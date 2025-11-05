Trịnh Mỹ Anh giành ngôi Á hậu tại Hoa hậu Trái đất 2025

Thành tích của Trịnh Mỹ Anh được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng. Trước đêm chung kết, các chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Missosology, Sash Factor đều dự đoán đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh có khả năng đạt thứ hạng cao.

Chuyên gia nhận định cô sở hữu “tổ hợp hoàn hảo” giữa trí tuệ, hình thể và tinh thần phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Trái đất.

Trịnh Mỹ Anh là Hoa hậu Nước tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2025 (Ảnh: Miss Earth).

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh sở hữu chiều cao 1,75m, có số đo 85-64-95 và kỹ năng trình diễn tự tin. Cô ghi dấu ấn ở nhiều phần thi phụ, trong đó giành Huy chương vàng nhóm “Green Leaders in Action - Culminating Activity” nhờ dự án tái chế vải vụn thành sản phẩm hữu ích.

Với ngoại hình cuốn hút, phong cách thời trang tinh tế và khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy (IELTS 7.0), Trịnh Mỹ Anh nổi bật trong các phần phỏng vấn và giao lưu quốc tế. Trong đêm chung kết, cô cũng hoàn thành tốt phần thi ứng xử, nhận được nhiều lời khen từ khán giả và truyền thông quốc tế.

Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2025 từ tháng 10 tại Philippines. Suốt thời gian dự thi, cô giữ lối sống kỷ luật, tập luyện chăm chỉ, luôn xuất hiện với thần thái tươi tắn và phong cách chỉn chu.

Tinh thần chuyên nghiệp và năng lượng tích cực giúp Trịnh Mỹ Anh ghi điểm trong mắt ban tổ chức và bạn bè quốc tế.

Mỹ Anh tự tin trong phần thi ứng xử của top 8 tại Hoa hậu Trái đất 2025 (Ảnh: Miss Earth).

Chia sẻ trước đêm chung kết, Trịnh Mỹ Anh nói: “Tôi thấy mình đã trưởng thành rất nhiều sau hành trình Hoa hậu Trái đất 2025. Dù kết quả ra sao, điều quan trọng nhất là tôi đã truyền được cảm hứng sống xanh và lan tỏa tinh thần bảo vệ Trái đất đến nhiều người nhất có thể”.

Cô tâm sự bước vào đêm thi cuối cùng “với sự tự tin và lòng biết ơn sâu sắc”, coi đây là cái kết đẹp cho hành trình nỗ lực không ngừng của bản thân. Trong đêm chung kết, người đẹp sinh năm 2003 tỏa sáng nhờ ngoại hình sáng, đẹp và khả năng ứng xử lưu loát.

Hiện, Trịnh Mỹ Anh là sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội. Trước khi đến với đấu trường Hoa hậu Trái đất 2025, cô từng đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam, giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và danh hiệu Học sinh Thanh lịch.

Trước Mỹ Anh, Việt Nam có nhiều đại diện đạt thành tích cao tại Hoa hậu Trái đất. Trong đó, thành tích cao nhất thuộc về người đẹp Nguyễn Phương Khánh khi đăng quang ngôi vị hoa hậu vào mùa giải năm 2018.

Ngoài ra, người đẹp Thạch Thu Thảo ghi dấu ấn với vị trí top 20 Hoa hậu Trái đất 2022 và Đỗ Lan Anh giành danh hiệu Hoa hậu Nước 2023 tại Hoa hậu Trái đất 2023.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2024 là người đẹp Cao Ngọc Bích. Cô không thể lọt top 20 và chính thức làm đứt chuỗi thành tích 2 năm liên tiếp giành thứ hạng cao của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này.

Top 4 của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2025 (Ảnh: MIss Earth).

Hoa hậu Trái đất là một trong 4 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, bên cạnh Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Quốc tế. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại Philippines, quy tụ gần 90 thí sinh đến từ khắp các châu lục, cùng hướng tới thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu Nước dành cho đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh, vương miện Hoa hậu Trái đất 2025 được trao cho người đẹp Cộng hòa Séc - Natálie Puškinová. Danh hiệu Hoa hậu Lửa thuộc về đại diện Thái Lan, trong khi Hoa hậu Khí được trao cho người đẹp Iceland.

Top 8 của cuộc thi còn có sự góp mặt của Brazil, Chile, Philippines và Ukraine. Các giải thưởng phụ gồm: Trình diễn áo tắm đẹp nhất thuộc về người đẹp Colombia và Trình diễn váy dạ hội xuất sắc thuộc về đại diện Cuba.