“Viên ngọc đen” Anok Yai đẹp ra sao mà lên ngôi cao nhất giới người mẫu?

Mới đây, Fashion Awards của British Fashion Council (BFC) (Giải thưởng của Hội đồng thời trang Anh) 2025 đã vinh danh Anok Yai ở hạng mục quan trọng nhất đối với một người mẫu: Model of the Year (Người mẫu của năm).

Anok Yai được ví như "viên ngọc đen" của làng mẫu quốc tế. Cô sở hữu cả gương mặt và vóc dáng hoàn hảo (Ảnh: Instagram nhân vật).

Chiến thắng này không gây bất ngờ với giới thời trang bởi suốt 12 tháng qua, Anok phủ sóng từ sàn diễn (runway) tới các chiến dịch quảng cáo toàn cầu, trở thành một trong những người mẫu được săn đón bậc nhất.

Thế nhưng, điều khiến cô đặc biệt không chỉ nằm ở tấm danh hiệu, mà ở cả hành trình đưa một “viên ngọc thô” tỏa sáng thành biểu tượng sắc đẹp mới của thời đại.

Anok Yai sinh năm 1997 tại Cairo (Ai Cập), trong một gia đình gốc Nam Sudan, lớn lên tại New Hampshire (Mỹ).

Câu chuyện bước chân vào nghề của cô mang màu sắc của thời đại mạng xã hội. Cụ thể, năm 2017, một nhiếp ảnh gia vô tình chụp Anok tại lễ hội Homecoming ở Đại học Howard. Tấm ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt và nổi tiếng trên Internet chỉ sau một đêm.

Đó không phải bức ảnh dàn dựng, không trang điểm cầu kỳ, không tạo dáng gò bó, nhưng là khoảnh khắc thể hiện trọn vẹn thần thái "trời ban" của một cô gái 20 tuổi phóng khoáng và rạng rỡ.

Bức ảnh đưa Anok Yai vào nghề người mẫu (Ảnh: Instagram).

Chỉ 4 tháng sau, Anok làm nên lịch sử khi trở thành người mẫu da màu đầu tiên mở màn show Prada kể từ Naomi Campbell.

Sải bước quyền lực trên đường băng Prada không chỉ đưa cô từ hiện tượng mạng thành gương mặt quốc tế, mà còn đặt dấu mốc quan trọng với cộng đồng thời trang, nơi khái niệm về chuẩn mực sắc đẹp bắt đầu dịch chuyển mạnh mẽ hơn. Từ sau khoảnh khắc ấy, sự nghiệp của Anok thăng hoa liên tục.

Trong năm 2025, cô gần như kín lịch ở những sàn diễn lớn nhất thế giới. Anok mở màn và kết show cho hàng loạt thương hiệu như: Saint Laurent, Fendi, Chanel, Ferragamo, Hugo Boss, Coperni, Ralph Lauren.

Không chỉ dừng ở runway, cô còn là gương mặt chiến dịch của những nhà mốt quyền lực như Versace, Mugler, đồng thời xuất hiện dày đặc trên bìa tạp chí danh tiếng như Vogue France, Allure, Perfect Magazine.

Khoảnh khắc mang tính biểu tượng tiếp theo của cô là thảm đỏ Met Gala 2024, nơi Anok xuất hiện với jumpsuit (bộ đồ liền thân) bó sát đính 98.000 viên pha lê Swarovski.

Trong biển ánh đèn và sự cạnh tranh khốc liệt của Met Gala, Anok nổi bật như một tượng đài đương đại, không theo đuổi sự phô trương mà chinh phục bằng thần thái tự thân.

Bộ trang phục tham gia Met Gala 2024 của Anok Yai đã trở thành giai thoại trong giới thời trang (Ảnh: Vogue).

Tuy nhiên, hành trình của Anok không phải lúc nào cũng rực rỡ. Những năm trước khi được vinh danh, cô từng có thời điểm không được xướng tên tại các đề cử lớn, thậm chí thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng trước sự bất nhất của ngành công nghiệp thời trang.

Nhưng thay vì dừng lại, Anok biến mọi vấp ngã thành bệ phóng. Cô tập trung vào tính bền vững của sự nghiệp, chọn những sàn diễn phù hợp, hợp tác với thương hiệu có tầm nhìn, đồng thời mở rộng tiếng nói trong các cuộc đối thoại về tính đa dạng, hòa nhập và đại diện trong thời trang.

Phát biểu sau khi nhận giải Model of the Year 2025, Anok nói: “Vinh dự này không chỉ thuộc về tôi. Đó là câu chuyện về sự kiên cường, cộng đồng và những ai từng thấy bản thân mình trong hành trình của tôi”.

Câu nói ấy lập tức lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Vẻ đẹp như viên ngọc trai đen của Anok Yai (Ảnh: Getty).

Nhiều chuyên gia thời trang phân tích, điều khiến Anok trở thành ngôi sao không chỉ nằm ở chiều cao 1,78m, làn da nâu sáng khỏe, đôi mắt sâu lạnh mà đầy cảm xúc hay xương hàm sắc như được tạc. Đó là tổng hòa giữa khí chất, bản lĩnh và câu chuyện riêng.

Và giữa hàng triệu gương mặt xuất hiện mỗi mùa mốt, Anok vẫn là cái tên khiến người ta phải dừng lại, lặng đi vài giây để ngắm nhìn.