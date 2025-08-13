Người đi xe máy lao vào ô tô ở ngã ba, ngã đập đầu nguy hiểm

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 10/8 tại phố Chùa Quỳnh, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Trong video, người đi xe máy đã tự đứng dậy ngay sau đó, nhưng không rõ tình trạng thương tích (Nguồn video: OFFB).

Tình huống trên cho thấy việc dừng, đỗ xe tuỳ tiện có thể gây cản trở giao thông và nguy hiểm như thế nào.

Về phía người đi ô tô, xe máy, khi tầm quan sát bị xe dừng đỗ bên đường che khuất, cần kiểm soát tốc độ và chủ động sử dụng còi để cảnh báo ở những đoạn đường giao nhau hoặc các góc cua khuất.

Bên cạnh đó, tình huống cũng cho thấy tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm. Khi đi xe máy trong nội đô, nhiều người chủ quan cho rằng nếu chỉ đi tốc độ thấp thì không cần phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy nhiều tình huống va chạm ở tốc độ thấp cũng khá nguy hiểm, bởi đầu trần "đọ sức" với ô tô hay mặt đường cứng, các vật cứng... sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Lại là chuyện xe đỗ đầu ngã ba, đầu góc cua chắn mất tầm nhìn của người khác. Cái ngã ba bé xíu mà có tới 4 ô tô cùng dừng, đỗ. Một bên là hai xe đỗ gần như song song trên đường hẹp, một bên là hai xe đỗ vuông góc. Tài xế ô tô từ trong ngõ ra bị bịt kín các góc quan sát thế thì khó rồi. Xe máy thì chủ quan đi nhanh. Ai cũng có lỗi cả", tài khoản Bảo Sơn bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, nick Hoàng Dũng bổ sung: "Trong tình huống này thì các phương tiện phải sử dụng còi liên tục để cảnh báo thôi, chứ tầm quan sát có mấy đâu, ra giữa đường mới nhìn thấy nhau mà phóng nhanh thì tránh làm sao kịp".

Những vị trí không được dừng xe và đỗ xe

Khoản 4 Điều 18 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây:

- Bên trái đường một chiều;

- Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất;

- Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép;

- Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe;

- Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường;

- Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20m trên đường phố hẹp, dưới 40m trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường;

- Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau;

- Điểm đón, trả khách;

- Trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào;

- Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới;

- Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

- Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông;

- Trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp trên, ô tô chỉ được dừng, đỗ ở những nơi không có biển cấm, và phải dừng đỗ theo quy định để đảm bảo an toàn và không gây ách tắc giao thông.

Cụ thể, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.