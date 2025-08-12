Ngô Thanh Vân kể 1.001 ngày "cầu con", Huy Trần mất ngủ khi làm bố bỉm sữa

Mới đây, Ngô Thanh Vân vui mừng thông báo đã sinh con gái đầu lòng sau nhiều năm mong mỏi. Em bé chào đời khỏe mạnh, được bố mẹ đặt tên thân mật là "Gạo".

Chia sẻ lại hành trình sinh con, cô tiết lộ từng gặp một số vấn đề sức khỏe trong thai kỳ. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc chu đáo từ ông xã Huy Trần, nữ diễn viên đã sinh con thuận lợi.

Khoảnh khắc em bé Gạo chào đời (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Đả nữ" màn ảnh Việt chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc hồi hộp chờ con chào đời. Trong phòng sinh, Huy Trần luôn sát cánh bên vợ. Giây phút bé cất tiếng khóc đầu tiên, cả hai vỡ òa, rơi nước mắt vì hạnh phúc. Hình ảnh Ngô Thanh Vân âu yếm ôm con vào lòng, cùng với sự vỗ về của ông xã, khiến nhiều người xúc động.

Đoạn clip ghi lại hành trình đi sinh của nữ diễn viên thu hút hơn 8,5 triệu lượt xem, với hàng nghìn bình luận chúc mừng và bày tỏ sự đồng cảm cho hành trình làm mẹ của cô.

Ngô Thanh Vân cho biết, cô mất 2 năm, tương đương 730 ngày, để tìm kiếm con, cộng thêm 271 ngày mang thai. Tổng cộng 1.001 ngày, cô mới được nhìn thấy con.

Cả hai chia sẻ nhiều kỷ niệm trong hành trình chăm sóc con (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Đó là 1.001 ngày dài nhất, nhiều thử thách nhất trong cuộc đời mẹ. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đổi thay của cơ thể, đã có lúc mẹ tưởng mình không thể đi tiếp. Nhưng rồi khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi đau đớn, mệt mỏi đều tan biến.

Mẹ nhìn thấy con một cách trọn vẹn, khỏe mạnh, cất tiếng khóc trong vòng tay ba mẹ. Một niềm hạnh phúc dâng trào, nghẹn lại, không thể diễn tả thành lời. Ba mẹ đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi chào đón con đến với thế giới này", Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Nữ diễn viên nói, sự ra đời của con gái đã khiến cuộc sống vợ chồng cô trở nên trọn vẹn hơn. Đây cũng là khởi đầu cho một hành trình mới của cả hai.

Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh ông xã vất vả trong những ngày đầu làm bố (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngô Thanh Vân cũng khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh ông xã ôm con gái vào lòng, nhưng với vẻ ngoài phờ phạc, tóc tai rối bời.

Huy Trần hài hước kể: "Sống sót qua tuần đầu mất ngủ. Có hơi mệt, hơi xấu, nhưng tim thì đầy ắp yêu thương, lại còn sụt được mấy ký nữa chứ".

Từ khi công khai hẹn hò đến lúc về chung một nhà, Ngô Thanh Vân và Huy Trần luôn được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau hành trình gian nan "cầu con", cặp đôi nay đã có một tổ ấm trọn vẹn khi con gái chào đời.