Anh cũng gửi lời hẹn gặp fan (người hâm mộ) Việt Nam trong đêm diễn thứ 2 vào 9/11.

G-Dragon đang có mặt tại Việt Nam để thực hiện hai đêm diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank diễn ra vào ngày 8 và 9/11. Trước đó, vào tối 6/11, anh rời Hàn Quốc trên chuyên cơ riêng để bay sang Hà Nội, chuẩn bị cho sự kiện.

G-Dragon chia sẻ hình ảnh đáng nhớ trong đêm diễn đầu tiên 8/11 trên trang cá nhân có 24,8 triệu người theo dõi (Ảnh: Instagram).

Trên trang cá nhân, G-Dragon đăng tải loạt ảnh liên quan đến hoạt động tại Việt Nam. Đây không phải là lần đầu ngôi sao Hàn Quốc biểu diễn tại đây. Hồi tháng 6, anh từng có màn trình diễn đáng nhớ dưới cơn mưa lớn trên sân vận động Mỹ Đình.

Trong loạt ảnh chia sẻ từ đêm diễn 8/11, “ông hoàng Kpop” bày tỏ sự thích thú trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả Việt. Sân vận động phủ kín khán giả, không khí bùng nổ và đậm chất âm nhạc. Tối 9/11, anh sẽ tiếp tục mang đến đêm diễn thứ 2 tại Việt Nam.

Không chỉ có fan Việt, đông đảo người hâm mộ quốc tế cũng đã đến Việt Nam để tham dự concert (đêm nhạc), đưa tổng số khán giả lên đến hàng chục nghìn người.

Trước khi đến Việt Nam, chuyến lưu diễn Übermensch World Tour của G-Dragon đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Australia.

Theo tờ Money Today (Hàn Quốc), các dịch vụ ăn theo đêm nhạc mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho các địa điểm tổ chức sự kiện.

Người hâm mộ Việt Nam hào hứng tham gia đêm diễn đầu tiên của G-Dragon, ngày 8/11 (Ảnh: Hà Nam).

Tại Đài Bắc (Trung Quốc) hồi tháng 7, G-Dragon lập kỷ lục là nghệ sĩ Hàn đầu tiên bán sạch 80.000 vé tại Taipei Dome. Chính quyền địa phương cho biết lượng đặt phòng khách sạn và chi tiêu dịch vụ tăng mạnh trong thời gian diễn ra đêm nhạc, trong khi các từ khóa liên quan đến G-Dragon liên tục đứng đầu xu hướng toàn châu Á.

G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong, SN 1988) là biểu tượng âm nhạc và thời trang Hàn Quốc. Anh khởi nghiệp vào năm 2006 với vai trò thành viên chủ chốt của nhóm nhạc BIGBANG, sau đó phát triển sự nghiệp solo (cá nhân).

Album đầu tay Heartbreaker (2009) giúp anh giành giải Album của năm tại Mnet Asian Music Awards 2009 và trở thành một trong những album bán chạy nhất Hàn Quốc.

Không chỉ là ca sĩ, G-Dragon còn là biểu tượng thời trang hàng đầu châu Á, thường xuyên xuất hiện ở hàng ghế đầu các show diễn lớn tại Paris (Pháp), Milan (Italy) và Seoul (Hàn Quốc).

Cuối tháng 10, anh được trao Huân chương Văn hóa Hàn Quốc - phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp trong việc quảng bá làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc).

G-Dragon cũng được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 và là nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) duy nhất biểu diễn trong tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo 21 quốc gia thành viên - một cột mốc khẳng định vị thế quốc tế của “ông hoàng Kpop”.