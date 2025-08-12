Hôn nhân kín tiếng của siêu mẫu được thưởng hàng trăm tỷ đồng khi sinh con

Hề Mộng Dao là siêu mẫu Trung Quốc thành danh trên thế giới. Người đẹp sinh năm 1989 là một trong số ít người mẫu gốc Hoa được chọn trình diễn tại show thời trang của thương hiệu nội y đình đám Victoria's Secret. Siêu mẫu U40 sở hữu chiều cao 1,78m, gương mặt sắc sảo, cá tính và từng nằm trong top 50 siêu mẫu thế giới.

Hề Mộng Dao từng là siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc (Ảnh: HK01).

Cuộc đời của cô thay đổi hoàn toàn khi người đẹp gặp gỡ và lọt vào mắt xanh của thiếu gia Hà Du Quân, con trai của tỷ phú sòng bạc Macau - Hà Hồng Sân. "Vua sòng bạc" họ Hà để lại khối tài sản hơn 1,4 tỷ USD khi mất.

Hà Hồng Sân có 4 người vợ và 17 người con. Hà Du Quân (SN 1995) là con trai của bà tư Lương An Kỳ. Hà Du Quân cũng là một trong những người con trai thông minh, học rộng và được tỷ phú họ Hà cưng chiều nhất lúc sinh thời.

Quen nhau từ show truyền hình thực tế

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao quen nhau vào năm 2018 khi cùng tham gia một chương trình hẹn hò. Bất chấp việc Hề Mộng Dao đang là người mẫu và hơn Hà Du Quân 6 tuổi, thiếu gia nhà họ Hà vẫn một mực theo đuổi và chinh phục đàn chị.

Hà Du Quân cầu hôn Hề Mộng Dao vào năm 2019 (Ảnh: Sina).

Năm 2019, Hà Du Quân từng khiến Hề Mộng Dao rơi nước mắt với màn cầu hôn hoành tráng tại trung tâm thương mại. Được biết, Hà Quân Du đã bao trọn 3 tầng tại trung tâm thương mại để trang trí với 999.999 bông hoa hồng.

Thiếu gia nhà họ Hà cùng một vài người bạn đã mất công chuẩn bị cho màn cầu hôn lãng mạn suốt 1 tháng. Màn cầu hôn này từng trở thành tâm điểm mạng xã hội châu Á.

Cặp tình nhân chính thức trở thành người một nhà vào năm 2019, vài tháng trước khi siêu mẫu nội y sinh con trai đầu lòng, cháu đích tôn cho gia tộc trùm sòng bạc.

Trở thành dâu con nhà tỷ phú, Hề Mộng Dao dần từ bỏ công việc trình diễn thời trang. Trong 3 năm, cô sinh 2 con cho Hà Du Quân.

Hề Mộng Dao kết hôn với Hà Du Quân vào năm 2019 trước khi cô sinh con trai đầu lòng (Ảnh: News).

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Hề Mộng Dao được bố mẹ chồng thưởng "nóng" 100 triệu NDT (340 tỷ đồng). Ngoài ra, vợ chồng Hề Mộng Dao đang sở hữu một căn biệt thự trị giá 450 triệu NDT (1.500 tỷ đồng). Hề Mộng Dao được xem là nàng dâu bạc tỷ của làng giải trí Hoa ngữ.

Trên trang cá nhân hay trong các cuộc phỏng vấn, Hề Mộng Dao thường né tránh tiết lộ chuyện gia đình. Cựu thiên thần của Victoria's Secret từng vướng tin đồn không được lòng mẹ chồng, phải chịu nhiều thiệt thòi khi làm dâu tỷ phú.

Tuy nhiên, vào năm 2023, cô lên tiếng bênh vực mẹ chồng và chồng khi thổ lộ, cô tự nguyện bỏ công việc người mẫu để sinh nở, làm tròn thiên chức người mẹ.

Hề Mộng Dao chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa sàn diễn thời trang sau khi kết hôn (Ảnh: Sina).

