã phân hủy.

Chiếc xe được cho là đã chở người đẹp Acquene Arradaza vào ngày cô bị bắt cóc (Ảnh: DM).

Ngày 4/8, thi thể của Acquene Arradaza đã được một nhóm ngư dân địa phương phát hiện khi đang trôi dạt ngoài khơi, gần ngôi làng ven biển Barangay 99 Diit.

Khi được tìm thấy, thi thể Arradaza đã phân hủy nặng. Tay chân của cô bị trói, một ổ khóa xe đạp quấn quanh cổ. Gương mặt cô bị che bằng vải đen, cơ thể bị buộc vào 2 bao tải chứa vật nặng.

Chị gái của Acquene Arradaza tiết lộ, cựu hoa hậu đã nói chuyện với một người đàn ông tên là Pay-ap Drilon vào buổi sáng trước khi bị biến mất.

Đại diện cảnh sát bước đầu cho biết, họ cho rằng người đẹp đã bị sát hại rồi giấu xác dưới biển. Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra, truy bắt các nghi phạm. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận Philippines.

Acquene Arradaza đang theo đuổi công việc người chăm sóc cá nhân (Ảnh: IB).