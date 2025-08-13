Ngôi sao đoạt giải Grammy dừng concert 15.000 người để bảo vệ một em bé

Mới đây, ngôi sao nhạc Latin Maluma đã gây xôn xao dư luận khi đột ngột dừng buổi hòa nhạc của mình tại thành phố Mexico (Mexico) để "dạy dỗ" khán giả về cách chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ.

Maluma đang hát thì dừng lại để nhắc nhở khán giả không nên mang theo em bé đến buổi hòa nhạc mà không có biện pháp bảo vệ đôi tai (Ảnh: Cắt từ video TikTok Carolchampell).

Đoạn video ghi lại hành động của Maluma đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ca sĩ Maluma, 31 tuổi, hỏi người mẹ đứa bé bao nhiêu tuổi và khi biết em bé chỉ mới 1 tuổi, anh đã không giấu được sự tức giận.

"Chị nghĩ đưa một đứa bé 1 tuổi đến buổi hòa nhạc với âm lượng khủng khiếp thế này có phải là ý tưởng hay không? Đứa bé đó thậm chí còn không biết mình đang làm gì ở đây nữa", Maluma nói.

Anh tiếp tục đưa ra lời cảnh báo: "Lần sau nhớ bảo vệ đôi tai cho em bé nhé. Tôi nói thật đấy. Đó là trách nhiệm quan trọng của chị".

Maluma là người đã lên chức bố, có 1 cô con gái cũng được 1 tuổi. Có lẽ đó là lý do anh cảm nhận rõ ràng về trách nhiệm của một người phụ huynh với trẻ nhỏ. Anh cho biết, anh sẽ không bao giờ làm điều đó với tư cách là một người cha.

Maluma, ngôi sao nhạc Latin hàng đầu thế giới hiện nay, từng đoạt giải Grammy và nhiều giải thưởng âm nhạc lớn khác. (Ảnh: Getty).

Nam ca sĩ bày tỏ sự bức xúc khi thấy người mẹ "vẫy đứa bé như thể nó là một món đồ chơi".

"Tôi xin nói với chị bằng tất cả tình yêu thương và sự tôn trọng. Đứa bé thực sự không muốn ở đó đâu. Tôi cũng đã là một người cha rồi và tôi sẽ không bao giờ đưa đứa nhỏ đến buổi hòa nhạc. Lần sau, hãy cẩn thận hơn", anh nói thêm.

Thái độ của Maluma được cho là gay gắt nhưng cần thiết và nhân văn, với mục đích bảo vệ một đứa trẻ. Do vậy, đám đông khán giả tại buổi hòa nhạc đã thể hiện sự ủng hộ phát biểu của Maluma bằng cách reo hò cổ vũ, cho thấy họ hoàn toàn đồng tình với quan điểm của nam ca sĩ.

Maluma và bạn gái, Susana Gómez, chào đón con gái Paris Londoño Gómez vào tháng 3/2024. Anh từng chia sẻ trên Instagram rằng việc được làm cha là "giấc mơ lớn nhất" của mình và cảm ơn bạn gái đã giúp anh thực hiện điều đó.

Với vai trò là một người cha, Maluma đã thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm sâu sắc đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ nhỏ. Hành động đột ngột này của anh đã nhận được sự tán dương rộng rãi và trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ về ý thức của các bậc phụ huynh.

Maluma ôm con gái (Ảnh: Instagram Maluma).

Maluma, tên thật là Juan Luis Londoño Arias. Anh không chỉ là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Colombia, mà còn là một biểu tượng văn hóa với tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nổi tiếng với dòng nhạc reggaeton và pop Latin, anh nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất thế giới kể từ khi ra mắt vào năm 2010.

Với hàng loạt bản hit như Felices los 4, Hawái và sự hợp tác cùng các ngôi sao đình đám như Shakira, Messi, Jennifer Lopez..., Maluma đã liên tục gặt hái nhiều thành công vang dội.

Anh sở hữu bộ sưu tập giải thưởng danh giá, bao gồm giải Grammy và nhiều giải thưởng từ MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards. Các album của anh như Pretty Boy, Dirty Boy và F.A.M.E. đều đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng, khẳng định vị thế của anh trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Maluma còn ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực khác. Anh được biết đến với gu thời trang sành điệu, độc đáo và từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí danh tiếng. Năm 2022, anh có vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh Marry Me cùng với Jennifer Lopez, chứng minh tài năng diễn xuất của mình.

Với hơn 60 triệu người theo dõi trên Instagram, Maluma là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Anh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, sự nghiệp và các dự án của mình, trong đó có quỹ từ thiện El Arte de los Sueños do anh sáng lập nhằm hỗ trợ trẻ em khó khăn ở Colombia phát triển tài năng.

Gần đây, việc lên chức bố đã mang đến cho anh một góc nhìn mới, sâu sắc hơn về trách nhiệm, được thể hiện rõ qua hành động bảo vệ một em bé tại buổi hòa nhạc của chính mình, một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng tích cực của anh đến cộng đồng.