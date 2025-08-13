Cơn đau quặn thận - Đâu là thời điểm "vàng" để can thiệp?

Cơn đau quặn thận dữ dội và dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng của hệ tiết niệu

Theo thống kê từ Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ, khoảng 2-12% dân số Việt Nam bị sỏi tiết niệu. Trong số đó, nhiều trường hợp không phát hiện sớm, đến khi viên sỏi di chuyển và gây tắc nghẽn niệu quản, dẫn đến cơn đau quặn thận điển hình.

Khi đường tiểu bị tắc nghẽn, nước tiểu không thoát xuống được bàng quang, áp lực trong bể thận tăng gấp 10 lần bình thường, tạo nên cảm giác đau quặn dữ dội ở vùng hông, thắt lưng, lan xuống bụng dưới, bẹn và cơ quan sinh dục khiến người bệnh bứt rứt, phải thay đổi tư thế liên tục để giảm đau nhưng không đỡ.

Cơn đau quặn thận được mô tả là cơn đau vô cùng dữ dội (Ảnh: Istock).

Nếu có viêm nhiễm tiết niệu đi kèm, bệnh nhân có thể sốt, rét run, đau vùng hông dữ dội hơn. Đánh giá về mức độ nghiêm trọng, ThS.BS.CKII Trịnh Minh Thanh - Trưởng Đơn nguyên Ngoại Tiết niệu, BVĐK Hồng Ngọc cho biết: “Cơn đau quặn thận có cường độ mạnh hơn cơn đau đẻ hay gãy xương, là dấu hiệu cảnh báo hệ tiết niệu đang gặp tổn thương nặng nề. Mỗi cơn thường kéo dài khoảng 20-60 phút, sau đó có thể thuyên giảm nhưng sẽ lại tái phát nếu viên sỏi gây tắc nghẽn không được xử lý. Khi đó, người bệnh có thể phải đối mặt với biến chứng thận ứ nước, viêm nhiễm nặng, thậm chí là suy thận”.

Đừng bỏ lỡ “thời điểm vàng” để loại bỏ sỏi an toàn

Bác sĩ Trịnh Minh Thanh cũng nhấn mạnh, thời gian 6-12 giờ đầu sau khi xuất hiện cơn đau được xem là "thời điểm vàng" để can thiệp. Nếu trì hoãn điều trị, thận phía bị tắc nghẽn có thể suy giảm chức năng rõ rệt. Thực tế, không ít trường hợp đã bị thận ứ nước, giảm tưới máu nhu mô thận, nguy hiểm hơn là biến chứng vỡ thận, suy thận ở bên bị tắc nghẽn vì nhập viện quá muộn hoặc xử lý sai cách tại nhà.

Trường hợp của bệnh nhân N.N.M (35 tuổi) là ví dụ điển hình cho thấy hiệu quả của việc can thiệp kịp thời trong "thời gian vàng". Anh M nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng trái, kèm biểu hiện đau tức khi tiểu. Kết quả chụp CT cho thấy niệu quản bên trái hoàn toàn không ngấm thuốc cản quang, chứng tỏ đường tiểu đã bị viên sỏi làm tắc nghẽn hoàn toàn, thận trái đã mất chức năng tạm thời.

Niệu quản phải tắc nghẽn, không ngấm thuốc cản quang (Ảnh: BVCC).

Ngay lập tức, anh N.N.M được tiếp cận quy trình cấp cứu chuyên khoa tại BVĐK Hồng Ngọc. Các xét nghiệm cần thiết và chẩn đoán hình ảnh hiện đại được thực hiện nhanh chóng, giúp bác sĩ xác định vị trí sỏi và đánh giá chính xác tình trạng tổn thương.

Bệnh nhân được chỉ định tán sỏi ngược dòng bằng laser, đây là phương pháp ít xâm lấn, sử dụng ống nội soi đưa qua đường tiểu tự nhiên để tiếp cận và dùng năng lượng laser phá vỡ sỏi, giải phóng đường tiểu tắc nghẽn, giúp phục hồi chức năng thận mà không cần phẫu thuật mở. Nhờ xử trí kịp thời, anh M. tránh được nguy cơ suy thận và phục hồi tốt sau can thiệp.

Nhận biết triệu chứng sớm, kiểm soát biến chứng từ giai đoạn khởi phát

Mặc dù các cơn đau quặn thận thường xuất hiện đột ngột nhưng trên thực tế, cơ thể thường đã phát tín hiệu cảnh báo từ trước. Một số biểu hiện như đau âm ỉ hoặc tức nặng vùng thắt lưng một bên, tái đi tái lại nhiều lần, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, hoặc tiểu ra máu (dù rất ít), nước tiểu đục, tiểu không hết, nặng bụng dưới,… đều có thể là dấu hiệu của sỏi tiết niệu đang hình thành.

ThS.BS.CKII Trịnh Minh Thanh đang khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

ThS.BSCKII Trịnh Minh Thanh, người có hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tiết niệu cho biết: "Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường trên dù không rõ ràng, người bệnh cũng nên đi khám chuyên khoa Tiết niệu càng sớm càng tốt. Trường hợp phát hiện sỏi kịp thời, việc điều trị đơn giản hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu để đến khi cơn đau quặn thận bùng phát, tổn thương lên hệ tiết niệu sẽ nghiêm trọng hơn, thời gian điều trị cũng kéo dài hơn".

Tại BVĐK Hồng Ngọc, bệnh nhân sẽ được chẩn đoán nhanh chóng và chính xác nhờ hệ thống thiết bị hiện đại. Sau khi xác định vị trí, kích thước và mức độ ảnh hưởng của viên sỏi, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp nhất, từ điều trị nội khoa đến can thiệp kỹ thuật tán sỏi hiện đại như tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi ngược dòng bằng laser, hoặc tán sỏi qua da.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trực cấp cứu 24/7, đặc biệt trong các ca đau quặn thận cấp, đảm bảo bệnh nhân được tiếp cận và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa biến chứng tổn thương thận.