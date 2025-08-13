Tranh cãi Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2

Mới đây, nhà sản xuất Anh trai say hi gây chú ý khi công bố 30 thí sinh mùa 2. Trong đó, cái tên Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo ê-kíp, sự tham gia của Vũ Cát Tường tại Anh trai say hi 2025 hứa hẹn mang tới những điều hấp dẫn bởi giọng ca 9X là nghệ sĩ toàn diện, có nhiều kinh nghiệm trong nghề.

Vũ Cát Tường là một trong 30 nghệ sĩ tham gia "Anh trai say hi 2025" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trên mạng xã hội, khán giả có nhiều tranh luận về việc Vũ Cát Tường có mặt trong danh sách nam nghệ sĩ tham gia chương trình.

Nhiều ý kiến cho rằng Vũ Cát Tường về mặt giới tính sinh học vẫn là nữ nên không phù hợp tham gia một chương trình "anh trai". Cũng có ý kiến nhận định Vũ Cát Tường sẽ là gương mặt tạo nên nhiều dấu ấn âm nhạc trong show và không cần quan tâm đến những yếu tố khác.

Một dân mạng bình luận: "Như Gil Lê, Tiên Tiên thì tham gia các chương trình "Chị đẹp", "Em xinh", còn Vũ Cát Tường lại tham gia show "Anh trai", thấy rất kỳ quặc".

Những ý kiến khác cũng bày tỏ: "Thể lệ chương trình từ đầu đã công bố là dành cho nam nghệ sĩ, đưa một nữ nghệ sĩ vào là không phù hợp", "29 ca sĩ nam và thêm Vũ Cát Tường là giọng nữ, sẽ rất phức tạp ở các vòng thi cần chia đội, chia bài hát", "Chương trình tên Anh trai say hi nhưng lại có một thí sinh giới tính nữ, ban tổ chức nên giải thích rõ cho khán giả lý do mời Vũ Cát Tường"...

Trên trang cá nhân, Vũ Cát Tường chia sẻ poster tham gia Anh trai say hi 2025 và viết: "Chuyến này "xuống núi" hướng ngoại toàn thời gian. Vũ Cát Tường xin chào mọi người nhé". Bài đăng nhận được 20.000 lượt tương tác. Ca sĩ hiện giữ im lặng trước những bình luận trái chiều.

Ngô Kiến Huy là một trong những nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm xuất hiện trong chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh Vũ Cát Tường, dàn thí sinh của Anh trai say hi 2025 còn có: Ngô Kiến Huy, Bùi Trường Linh, Cody Nam Võ, Vương Bình, Rio, Karik, B Ray, Ryn Lee, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Negav, Thái Ngân, Gill, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Phúc Du, Hustlang Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CongB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, BigDaddy, Tez, Jey B và Nhâm Phương Nam.

Nhà sản xuất cho biết danh sách nghệ sĩ của mùa 2 tạo nên bức tranh đa dạng, kết hợp giữa những tên tuổi có nhiều kinh nghiệm và thế hệ trẻ, gương mặt tân binh. Cuộc thi hứa hẹn là hành trình khám phá, phát triển của 30 nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chương trình dự kiến lên sóng từ tháng 9.