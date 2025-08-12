Vợ của Ronaldo: Từ nhân viên bán hàng tới bà xã cầu thủ sở hữu 1 tỷ USD

Mới đây, Georgina Rodriguez đã thông báo nhận lời cầu hôn của Cristiano Ronaldo trên trang cá nhân hàng triệu người đăng ký theo dõi bằng màn khoe nhẫn đính hôn ấn tượng.

Chiếc nhẫn kim cương to bự được ước tính trị giá 5 triệu euro (gần 153 tỷ đồng). Cặp đôi hiện chưa thông báo về kế hoạch tổ chức hôn lễ nhưng thông tin này đã chiếm sóng mạng xã hội thế giới.

Từ nhân viên bán hàng trở thành bạn đời của cầu thủ sở hữu 1 tỷ USD

Georgina Rodriguez (SN 1994) lớn lên tại Buenos Aires (Argentina). Cha cô là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Georgina Rodriguez có một chị gái. Khi Georgina Rodriguez được 1 tuổi, mẹ cô quyết định trở về Tây Ban Nha và gia đình chuyển đến miền bắc Tây Ban Nha sinh sống.

Georgina Rodriguez bắt đầu học múa ba lê cổ điển từ năm 4 tuổi. Năm 18 tuổi, cô chuyển đến Madrid (Tây Ban Nha) để làm công việc bán lẻ vào ban ngày và làm việc tại một quán bar vào cuối tuần để kiếm sống.

Georgina Rodriguez vừa được Ronaldo cầu hôn (Ảnh: Instagram).

Năm 22 tuổi, người đẹp làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha và có cuộc gặp gỡ định mệnh với ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Từ một cô nhân viên vô danh với mức lương 10 bảng Anh/giờ (gần 360.000 đồng/giờ), cuộc đời của Georgina Rodriguez bước sang trang mới khi cô lọt vào "mắt xanh" của siêu sao bóng đá lừng danh thế giới.

Georgina Rodriguez và Ronaldo gặp nhau lần đầu vào năm 2016. Khi đó, trái tim của Ronaldo nhanh chóng "rung động" trước cô nhân viên bán hàng vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Đầu năm 2017, cặp đôi công khai hẹn hò và từ đó, mọi động thái của Georgina đều lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông.

Sau khi công khai mối quan hệ, Georgina Rodriguez chấm dứt công việc tại cửa hàng của Gucci và dọn về chung sống với Ronaldo. Từ đây, cô được tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa của một "bà hoàng".

Georgina Rodriguez từng là một nữ nhân viên bán hàng trước khi gặp gỡ và yêu Ronaldo (Ảnh: Instagram).

Trong bộ phim tài liệu I Am Georgina, nữ người mẫu chia sẻ về những thay đổi ngoạn mục trong cuộc đời mình: “Tôi từng là người phục vụ bàn, là nhân viên quét dọn vệ sinh, là người sắp đồ lên các kệ hàng... Nhưng giờ, tôi không còn cần phải để ý nhiều tới các quy tắc trong công việc vì cuộc sống giờ đây cho phép tôi được vượt lên trên các quy tắc đó.

Từ việc bán những món hàng thời trang xa xỉ, tôi đã được mặc chúng và xuất hiện trên thảm đỏ. Tôi có hàng triệu người theo dõi, tôi là người phụ nữ ở bên người đàn ông được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội.

Tôi tự thấy bản thân mình là một người phụ nữ rất may mắn. Ở xuất phát điểm, tôi biết cuộc sống không có gì trong tay là như thế nào và giờ đây, tôi lại được biết cuộc sống có tất cả mọi thứ trong tay là như thế nào”.

Georgina Rodriguez đồng hành và ủng hộ Ronaldo suốt 9 năm qua (Ảnh: Getty Images).

Chuyện tình của Georgina và Ronaldo cũng trải qua những thử thách. Ronaldo vốn là chàng cầu thủ nổi tiếng đào hoa nên khi cả hai đến với nhau, nhiều người cho rằng anh sẽ sớm chia tay cô để theo đuổi những bóng hồng khác.

