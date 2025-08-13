Trung tá Lê Tấn Châu: Anh lính cứu hỏa gây sốt mạng và sứ mệnh cứu người

Khoảnh khắc "gây sốt" trên truyền hình và áp lực của người chỉ huy cứu hỏa

Mới đây, hình ảnh Trung tá Lê Tấn Châu (SN 1984), hiện công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an Quận 1 (Công an TPHCM), đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Anh xuất hiện trong chương trình Chiến sĩ quả cảm với vai trò chỉ huy các nghệ sĩ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại một hiện trường giả lập. Khoảnh khắc anh cầm bộ đàm, dứt khoát phân công nhiệm vụ đã gây ấn tượng mạnh với khán giả, không chỉ bởi sự chuyên nghiệp mà còn bởi phong thái điềm tĩnh, quyết đoán. Công chúng nhận xét đây là khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh".

Chia sẻ về điều này, Trung tá Châu bộc bạch: "Thật sự bản thân tôi rất bất ngờ khi khoảnh khắc đó được mọi người quan tâm". Anh tiết lộ rằng, việc dựng nên một hiện trường cháy như thật đã tạo ra áp lực rất lớn. "Cháy thật, khói độc thật, điều này buộc người chỉ huy nhiệm vụ là tôi phải luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ để đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ và toàn bộ ê-kíp", anh nói.

"Trong quá trình chỉ huy, tôi cố gắng bao quát hết mọi diễn biến, mọi hoạt động của từng người, kể cả sức khỏe của từng người". Sự khẩn trương, liên tục và an toàn là những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Khi cảnh quay hoàn thành một cách thành công, anh cảm thấy "nhẹ người", mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại "hài lòng về những gì mình đã làm".

Trung tá Lê Tấn Châu (người đặt tay lên vai Phan Mạnh Quỳnh) kịp thời đưa 2 nghệ sĩ có dấu hiệu ngạt khói ra khỏi hiện trường cứu hỏa (Ảnh: Zeit).

Những hình ảnh của Trung tá Lê Tấn Châu trong chương trình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Trung tá Châu hy vọng rằng, thông qua chương trình truyền hình thực tế này, công chúng sẽ hiểu hơn về nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời quan tâm hơn đến an toàn PCCC cho bản thân và gia đình.

"Tôi tin rằng, thông qua những kiến thức mà chương trình mang lại sẽ giúp ích cho người dân trong xử lý sự cố cháy nổ, cứu nạn", Trung tá Lê Tấn Châu cho hay.

Trung tá Lê Tấn Châu được MONO nhận làm cha nuôi (Ảnh: Zeit).

Khi tiếp xúc với các nghệ sĩ, một người lính chất phác như anh có nhiều kỷ niệm thú vị. Anh đã kịp thời đưa Phan Mạnh Quỳnh và Nguyễn Việt Hoàng (MONO) ra khỏi đám cháy nhà ống khi họ có vấn đề về sức khỏe, một chi tiết khiến anh nhớ mãi và cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

Hài hước hơn, anh còn có kỷ niệm với Lê Dương Bảo Lâm, người đã bất chấp mọi mưu mẹo để nhận anh làm... cha nuôi.

Mặc dù các bài huấn luyện giả lập dành cho nghệ sĩ chỉ ở mức cơ bản so với cường độ khắc nghiệt của chiến sĩ cảnh sát chuyên nghiệp, nhưng tinh thần của các nghệ sĩ, đặc biệt là những người lớn tuổi như Tiến Luật, Thành Trung, khiến anh rất cảm phục. Họ đã nỗ lực hết mình để vượt qua nỗi sợ hãi, thể hiện đúng tinh thần vượt khó của người chiến sĩ.

"Tôi thấy, các nghệ sĩ khi tham gia chương trình có một quyết tâm rất cao và nguồn năng lượng lớn, sẵn sàng xả thân để đưa hình ảnh của chiến sĩ Công an đến với người dân", anh Châu nhận xét.

Trung tá Lê Tấn Châu gây ấn tượng khi làm nhiệm vụ trong "Chiến sĩ quả cảm" (Video: Cắt từ chương trình).

Nối nghiệp cha trở thành một chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa, nhiều lần bị thương, đối diện sinh tử

Hành trình của Trung tá Lê Tấn Châu với ngành cứu hỏa bắt đầu từ năm 2007. Trải qua gần 2 thập kỷ, anh đã công tác tại nhiều đơn vị khác nhau thuộc Công an TPHCM, từ Phòng Tham mưu, Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC TPHCM, đến Phó trưởng Công an Quận 1. Hiện tại, anh là Phó Trưởng phòng PC11A.

Anh chia sẻ rằng, có 3 nguyên nhân sâu sắc khiến anh lựa chọn trở thành một người cảnh sát cứu hỏa. Thứ nhất, anh Châu xác định công tác PCCC và CNCH là công việc nhân văn, nhân đạo, góp phần đem lại sự bình yên cho xã hội.

Thứ 2, anh Lê Tấn Châu muốn nối tiếp truyền thống gia đình, khi cha của anh cũng từng là một chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH. "Gia đình tôi rất ủng hộ khi tôi nối nghiệp ba tôi. Người thân luôn động viên và tiếp sức cho tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", anh Châu cho hay.

Nguyên nhân thứ 3 có phần cảm tính hơn. Anh Châu gọi đó là tình yêu mãnh liệt với nghề, mong muốn của cá nhân anh muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé để cứu người, cứu tài sản khi không may có sự cố xảy ra.

Trung tá Lê Tấn Châu trao đổi công việc cùng đồng đội (Ảnh: Zeit).

Với một người lính cứu hỏa, hiểm nguy luôn rình rập và Trung tá Lê Tấn Châu cũng đã phải đối mặt với không ít tình huống sinh tử.

Anh chia sẻ rằng, trong cuộc đời làm lính cứu hỏa 18 năm qua, có 3 vụ cháy khiến anh ám ảnh mãi không quên. Đầu tiên là vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina (Quận 8, TPHCM), khiến 13 người thiệt mạng. Nỗi đau và sự mất mát của các nạn nhân đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với những người lính cứu hỏa tham gia cứu chữa, trong đó có anh Châu.

Vụ thứ 2 xảy ra tại một xưởng sản xuất cồn sát khuẩn ở Quận Bình Tân vào năm 2021. Trong quá trình làm nhiệm vụ, anh đã bị bỏng khá nặng ở một bên chân trái. Khi đó, anh đã là một người lính cứu hỏa dày dạn kinh nghiệm. Thế nhưng dù có kinh nghiệm tới đâu cũng không thể tránh khỏi những tai nạn của nghề nghiệp vốn nhiều rủi ro này.

Vụ thứ 3 là khi anh Châu và các đồng nghiệp chi viện để cứu vụ cháy tại khu công nghiệp Sóng Thần 2 ở Bình Dương. "Trong quá trình cứu chữa tôi và đồng đội suýt chút nữa bị mảng tường lớn đè lên người do sập đổ bất ngờ. May mắn là cả đội đã kịp thời rút lui", anh kể lại.

Trung tá Lê Tấn Châu (Ảnh: Zeit).

Những khoảnh khắc cận kề với cái chết như vậy đã khắc sâu vào tâm trí Trung tá Lê Tấn Châu, trui rèn cho anh bản lĩnh và sự điềm tĩnh khi đối diện với những nhiệm vụ khó khăn.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh đã được ghi nhận bằng nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND TPHCM cho những thành tích xuất sắc trong chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các cuộc diễn tập lớn.