Tùng Dương hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình gây sốt, tác giả nói "vỡ tim"

Sự kiện do Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và thu hút đông đảo khán giả.

Trong "biển đỏ" rực rỡ với sắc cờ sao vàng tại sân vận động Mỹ Đình, Tùng Dương xuất hiện trên sân khấu với bản phối mới hoành tráng cho Viết tiếp câu chuyện hòa bình - ca khúc đã đạt hơn 6 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tại concert "Tổ quốc trong tim" (Video: Đài PT-TH Hà Nội).

Với cách xử lý âm nhạc đầy chiều sâu và chất giọng nội lực đầy cảm xúc, Tùng Dương đã đưa ca khúc đến một không gian mới mẻ - vừa lắng đọng, vừa cuộn trào, như chính hành trình viết tiếp những trang sử hòa bình mà dân tộc vẫn đang bền bỉ nối dài.

Khán giả tại chỗ đã đồng thanh hát theo, biến sân Mỹ Đình thành một biển người rực rỡ ánh đèn điện thoại. Trên mạng xã hội, clip màn trình diễn của Tùng Dương nhanh chóng lan tỏa, nhận về hàng ngàn bình luận khen ngợi.

Nhiều người dùng TikTok và Facebook gọi đây là phiên bản "đỉnh nóc kịch trần", "lụy tim" , "đốn tim" hay "gây nghiện từ nốt đầu tiên". Một khán giả chia sẻ: "Tùng Dương hát mà như đang kể chuyện dân tộc, nghe xong chỉ muốn đứng dậy vỗ tay mãi không thôi".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tùng Dương cho biết dù Viết tiếp câu chuyện hoà bình đã được nhiều giọng ca thể hiện, với anh, ca khúc vẫn mang đến những rung cảm đặc biệt.

“Tôi hát với tâm thế và tình yêu mãnh liệt dành cho đất nước, gửi trọn tình cảm vào từng câu chữ, từng nốt nhạc. Dù là tác phẩm của Nguyễn Văn Chung, nó đã trở thành của tất cả mọi người - ai cũng thấy trách nhiệm và sứ mệnh của mình, với tư cách một công dân Việt Nam - viết tiếp câu chuyện hòa bình”, Tùng Dương bày tỏ.

Màn thể hiện của anh gây sốt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Là nghệ sĩ của thời bình, anh coi việc được cất lên những ca khúc về Tổ quốc là cách tri ân xương máu của thế hệ cha anh.

Anh nói: “Tôi hát như một lời khẳng định: Không khuất phục trước bất cứ điều gì, nhưng vẫn chất chứa khát vọng về một Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu”.

Khi thông tin Tùng Dương sẽ thể hiện phiên bản mới Viết tiếp câu chuyện hòa bình được công bố, nhiều khán giả dự đoán đây sẽ là bản “viral” nhất. Nam ca sĩ cho biết, anh không hề cảm thấy áp lực vì điều đó.

“Khi đã yêu bài hát, tôi chỉ muốn mang đến màu sắc riêng của mình. Hy vọng khán giả sẽ được trải nghiệm thêm những cách xử lý mới để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ca từ và giai điệu của Nguyễn Văn Chung”, anh bộc bạch.

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung vốn bằng tuổi, thường trêu đùa nhau trên mạng xã hội. Lần này, họ cùng thực hiện MV chính thức cho Viết tiếp câu chuyện hòa bình - điều chưa từng có trong suốt 1 năm ca khúc gây sốt.

Theo nam ca sĩ, bản phối do Nguyễn Hữu Vượng - cộng sự lâu năm của Tùng Dương - đảm nhiệm, mang âm hưởng hùng tráng, hợp xướng dày, mở ra “không gian rộng lớn để anh bay bổng và bộc lộ tình yêu quê hương qua từng hơi thở”.

Sau ca khúc này, bộ đôi Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương tiếp tục hợp tác với Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai (ra mắt 14/8) theo phong cách dance/EDM trẻ trung. MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình sẽ ra mắt ngày 25/8, cả hai sản phẩm đều chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

“Đây là món quà không chỉ cho tôi hay bạn bè tri kỷ như Văn Chung, mà cho khán giả, cho đất nước”, Tùng Dương nói.

50.000 khán giả bật đèn flash cùng hòa giọng với Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Văn Chung thừa nhận rằng, hiếm ca khúc nào của anh có hành trình đặc biệt như Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Ban đầu, Duyên Quỳnh là người đầu tiên hát và truyền cảm hứng để anh sáng tác. Cô kiên trì mang ca khúc đi diễn khắp sân khấu lớn nhỏ, hội diễn để lan tỏa, trong bối cảnh thị trường nhạc tràn ngập tình ca.

Bước ngoặt đến khi nhà sản xuất trẻ Đức Tư phối lại, giúp ca khúc tiếp cận giới trẻ qua TikTok, clip viral.

Trước dịp 30/4 năm nay, ca khúc đạt 2 tỷ lượt xem và được chọn hát trong đại lễ. “Giờ đây, nó gần như đã trở thành “bài hát quốc dân" - từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ đều thuộc”, anh nói.

Với tác giả, việc Tùng Dương hát Viết tiếp câu chuyện hoà bình tại concert Tổ quốc trong tim, trước 50.000 khán giả là một cột mốc đáng nhớ.

“Tôi đã chứng kiến khán đài 50.000 người hòa giọng cùng Tùng Dương. Cảm giác ấy quá xúc động, quá tự hào, như có thể muốn vỡ cả trái tim.

Bản phối hoành tráng kết hợp với giọng hát đầy nội lực đã tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ, khiến tôi choáng ngợp trong niềm tự hào của người nhạc sĩ.

Phiên bản Viết tiếp câu chuyện hòa bình này mang lại cảm xúc khác biệt, với sự bùng nổ mãnh liệt và dòng năng lượng cuộn trào như sóng biển, khiến tôi tin rằng bài hát sẽ có sức sống lâu bền trong lòng khán giả và người dân Việt Nam”, Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhạc sĩ cũng khẳng định: “Tùng Dương đang là nam ca sĩ thể hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình hay và cảm xúc nhất tới thời điểm này”.

Ra mắt năm 2023, Viết tiếp câu chuyện hòa bình nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một sản phẩm âm nhạc. Ca từ hào hùng, giai điệu gợi nhắc lịch sử dựng nước - giữ nước, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy lòng tự hào dân tộc đã chạm đến cảm xúc của khán giả mọi thế hệ.

Chỉ trong hơn 2,5 tháng, lượt xem ca khúc tăng từ 3,1 tỷ lên gần 6 tỷ trên YouTube, TikTok và Facebook. Ca từ bài hát còn được đưa vào đề thi Văn của nhiều trường THPT cả ba khối 10, 11, 12.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, Tùng Dương cho rằng, ca khúc xứng đáng là Bài hát của năm trong một năm đặc biệt như 2025. Còn Nguyễn Văn Chung, sau 2 năm dõi theo hành trình ca khúc, nói rằng thành công này đến với anh “như một điều kỳ diệu” - phần thưởng cho sự mơ mộng và niềm tin bền bỉ vào âm nhạc dành cho quê hương, đất nước.