"Khi một cô gái trưởng thành, cần học cách cho đi cũng như học cách điều hành một gia đình, đó mới là điều viên mãn nhất", siêu mẫu gốc Thượng Hải nói.

Từ bỏ công việc người mẫu, chuyên tâm làm vợ và làm mẹ

Từ năm 2022, người đẹp xuất hiện bên chồng và mẹ chồng nhiều hơn trong các sự kiện của gia tộc họ Hà. Một nguồn tin cho biết, siêu mẫu xinh đẹp được mẹ chồng cho tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Đầu năm 2023, siêu mẫu sinh năm 1989 được mẹ chồng dẫn tới gặp gỡ nhân viên cấp cao trong khách sạn do gia đình quản lý.

Năm 2024, siêu mẫu nội y đình đám một thời đăng ký theo học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) để nâng cao trình độ học vấn. Siêu mẫu Trung Quốc học tập tại Học viện Quản lý Quang Hoa (trực thuộc Đại học Bắc Kinh). Đây là ngôi trường tốt bậc nhất Trung Quốc để đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Hề Mộng Dao xuất hiện thường xuyên bên chồng và mẹ chồng trong những năm gần đây (Ảnh: Sina).

Theo một số nguồn tin, Hề Mộng Dao từng không được lòng mẹ chồng - bà Lương An Kỳ vì xuất thân là người mẫu. Tuy nhiên, khi vào làm dâu nhà họ Hà, Hề Mộng Dao dần chiếm được cảm tình và sự tin tưởng của mẹ chồng.

Cô tỏ ra ngoan ngoãn, biết cách ứng xử và sống kín tiếng. Mộng Dao cũng rất chịu khó học hỏi nên được bà Lương An Kỳ quý mến, giao phó nhiều công việc.

Mẹ chồng Hề Mộng Dao, bà Lương An Kỳ, là người có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Với sự hỗ trợ của chồng, bà tự xây dựng một đế chế riêng trị giá hàng tỷ USD và cũng là người vợ được tỷ phú Hà Hồng Sân đánh giá cao nhất trong việc điều hành kinh doanh. Các con của bà Lương An Kỳ và tỷ phú họ Hà cũng nổi tiếng học giỏi, có sự nghiệp riêng.

Trong những năm gần đây, Hề Mộng Dao hầu như không tham gia các hoạt động của làng giải trí, tập trung học hành và chăm sóc gia đình.

Đối mặt với tin đồn chồng ngoại tình và có con riêng

Cuộc sống hôn nhân của Mộng Dao khiến nhiều cô gái trẻ ước mơ. Xuất hiện trước công chúng, Hà Du Quân luôn tỏ ra cưng chiều vợ. Thiếu gia nhà tỷ phú từng thổ lộ, anh là người chủ động theo đuổi Hề Mộng Dao và muốn cưới cô làm vợ.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân xuất hiện tại sự kiện âm nhạc, tối 10/8, đánh tan tin đồn hôn nhân rạn nứt (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, đầu tháng 8, cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân bất ngờ đối mặt với sóng gió khi tin đồn về việc Hà Du Quân ngoại tình và có con riêng bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đáp lại những tin đồn này, Hà Du Quân đã 2 lần lên tiếng phủ nhận trong khi Hề Mộng Dao giữ im lặng. Việc không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định của Hề Mộng Dao làm phát sinh nhiều đồn đoán.

Tối 10/8, Hề Mộng Dao bất ngờ cùng chồng tham dự buổi trình diễn của Tạ Đình Phong tại Hàng Châu (Trung Quốc). Người đẹp còn khoe ảnh cùng ông xã chụp chung với Tạ Đình Phong trên mạng xã hội.

Trong ảnh, siêu mẫu và chồng kề sát má, công khai thể hiện tình cảm. Cả hai tích cực vẫy tay chào người hâm mộ. Đây được cho là động thái của Hề Mộng Dao nhằm gián tiếp phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm giữa 2 vợ chồng.