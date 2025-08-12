Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở "Sao nhập ngũ"

Trong những hình ảnh mới nhất được nhà sản xuất hé lộ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh trong đội hình diễu binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng các nghệ sĩ đứng vị trí của tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ. Phía sau là đội hình của Lữ đoàn Tác chiến điện tử đang tập luyện diễu binh, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong "Sao nhập ngũ 2025" gây chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Khung cảnh hàng trăm chiến sĩ uy nghiêm, bước đều, khí thế hùng dũng gây ấn tượng với khán giả. Người hâm mộ cũng bày tỏ sự háo hức về nội dung tập 2 khi chương trình lên sóng để theo dõi quá trình tập luyện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bên các diễn viên Bình An, Huỳnh Anh.

Một số bình luận: "Hình ảnh này rất đẹp"; "Ba nam thần trong một khung hình"; "Huỳnh Anh và Bình An là diễn viên nên ngoại hình sáng, còn Lê Hoàng Hiệp cũng có thần thái rất nổi bật"...

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp thực hiện nghi thức rước cờ trong đội hình Lữ đoàn Tác chiến điện tử (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, từ giữa tháng 7, một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện bên Bình An, Huỳnh Anh gây xôn xao mạng xã hội. Dân mạng đồn đoán Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sẽ tham gia Sao nhập ngũ 2025, nhưng ê-kíp chưa xác nhận.

Trong buổi giới thiệu chương trình hôm 2/8 ở TPHCM, đại diện nhà sản xuất từng chia sẻ, dù Thượng úy Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện ở Sao nhập ngũ hay không, thì thông điệp của chương trình vẫn là ca ngợi vẻ đẹp, khí chất của người quân nhân.

"Mục đích chúng tôi làm chương trình không phải để gây sốt mạng xã hội mà để truyền tải thông điệp về lòng yêu nước. Đồng chí Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện trong Sao nhập ngũ hay không vẫn là bí mật. Nhưng ai tinh ý có thể sẽ nhận ra.

Tuy nhiên, dù đồng chí Lê Hoàng Hiệp có tham gia hay không, cũng không phải là yếu tố để chương trình thu hút truyền thông mà vì chúng tôi tin rằng nội dung đó là cần thiết, là xác đáng để đưa vào chương trình, từ đó giúp chương trình ca ngợi vẻ đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam", phía ban tổ chức từng cho biết.

Tập 2 chương trình sẽ lên sóng vào tối 13/8.