Á hậu Huyền My 11 năm sau đăng quang: Độc thân quyến rũ, hàng hiệu tiền tỷ

Giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 19 tuổi, Huyền My nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sự kiện giải trí, chương trình cộng đồng.

Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và lọt vào Top 10 chung cuộc - một trong những thành tích nổi bật của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế thời điểm đó.

Sở hữu chiều cao 1,74m, vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt đậm chất Á Đông với làn da trắng, đôi mắt to và nụ cười nền nã, Huyền My ghi điểm ngay từ những ngày đầu sau đăng quang. Vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút hiện đại giúp cô dễ dàng "cân" nhiều phong cách, từ thanh lịch đến quyến rũ.

Nhờ sắc vóc nổi bật và kinh nghiệm trình diễn, Huyền My từng là gương mặt được các nhà thiết kế ưu ái trên sàn diễn thời trang trong nước. Cô đảm nhận vị trí quan trọng của nhiều bộ sưu tập lớn, gây ấn tượng bởi thần thái tự tin, bước catwalk uyển chuyển.

Sau dấu ấn tại tại đấu trường sắc đẹp, Huyền My tiếp tục hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực. Cô thử sức với vai trò người mẫu, MC, BTV và từng tham gia một dự án phim điện ảnh hợp tác với Myanmar, cho thấy sự nỗ lực không ngừng để đa dạng hóa hình ảnh và mở rộng khả năng nghệ thuật.

Tuy nhiên, sau giai đoạn rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, Huyền My dần thu hẹp sự xuất hiện trước truyền thông. Cô chủ động chọn hướng đi riêng khi đảm nhận vị trí MC thể thao trên một kênh truyền hình, thử sức kinh doanh và ưu tiên cuộc sống riêng tư, ấm áp bên gia đình.

Nói về việc vắng bóng của mình trong những năm gần đây, Huyền My chia sẻ: "Tôi hạn chế hoạt động showbiz tầm 2-3 năm nay. Có nhiều tin đồn tiêu cực rằng Huyền My bây giờ hết thời, không ai mời nữa.

Tôi nghĩ mình chẳng cần đính chính bởi vẫn có những lời mời, quan trọng là lựa chọn của mình thế nào. Ai cũng vậy thôi, mỗi thời điểm sẽ có sự thay đổi suy nghĩ. Giờ tôi nhận ra bản thân đã hơi vô tâm với những người thật sự yêu thương mình. Đây là lúc tôi cần sống khác đi".

Ở tuổi 30, Huyền My vẫn độc thân, khi được hỏi có áp lực về chuyện lập gia đình, Huyền My thẳng thắn chia sẻ: "Chuyện tình cảm khó nói, có thể mình muốn kết hôn ngay nhưng đâu thể làm được. Trước 20 tuổi, tôi từng muốn có con sớm, nhưng giờ thì khác. Tôi không muốn cưới chỉ vì tuổi tác hay lời giục giã".

Với cô, hôn nhân cần cả tình yêu lẫn sự đồng điệu, tương xứng: "Tôi chọn chậm mà chắc, vì trong 10 cặp bạn thân thì 9 cặp đã ly hôn. Cứ để bản thân trải nghiệm, đến khi gặp người khiến mình muốn toàn tâm lo cho gia đình, lúc đó tôi sẽ dừng lại".

Huyền My vui vẻ nói: "Có lẽ "người đó" vẫn đang đâu đó, chưa trải nghiệm xong tuổi trẻ, còn mình thì cứ sống hết mình với thanh xuân".

Nhờ thu nhập ổn định từ công việc hiện tại và tích lũy nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Huyền My có điều kiện theo đuổi đam mê thời trang và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Người đẹp sinh năm 1995 được nhiều khán giả ưu ái gọi là “phú bà” sang chảnh của showbiz Việt với khối tài sản đáng mơ ước: Biệt thự rộng rãi, xe sang và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

Chỉ cần lướt qua Instagram của cô, cộng đồng mạng dễ dàng nhận ra loạt mẫu túi đắt đỏ xuất hiện dày đặc từ Hermès Birkin, Kelly, Lady Dior đến Chanel Classic Flap hay Louis Vuitton Capucines,… toàn những cái tên đình đám khiến hội mê đồ hiệu phải xuýt xoa.

Trong chuyến du lịch gần đây, Huyền My diện Hermès Kelly Mini Pochette Shiny Alligator (trong ảnh) với khoá vàng với mức giá khoảng khoảng 1,73 tỷ đồng.

Một lần khác Huyền My diện chiếc túi Hobo Bags of the Spring-Summer 2025 của nhà mốt Chanel với giá gần 200 triệu đồng.

Huyền My có lẽ là một trong những người sở hữu túi của Hermès nhiều nhất showbiz Việt. Cô từng đeo chiếc túi Hermès Birkin màu trắng có giá khoảng 300 triệu đồng.

Chiếc túi Hermès da cá sấu màu đỏ quý hiếm, có giá khoảng 1,7 tỷ đồng nhưng chỉ được người đẹp dùng “đếm trên đầu ngón tay”.

Và không thể không nhắc tới chiếc túi Hermès Birkin size 30 làm từ da cá sấu bạch tạng có giá lên tới 5 tỷ đồng.

Huyền My còn sở hữu chiếc xế hộp thể thao Jaguar F-Type màu trắng, có giá gần 7 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2015, khi mới 20 tuổi, Huyền My đã mạnh tay tậu một chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng, dùng làm phương tiện di chuyển cho gia đình.

Vào năm 2019, nhân dịp 8/3, Á hậu Việt Nam 2014 từng tự thưởng cho bản thân một chiếc Jaguar F-Type - dòng xe thể thao hai cửa đến từ Anh quốc có giá hơn 6 tỷ đồng.

Hiện tại, Huyền My dành phần lớn thời gian cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình. Cô thường xuyên lựa chọn những điểm đến đắt giá bậc nhất như: Budapest (Hungary); Viena, Hallstatt, Salzburg (Austria); Praha (Cộng hòa Séc); Dresden (Đức); Shangri-La, Lệ Giang (Trung Quốc);... hay những khu nghỉ dưỡng cao cấp trong và ngoài nước. Mỗi hành trình không chỉ đơn thuần là kỳ nghỉ mà còn trở thành “sàn diễn thời trang” được cô chăm chút kỹ lưỡng về hình ảnh và bối cảnh.

Khi được hỏi về việc chi tiêu mạnh tay cho hàng hiệu, Á hậu Huyền My từng thẳng thắn chia sẻ: “Tất cả ánh sáng cuộc đời tôi đều là do tôi tự đóng tiền điện mà có".

Dù trên thảm đỏ, ở sân bay hay trong những khoảnh khắc đời thường, Huyền My vẫn luôn khéo léo kết hợp trang phục với phụ kiện hàng hiệu như một tuyên ngôn nhẹ nhàng về đẳng cấp và cá tính riêng.

Ngoài gu thời trang ấn tượng, Huyền My còn sở hữu căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp ở ngoại thành Hà Nội. Ngôi nhà được thiết kế theo tông màu trắng chủ đạo, kết hợp với nội thất tối giản mang hơi hướng châu Âu hiện đại.

Huyền My dành nhiều thời gian chăm chút cho tổ ấm, từ việc bài trí không gian đến lựa chọn từng món đồ trang trí nhỏ - thể hiện sự tỉ mỉ và gu thẩm mỹ riêng của người đẹp.

Có thể thấy, Huyền My đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và đáng mơ ước. Cô tập trung phát triển công việc, trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình và giữ cho mình nhịp sống bình thản và cũng không vội vàng trong chuyện hôn nhân.

