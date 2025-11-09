Khởi tố một phụ nữ chặn đường phơi thóc khiến người đi đường tử nạn

Ngày 9/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà V.T.M. (SN 1958, trú xã Yên Khánh) để điều tra tội Cản trở giao thông đường bộ.

Hiện trường nơi bà M. chặn đường phơi thóc lúa khiến người phụ nữ đi xe máy gặp nạn tử vong (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E, địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, bà M. đã dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường.

Hậu quả, một người phụ nữ điều khiển xe máy đâm vào các vật cản trên, bị tai nạn dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không đặt, để vật cản, gạch đá, phế liệu, vật dụng, hàng hóa trên lòng đường, lề đường, đặc biệt là ban đêm hoặc nơi có tầm nhìn hạn chế, để thực hiện các công việc cá nhân, phơi thóc lúa, rơm rạ.

"Việc đặt, để vật cản trên đường không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính người đó", Công an tỉnh Ninh Bình nêu rõ.