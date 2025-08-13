Rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới trước 15/8

Ngày 13/8, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ký công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã, đặc khu, chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 127 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 66, ngày 26/3 của Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thiện các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, bảo đảm thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố.

Người dân làm thủ tục hành chính tại xã Nam Trà My, Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thành tham mưu điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử của tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi thành phố, hoàn thành trước 15/8.

“Rà soát, bố trí đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, phù hợp với quy mô, số lượng nhiệm vụ hồ sơ thủ tục hành chính, có tính đến các yếu tố đặc thù của công việc, bảo đảm triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả, thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ hoặc bị gián đoạn”, văn bản nêu rõ.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị trình phê duyệt và tổ chức thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố, hoàn thành trước 30/8.

Ngoài ra, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đối với các thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và các thủ tục hành chính cấp xã.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Trung tâm phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị vận hành hệ thống và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đáp ứng yêu cầu số hóa, chuyển dịch đầy đủ dữ liệu, hoàn thành trước 30/8.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính tạo sự đồng thuận, đồng hành cùng Chính phủ, bộ, ngành, địa phương góp phần xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, ách tắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.