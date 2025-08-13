Jennifer Aniston nói về khoảng thời gian tổn thương khi chia tay Brad Pitt

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair gần đây, Jennifer Aniston gọi giai đoạn đó là những năm tháng tình tay ba ồn ào. Ngôi sao U60 cho biết thời điểm đó cô bị truyền thông săn đón đến nghẹt thở vì chuyện tình cảm.

Nữ diễn viên tóc vàng nhớ lại: “Với người ta, đó là một thứ giải trí hấp dẫn. Nếu không có phim truyền hình để xem, họ có báo lá cải. Đáng buồn thay chuyện đó đã xảy ra và tôi thực sự đã bị ảnh hưởng rất nhiều”.

Jennifer Aniston thừa nhận trải qua tổn thương khi cuộc hôn nhân với Brad Pitt đổ vỡ (Ảnh: Elle).

Jennifer và Brad Pitt từng là cặp tình nhân trong mơ của làng giải trí thế giới trước khi họ ly hôn vào năm 2005. Không lâu sau khi chia tay Jennifer, Brad Pitt công khai mối quan hệ với Angelina Jolie và đón đứa con đầu lòng của họ.

Cặp đôi được cho là phải lòng nhau từ thời điểm họ hợp tác trong dự án Ông bà Smith và khi Brad Pitt vẫn đang là chồng của Jennifer. Thông tin này đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Sau thông báo ly hôn của Jennifer và Brad, nhiều bài viết bày tỏ sự thương cảm với Jennifer khi cô được cho là người bị chồng phản bội. Bên cạnh đó, Angelina Jolie và Brad Pitt cũng đối mặt với phản ứng dữ dội từ một bộ phận người hâm mộ.

Jennifer Aniston và Brad Pitt từng là cặp tình nhân vàng của làng giải trí thế giới (Ảnh: Getty Images).

Trong một cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào năm 2005, khi được hỏi cảm giác khi nhìn thấy những bức ảnh chồng cũ Brad Pitt thân mật cùng Angelina Jolie trên phim trường Ông bà Smith, Jennifer Aniston thừa nhận: “Cả thế giới sốc và tôi cũng vậy. Nếu nói mình không thấy tức giận, tổn thương hay xấu hổ thì tôi là một cái máy mất rồi. Anh ấy đã có lựa chọn riêng. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì. Chúng tôi đã ly hôn”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về Brad Pitt vào năm 2005, nữ diễn viên của Những người bạn vẫn dành những lời tốt đẹp dành cho chồng cũ.

“Tôi vẫn tôn trọng và yêu quý anh ấy. Tôi cũng không hối hận vì yêu anh ấy. Chúng tôi đã có 7 năm rất mãnh liệt bên nhau, cùng nhau học hỏi, trải qua rất nhiều. Tôi thật sự trân trọng điều đó. Đó là một mối quan hệ đẹp, nhưng phức tạp”, cô nói.

Năm 2016, sau khi Brad Pitt và Angelina Jolie xác nhận ly hôn, tài tử Hollywood đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ tình bạn với Jennifer Aniston. Theo một nguồn tin thân cận, Brad chủ động liên lạc với vợ cũ để gửi lời xin lỗi vì đã cư xử kém khi ly hôn.

Jennifer Aniston ly hôn với Brad Pitt vào năm 2005. Sau này, cặp đôi vẫn là bạn bè (Ảnh: News).

Năm 2019, Brad Pitt xuất hiện tại tiệc sinh nhật mừng tuổi 50 của Jennifer Aniston cùng nhiều bạn bè. Đến tháng 1/2020, tài tử có buổi hội ngộ vui vẻ với Jennifer Aniston tại lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ. Họ nắm tay nhau, vồn vã chào hỏi và chúc mừng nhau cùng thắng giải.

Năm 2021, có thông tin cho rằng, Jennifer Aniston tái hợp với Brad Pitt nhưng cô đã phủ nhận. Nữ diễn viên chia sẻ: "Brad và tôi là bạn thân. Không có gì kỳ quặc khi chúng tôi nói chuyện với nhau, ngoại trừ đối với những người có thể đã thấy nó (ảnh chụp chung của hai người) và muốn có điều gì xảy ra hoặc huyễn hoặc là điều gì đó đang xảy ra".

Trong nhiều năm qua, Jennifer tập trung làm việc, xây dựng sự nghiệp và bước vào những mối quan hệ mới. Gần 20 năm sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, Jennifer nhìn lại những năm tháng quá khứ.

Jennifer thừa nhận, cô chỉ là một người bình thường, không quá mạnh mẽ để miễn nhiễm trước mọi thứ. Cô kể: “Nhiều người nói rằng: “Là người nổi tiếng phải chấp nhận mọi thứ” nhưng thực ra không phải vậy”.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Jennifer Aniston quyết định không sinh con (Ảnh: Getty Images).

Trong cuộc trò chuyện vào tháng 8 này với tạp chí Vanity Fair, Jennifer thổ lộ: "Tôi chỉ nhớ cảm giác khi thực hiện bài phỏng vấn vào năm 2005, nó thực sự khiến tôi choáng ngợp. Đó cũng là một khoảng thời gian tổn thương. Đúng vậy, đó chắc chắn là chuyện đáng để đưa vào hồi ký".

Nữ diễn viên U60 thừa nhận, một thời gian dài sau đổ vỡ hôn nhân đầu tiên, cô từng rơi vào tình trạng rối loạn lo âu.

“Tôi không biết họ sẽ viết gì về những lời chia sẻ của tôi. Họ sẽ biến những lời phát biểu của tôi thành gì. Tôi thực sự lo lắng trước mỗi cuộc phỏng vấn”, cô nói.

Sau tất cả, Jennifer đã học cách tự đứng dậy và đi tiếp. Sau khi chia tay Brad Pitt, cô hò hẹn với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí. Tất cả đều dành những lời tốt đẹp cho nữ diễn viên khi kết thúc mối quan hệ.

Năm 2011, cô tái hôn với nam diễn viên kém tuổi - Justin Theroux. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 6 năm. Cặp đôi chia tay vào năm 2017 và không có con chung. Gần đây, nữ diễn viên hẹn hò nhà thôi miên trị liệu Jim Curtis.

Jennifer Aniston đang hẹn hò với nhà trị liệu Jim Curtis (Ảnh: News).

Về phần Brad Pitt, anh và Angelina Jolie có 6 người con chung và gắn bó gần 10 năm. Cặp đôi thông báo ly hôn vào năm 2016 và vướng vào vụ kiện tụng phân chia tài sản, quyền nuôi con suốt 8 năm.

Hiện, các con hầu như không còn giữ quan hệ với Brad Pitt và đứng về phía Angelina Jolie trong mọi cuộc chiến pháp lý. Đây là điều khiến Brad Pitt rất đau lòng.

Tài tử Brad Pitt hiện hạnh phúc bên nhà thiết kế trang sức kém 29 tuổi, Ines de Ramon. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2022 và đã dọn về sống chung. Khi được hỏi về dự định kết hôn, Brad Pitt nói, tái hôn hiện không nằm trong kế hoạch của anh.