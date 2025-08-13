Bạn đọc Dân trí giúp người cha nghèo chiến thắng bệnh tật, tìm lại nụ cười

Từ vực thẳm tuyệt vọng, người cha nghèo hồi sinh nhờ tình yêu thương của bạn đọc Dân trí

Ngày 12/8, tại phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Đoàn Văn Trang (SN 1991) ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động. Lần đầu tiên sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, người đàn ông ấy mới có thể tự tin nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười ấm áp.

Khó ai tin rằng, chỉ cách đây hơn một tháng, anh Trang vẫn ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Khi đó, toàn thân anh chi chít những mảng nấm loang lổ, da bong tróc đau đớn, hơi thở yếu ớt, cơ thể suy kiệt.

Chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khi đó khiến ai nghe cũng xót xa: viêm phổi, nhiễm nấm máu do Trichosporon, nhiễm nấm da lan rộng, hạ natri máu, suy tuyến thượng thận do thuốc…

Cách đây hơn 1 tháng, bệnh tình của anh Trang rất nặng, toàn thân chi chít những mảng nấm, da bong tróc đau đớn, hơi thở yếu ớt, cơ thể suy kiệt (Ảnh: Hương Hồng).

Khi bệnh tình trở nặng cũng là lúc gia đình anh Trang đã kiệt quệ. Không còn tiền để tiếp tục điều trị, anh từng phải ngắt quãng phác đồ, đối mặt với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.

Chính thời điểm ngặt nghèo ấy, báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Bác sĩ kêu gọi cứu người cha nghèo nguy kịch vì thiếu tiền chữa trị”. Lời kêu gọi nhanh chóng lan tỏa, chạm đến trái tim của hàng nghìn bạn đọc.

Chỉ trong thời gian ngắn, bạn đọc trong và ngoài nước gửi về báo Dân trí ủng hộ anh Trang số tiền 176.263.055 đồng. Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí chuyển đến số tài khoản anh Đoàn Văn Trang.

Khoản hỗ trợ kịp thời ấy giúp anh tiếp tục điều trị theo đúng phác đồ, sử dụng thuốc kháng nấm ngoài danh mục Bảo hiểm y tế có chi phí rất cao.

Vợ chồng anh Trang cùng cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai trân trọng đón nhận số tiền 176.263.055 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Trang nghẹn ngào xúc động: “Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và các bác sĩ, cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, có lẽ em đã không còn ngồi đây hôm nay. Em mang ơn mọi người cả đời”.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, anh Trang đã được chữa trị, bệnh tình thuyên giảm, lấy lại được sự tự tin và nở nụ cười hạnh phúc (Ảnh: Hương Hồng).

Khi lòng nhân ái, sự nỗ lực của các bác sĩ và nghị lực của bệnh nhân cùng thắp sáng nụ cười

Theo PGS.TS.BS Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, anh Trang đáp ứng tốt với thuốc kháng nấm, các chỉ số sức khỏe dần cải thiện. Điều kỳ diệu nhất là những mảng nấm từng phủ gần như toàn bộ cánh tay, cổ, gương mặt nay đã biến mất. Làn da trở lại hồng hào, gương mặt bừng sáng, ánh mắt anh không còn e dè, mặc cảm.

“Chúng tôi vui mừng khi bệnh nhân hồi phục nhanh, lấy lại thể trạng và tinh thần. Nhưng để có kết quả ấy, ngoài phác đồ điều trị và sự chăm sóc y tế, chính ý chí, nghị lực sống của bệnh nhân và sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Dân trí đóng vai trò quyết định”, chị Nguyễn Lệ Thuỷ, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí giúp người cha nghèo chiến thắng bệnh tật, tìm lại nụ cười (Video: Hương Hồng).

Anh Trang tâm sự, khoảng thời gian nằm viện là những ngày thử thách nhất trong đời. Nỗi lo cái chết cận kề, sự mặc cảm vì ngoại hình biến dạng, cộng thêm gánh nặng kinh tế khiến anh nhiều lúc muốn buông xuôi.

Nhưng nghĩ đến mẹ già và đứa con trai học lớp 6 đang chờ cha trở về, anh tự nhủ phải gắng gượng. Và rồi, niềm tin ấy được tiếp thêm sức mạnh nhờ tình thương yêu của hàng ngàn trái tim nhân ái.

Điều hạnh phúc hơn cả với anh Trang sau biến cố bệnh tật là gia đình nhỏ đã đoàn tụ. Người vợ từng vì hoàn cảnh éo le mà xa cách, nay trở về bên chồng, cùng chăm sóc anh những ngày ở viện và vun vén cho gia đình. Trong phòng bệnh, hình ảnh 2 vợ chồng trò chuyện, cùng động viên nhau khiến ai chứng kiến cũng ấm lòng.

Sự trở về ấy không chỉ giúp anh Trang có thêm hậu phương vững chắc để chiến đấu với bệnh tật, mà còn thắp lại ngọn lửa yêu thương tưởng chừng đã tắt, giúp anh càng thêm trân trọng sức khỏe và mái ấm gia đình.

Điều hạnh phúc hơn cả với anh Trang sau biến cố bệnh tật là gia đình nhỏ đã đoàn tụ (Ảnh: Hương Hồng).

Hình ảnh người cha nghèo từng nằm bất động trong bệnh viện, nay ngồi thẳng lưng, ánh mắt tự tin và nụ cười hiền, sẽ còn đọng mãi trong ký ức những người đã đồng hành cùng anh.

Một lần nữa, xin tri ân bạn đọc Dân trí, những người đã biến điều tưởng chừng không thể thành có thể; cảm ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, những người đã kiên trì đồng hành cùng bệnh nhân qua từng ngày khó khăn.