Giọng ca 13 tuổi hát tại sự kiện âm nhạc 50.000 khán giả là ai?

Tối 10/8, concert Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình.

Tổ quốc trong tim là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô quốc gia, được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - hai mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường giành độc lập, tự do.

Chương trình quy tụ khoảng 50.000 khán giả thuộc nhiều thế hệ. Trong không gian rợp sắc đỏ của quốc kỳ, mọi người cùng hòa giọng trong những ca khúc cách mạng, để âm nhạc trở thành sợi dây nối liền quá khứ hào hùng với khát vọng hôm nay.

Thiên Kim biểu diễn trong chương trình "Tổ quốc trong tim" tối 10/8 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mang thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc ở ngay trong tim mỗi người”, chương trình dẫn dắt người xem qua hành trình cảm xúc sâu lắng, vừa gợi nhắc ký ức lịch sử, vừa khơi dậy tinh thần hướng tới tương lai.

Một trong những màn biểu diễn gây ấn tượng trong chương trình là màn mashup Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và Bác Hồ - Người em tất cả của ca sĩ Phạm Thu Hà và giọng ca nhí Đặng Kim Thiên Kim. Tiết mục chan chứa tình cảm dành cho Bác và quê hương, được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội sau đó.

Đặng Kim Thiên Kim hát trong concert "Tổ quốc trong tim" (Video: Đài PT-TH Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cảm xúc khi được tham gia concert Tổ quốc trong tim, Đặng Kim Thiên Kim cho biết, đây là niềm hạnh phúc lớn với em.

Thiên Kim bộc bạch: “Được đứng trên sân khấu Mỹ Đình, trước hàng chục nghìn khán giả và hòa mình vào không khí rực rỡ cờ đỏ sao vàng là niềm vinh dự lớn đối với em. Em cảm nhận rõ sự tự hào, xúc động và cả trách nhiệm của một thiếu nhi Thủ đô khi cất giọng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc.

Lúc nhìn xuống khán đài, thấy mọi người cùng vẫy cờ, hát theo và mỉm cười, em như được tiếp thêm sức mạnh. Em mong rằng mỗi câu hát mình gửi gắm sẽ chạm tới trái tim khán giả, đặc biệt là các bạn cùng thế hệ với em, để chúng ta cùng thêm yêu đất nước và tiếp nối truyền thống của dân tộc”.

Nói về ca khúc mình thể hiện, Đặng Kim Thiên Kim cho biết bản thân tâm đắc nhất với câu hát: "Mong sao Bác sống muôn đời, để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người”.

“Với em, câu hát này như một sự dõi theo của Bác, cũng là lời nhắn nhủ các thế hệ trẻ cần nỗ lực học tập, rèn luyện để đóng góp cho đất nước”, giọng ca nhí chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Thu Hà và giọng ca 13 tuổi Thiên Kim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đặng Kim Thiên Kim là gương mặt quen thuộc tại các chương trình nghệ thuật như Vì tầm vóc Việt; Giai điệu Tự hào… trên VTV nhiều năm qua. Hiện Thiên Kim là học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ở trường, Thiên Kim là Liên đội phó.

Giọng ca nhí sinh năm 2012 là gương mặt tiêu biểu của thiếu nhi Thủ đô với hàng loạt thành tích nổi bật.

Năm 2023, Đặng Kim Thiên Kim giành Giải nhất cuộc thi Giọng hát Họa Mi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức cùng 2 Huy chương vàng hạng mục đơn ca và song ca tại Liên hoan châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok (Thái Lan).

Trước đó, năm 2022, Thiên Kim giành Giải nhất cuộc thi Sao Việt tỏa sáng, đồng thời nhận giấy khen của Cung Thiếu nhi Hà Nội vì thành tích xuất sắc tại Festival Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII.

Trước khi tham gia chương trình Tổ quốc trong tim, Đặng Kim Thiên Kim từng là ca sĩ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Trước đó, giọng ca 13 tuổi cũng tham gia chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) trong khuôn khổ Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đặng Kim Thiên Kim (giữa) là gương mặt quen thuộc tại các chương trình nghệ thuật của VTV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2024, Thiên Kim là đại biểu tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II. Tại đây, cô bé đã đề xuất sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực học đường gửi tới Quốc hội. Năm 2025. Thiên Kim là đại biểu thiếu nhi tham gia Giao lưu hữu nghị thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam - Lào và Giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Từ năm 9 tuổi, Đặng Thiên Kim đã thể hiện rõ quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô bé cho biết, mình hâm mộ hình ảnh các cô văn công cất tiếng hát phục vụ nhân dân, động viên những chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc.

“Em luôn khao khát bước chân vào cánh cổng của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ - chiến sĩ.

Nhiều năm nay, em yêu dòng nhạc Cách mạng và quê hương đất nước và khao khát được đứng trên sân khấu và lan tỏa những giá trị truyền thống đẹp đẽ của dân tộc”, Thiên Kim chia sẻ.