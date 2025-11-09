Ba tân binh có nguy cơ bị loại, SOOBIN trực tiếp hỗ trợ vực dậy tinh thần

Sau thất bại ở công diễn 2, ba thành viên Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và Minhtin bị "đóng băng". Không khí trong ký túc xá và phòng tập vì thế trở nên trầm lắng, nặng nề.

Tuy nhiên, 8 thành viên còn lại vẫn phải bước vào giai đoạn tập luyện cho ca khúc Real Talk, chuẩn bị cho vòng "phá băng" để mở đầu của công diễn 3. Nếu thất bại, đồng nghĩa với việc ba tân binh đang bị "đóng băng" có nguy cơ bị loại.

Không khí căng thẳng trong phòng tập của nhóm tân binh Việt (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở vòng này, hai nhóm nhạc quốc tế sẽ lần lượt trình diễn trước, nhóm tân binh Việt Nam biểu diễn sau cùng. Kết quả của họ được so sánh với điểm bình chọn trung bình của hai nhóm quốc tế để xác định có thành công "phá băng" hay không. Nếu vượt qua, nhóm sẽ được quyền thi đấu tiếp ở vòng sau và ba thành viên bị "đóng băng" cũng có cơ hội trở lại.

Công diễn 3 mang đến độ khó cao hơn khi các tân binh Việt phải đối đầu với hai đối thủ mạnh. ARrC là nhóm nhạc Hàn Quốc được mệnh danh là "tân binh kim cương", trình diễn ca khúc Vitamin I đầy năng lượng. Trong khi FEniX (Đài Loan, Trung Quốc) là nhóm nhạc nam trực thuộc Warner Music, thể hiện Back to the time mang phong cách bùng nổ.

Kết quả bình chọn trung bình của hai nhóm quốc tế đạt 627 điểm, trở thành mục tiêu mà nhóm tân binh Việt phải vượt qua.

Trong suốt quá trình luyện tập và thu âm, các tân binh gặp không ít khó khăn. Hiểu được áp lực của đàn em, SOOBIN luôn đồng hành, từ việc chia lời hát, hướng dẫn kỹ thuật thanh nhạc đến động viên tinh thần, giúp các thành viên giữ vững phong độ.

Màn trình diễn "Real Talk" của nhóm Tân binh toàn năng (Ảnh: Ban tổ chức).

Dù đã dốc toàn lực cho phần trình diễn Real Talk, các thành viên vẫn lo lắng khi nhận thấy tiết mục còn những điểm chưa hoàn hảo. Tuy nhiên, trưởng nhóm Cường Bạch vẫn nhìn nhận nỗ lực chung và tiếp thêm tinh thần cho các bạn.

"Ở giai đoạn này, mọi người đã coi nhau như anh em, như một gia đình. Ai cũng hiểu mình phải làm gì. Dù mệt mỏi, anh em vẫn cố gắng mỗi ngày. Tôi cũng muốn động viên tất cả anh em bởi vì đã làm rất tốt trên sân khấu ngày hôm nay", Cường Bạch chia sẻ.

Tập 6 khép lại trong sự hồi hộp khi chương trình chưa công bố kết quả giải cứu của vòng "phá băng", khiến nhiều khán giả mong đợi.