Trái với suy nghĩ này, cặp đôi vẫn gắn bó bên nhau 9 năm qua. Georgina luôn xuất hiện trong những sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời của ngôi sao bóng đá.

Họ có 2 con gái chung, bé gái Alana Martina chào đời vào tháng 11/2017 và Bella Esmeralda sinh tháng 4/2022. Họ cùng chăm sóc 3 đứa con riêng của Ronaldo.

Georgina Rodriguez và Ronaldo bên các con (Ảnh: News).

Từ ngày đến với Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo cũng không vướng vào tin đồn tình ái nào. Anh luôn thể hiện tình cảm và sự gắn bó nghiêm túc với bạn gái.

Trong mắt danh thủ bóng đá người Bồ Đào Nha, Georgina Rodriguez không chỉ là người phụ nữ đồng hành mà còn mẹ hiền của những đứa con anh. Chính điều này khiến mối quan hệ của họ càng khăng khít.

Ở các trận đấu quan trọng của Ronaldo, Georgina luôn có mặt trên khán đài và cổ vũ anh hết mình. Cặp đôi cũng không ngần ngại dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào trước công chúng.

Tận hưởng cuộc sống giàu có và được Ronaldo yêu chiều

Cristiano Ronaldo đang sở hữu khối tài sản ước tính 1 tỷ USD. Vào tháng 5 vừa rồi, tờ Forbes đưa tin Ronaldo kiếm được 225 triệu USD/năm từ thu nhập trên sân cỏ cộng thêm 50 triệu USD từ thu nhập ngoài sân cỏ.

Trong khi Cristiano Ronaldo được xem là một ngôi sao bóng đá nổi tiếng bởi tài năng, lối sống và kỷ luật, người phụ nữ gắn bó với anh 9 năm qua - Georgina Rodriguez - cũng là thần tượng của nhiều phụ nữ trên toàn thế giới.

Câu chuyện cuộc đời của Georgina Rodriguez giống như một bộ phim lãng mạn. Từ một nữ nhân viên bán hàng, cô được săn đón và tận hưởng cuộc sống sang chảnh không kém ngôi sao giải trí.

Georgina Rodriguez tận hưởng cuộc sống sang chảnh khi gắn bó với Ronaldo (Ảnh: Instagram).

Trong bộ phim I Am Georgina, Georgina Rodriguez từng thừa nhận cô từng chật vật để làm quen với sự giàu có và phong cách sống đẳng cấp của Ronaldo.

Giai đoạn mới bắt đầu hò hẹn, cô thường đi làm bằng xe buýt vào buổi sáng, nhưng đến chiều lại được bạn trai đón bằng xe sang khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn ngó. Cũng có lần, Georgina đi uống nước nhưng không biết đường trở về và bị lạc trong căn biệt thự rộng lớn của bạn trai.

Vợ tương lai của Ronaldo thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang, khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, tạo dáng trên những chiếc xe sang hay di chuyển khắp thế giới bằng chuyên cơ riêng.

Georgina sở hữu kho hàng hiệu khổng lồ với túi xách, quần áo, giày dép, phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ Gucci, Chanel, Dior, Givenchy, Louis Vuitton, bộ sưu tập túi Hermès đắt đỏ…

Dáng vóc đáng mơ ước của Georgina Rodriguez (Ảnh: News).

Không chỉ sống trong nhung lụa, Georgina còn khiến nhiều cô gái phải ghen tị khi chiếm giữ được trái tim của Ronaldo. Cô được siêu sao bóng đá yêu thương và cưng chiều hết mực.

Bộ phim I Am Georgina từng hé lộ hình ảnh Ronaldo mừng sinh nhật 28 tuổi của Georgina ở Dubai. Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha được cho là đã bỏ ra hàng triệu USD để thắp sáng và chiếu laser tòa tháp Burj Khalifa làm quà cho bạn gái.

