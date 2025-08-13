Bố trí sinh viên ngành công nghệ thông tin về xã hỗ trợ thủ tục hành chính

Ngày 13/8, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch đưa sinh viên tình nguyện ngành CNTT hỗ trợ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại các xã, phường trên địa bàn, nhằm triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của xã, phường trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, mỗi xã, phường được bố trí 2 sinh viên tình nguyện ngành CNTT hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ việc xử lý lỗi các thiết bị CNTT như máy tính, máy in, máy quét, máy bốc số, kết nối mạng, wifi...

Người dân đến phường Tam Kỳ, Đà Nẵng, làm thủ tục được cán bộ hướng dẫn tận tình (Ảnh:M Công Bính).

Hướng dẫn sử dụng và đầu mối xử lý các lỗi về phần mềm quản lý điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ký số chuyên dùng; hướng dẫn sử dụng các công cụ AI phổ biến trong công tác hành chính, văn phòng.

Các sinh viên tình nguyện này cũng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các thiết bị CNTT tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường như bốc số, tra cứu, sử dụng, nộp thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tra cứu kết quả, tái sử dụng giấy tờ đã số hóa của cá nhân…

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức rà soát nhu cầu đăng ký sinh viên tình nguyện về hỗ trợ của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố và đầu mối liên lạc của các xã, phường gửi thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ để làm cơ sở tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch.

Thành phố Đà Nẵng đề nghị các trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Duy Tân tổ chức triển khai, tuyển sinh viên tình nguyện ngành CNTT theo kế hoạch của thành phố; trong đó ưu tiên sinh viên là người ở tại địa phương đăng ký tham gia hỗ trợ.

Các trường bố trí hoặc huy động kinh phí để đưa sinh viên về hỗ trợ các xã, phường; chủ động tổ chức bố trí phương tiện, tổ chức đưa, đón sinh viên tình nguyện đến UBND các xã, phường; phối hợp với chính quyền địa phương bố trí chỗ ăn, ở cho các sinh viên đến các địa phương để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ theo kế hoạch.

UBND thành phố giao UBND các phường, xã tiếp nhận sinh viên được cử đến địa phương để hỗ trợ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, các trường đại học xây dựng nội dung, chương trình hỗ trợ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số chi tiết tại địa phương, đảm bảo thực hiện có kết quả các nội dung theo kế hoạch.