Dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm họng không nên bỏ qua

Đừng chủ quan với những dấu hiệu quen thuộc ở vùng họng

Đau họng và cảm giác nuốt vướng là những dấu hiệu phổ biến, có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt gia tăng vào thời điểm giao mùa hoặc khi môi trường sống bị ô nhiễm.

Phần lớn những trường hợp đau họng và nuốt vướng đều liên quan đến các bệnh lý lành tính như viêm họng cấp, viêm amidan, viêm thanh quản, trào ngược dạ dày...

Điều đáng lưu ý là sự phổ biến và biểu hiện ban đầu mơ hồ khiến người bệnh có tâm lý chủ quan, tự điều trị hoặc bỏ qua “thời điểm vàng” để tầm soát các bệnh lý nguy hiểm hơn.

Đau họng, nuốt vướng - triệu chứng phổ biến dễ lầm tưởng với những bệnh lý tai mũi họng thông thường (Ảnh: BVCC).

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc cho biết: “Đau họng kéo dài và nuốt vướng không đơn thuần là biểu hiện nhiễm trùng thông thường. Trong một số trường hợp đặc biệt, đây có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh lý tai mũi họng ác tính, đặc biệt là ung thư vòm họng”.

Khi nào đau họng, nuốt vướng cảnh báo ung thư vòm họng

Ung thư vòm họng là một trong những dạng ung thư phổ biến thuộc nhóm ung thư đầu cổ. Khác với nhiều bệnh ung thư khác, ung thư vòm họng thường “ngụy trang” dưới vỏ bọc các bệnh lý tai mũi họng thông thường như viêm xoang, viêm mũi dị ứng hoặc lệch vách ngăn. Điều này khiến nhiều người bệnh chủ quan, trì hoãn việc thăm khám cho đến khi bệnh đã bước vào giai đoạn cuối.

Đặc điểm nguy hiểm nhất của căn bệnh này là các triệu chứng chỉ xuất hiện khi khối u đã xâm lấn sâu vào các cấu trúc xung quanh hoặc bắt đầu di căn đến các cơ quan khác, lúc này việc điều trị đã trở nên phức tạp hơn nhiều.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, bệnh nhân không nên chủ quan với những cơn đau họng và cảm giác nuốt vướng kéo dài. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ như có dị vật vướng trong cổ đặc biệt là khi nuốt nước bọt hoặc ăn thức ăn khô. Đặc biệt, nếu tình trạng này kéo dài trên 3 tuần, không đáp ứng với điều trị nội khoa và ngày càng nghiêm trọng, người bệnh cần đi khám để loại trừ nguy cơ mắc các bệnh lý ác tính, trong đó có ung thư vòm họng.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang - Chuyên gia 15 năm kinh nghiệm điều trị bệnh lý tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ (Ảnh: BVCC).

Đôi khi, khối u xuất hiện ở vòm họng, vị trí gần nền mũi có thể gây tắc nghẽn một bên hốc mũi, dẫn đến hiện tượng nghẹt mũi kéo dài, thường không kèm chảy dịch mũi mủ như trong viêm xoang thông thường.

Khi khối u phát triển, chèn ép hoặc làm tắc vòi nhĩ, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng ù tai, suy giảm thính lực hoặc đau tai nhẹ, thường xảy ra ở một bên. Đây là dấu hiệu dễ bị bỏ qua do thường bị nhầm lẫn với viêm tai giữa, đặc biệt trong trường hợp không có biểu hiện nhiễm trùng rõ ràng khi nội soi tai.

Cũng theo bác sĩ Xuân Quang, biểu hiện thường gặp nhất ở giai đoạn tiến triển của ung thư vòm họng là nổi hạch vùng cổ. Hạch thường nằm ở vị trí sau góc hàm hoặc vùng cổ bên, có kích thước lớn dần, mật độ rắn chắc, không di động, không gây đau. Nhiều trường hợp, người bệnh chỉ phát hiện bệnh khi đi khám vì sờ thấy hạch cổ bất thường.

Nhiều người bệnh chỉ đi khám khi các khối hạch cổ bất thường xuất hiện (Ảnh: BVCC).

“Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm (I–II), tỷ lệ điều trị khỏi ung thư vòm họng có thể lên tới 85–90%. Các phương pháp điều trị chủ yếu là xạ trị, hóa trị và điều trị phối hợp, tùy theo giai đoạn bệnh”, bác sĩ Xuân Quang nhấn mạnh.

Trong khi đó, ung thư vòm họng ở giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng, mơ hồ, không đặc trưng nên người bệnh thường dễ bỏ qua. Khi giai đoạn bệnh tiến xa hơn, người bệnh có thể gặp các triệu chứng khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Vì thế, người bệnh nên chủ động hơn trong việc khám sức khỏe, tầm soát ung thư, đi khám ngay khi có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào để được chẩn đoán, điều trị sớm nhất nếu có bệnh.