Tháng 4/2022, Georgina buồn bã mất đi cậu con trai Angel vì gặp phải một số vấn đề trong quá trình sinh nở. Trong quãng thời gian đau buồn này, Ronaldo đã luôn ở bên động viên cô.

Nữ người mẫu kể lại: "Ronaldo động viên tôi rất nhiều để tiến về phía trước. Anh ấy nói: "Georgina, em hãy tiếp tục cuộc sống của mình, điều đó sẽ giúp em cảm thấy ổn dần lên theo thời gian"".

Georgina Rodriguez và Ronaldo đã cùng nhau trải những thử thách trong cuộc sống suốt 9 năm qua (Ảnh: News).

Chia sẻ về tình cảm giữa mình và Ronaldo, Georgina Rodriguez cho biết: "Ronaldo là người rất sâu sắc, biết suy nghĩ. Anh ấy rất tốt với tôi. Cris chính là tình yêu của cuộc đời tôi".

Dần thoát khỏi cái bóng “bạn gái Ronaldo” để có sự nghiệp riêng

Theo thời gian, Georgina Rodriguez giờ đây không chỉ được biết tới là bạn gái của Ronaldo mà còn là một phụ nữ có sự nghiệp riêng và quyền lực không kém các ngôi sao giải trí.

Từ năm 2022, Georgina chính thức trở thành ngôi sao truyền hình thực tế khi show truyền hình I Am Georgina, một chương trình truyền hình thực tế của Tây Ban Nha trên Netflix, ra mắt. Chương trình mô tả hành trình xây dựng sự nghiệp và làm mẹ của cô.

Georgina Rodriguez giờ được biết tới là ngôi sao truyền hình thực tế, nhân vật ảnh hưởng trên mạng xã hội và người mẫu (Ảnh: Getty Images).

Theo People, Georgina Rodriguez hiện sở hữu khối tài sản khoảng 10 triệu USD, thu nhập lớn từ việc quảng cáo, tham gia các show truyền hình, làm người mẫu và kinh doanh cá nhân.

Georgina đã tự mình khẳng định vị thế trong làng thời trang với dáng vóc hoàn hảo và phong cách linh hoạt. Người đẹp từng tham gia các chiến dịch quảng cáo cho Gucci, Prada và Chanel.

Ngôi sao mạng xã hội gốc Argentina cũng đã xuất hiện trên trang bìa của các ấn bản quốc tế của Vogue, Harper's Bazaar và Elle. Không chỉ làm người mẫu, Georgina còn là một influencer (người có tầm ảnh hưởng) khủng với hơn 60 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Georgina Rodriguez hiện sở hữu tài sản ước tính 10 triệu USD (Ảnh: News).

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc sang chảnh ở sự kiện, cuộc sống gia đình bên Ronaldo và các con, hay những chuyến du lịch sang chảnh khắp thế giới.

Ngoài ra, cô còn thường xuyên đăng tải hình ảnh hợp tác với các thương hiệu thời trang và làm đẹp lớn. Người đẹp sinh năm 1994 còn là bà chủ sở hữu của một thương hiệu đồ thể thao cùng tên.

Georgina được khen ngày càng mặn mà quyến rũ. "Bà mẹ 5 con" nổi tiếng sở hữu gương mặt sắc nét, đôi mắt nâu sâu hút, làn da nâu óng khỏe khoắn cùng mái tóc dài suôn mượt. Nụ cười tươi tắn cũng là vũ khí khiến cô dễ dàng “đốn ngã” người đối diện.

Dáng vóc đồng hồ cát với phần hông nở, eo thon và đôi chân dài săn chắc cũng giúp Georgina “cân” mọi bộ đồ.

Để có được dáng vóc như mơ sau 2 lần sinh nở, Georgina từng chia sẻ chế độ tập luyện nghiêm ngặt cùng chế độ ăn kiêng bài bản. Cô đang trở thành thần tượng của nhiều phụ nữ thời nay.