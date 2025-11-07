Hồng Kim Bảo tuổi 73: Vợ hoa hậu kề cạnh, sang Việt Nam tìm... quán phở

"AI không thể tạo ra Hồng Kim Bảo hay Cổ Thiên Lạc"

Đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ Hồng Kim Bảo sang Việt Nam và có dịp gặp gỡ khán giả. Ông có kỷ niệm hay ấn tượng đặc biệt nào về Việt Nam?

- Thật ra, điều đầu tiên tôi nghĩ khi nhắc đến Việt Nam là… phở (cười). Tôi rất thích phở, đi châu Âu hay sang bất cứ đâu mà thấy có quán phở Việt là tôi phải ghé ăn. Lần này đến TPHCM, việc đầu tiên tôi làm cũng là tìm phở, nhưng tiếc là vẫn chưa được ăn. Tôi nhớ hương vị đó lắm!

Tôi từng đến Đà Nẵng năm 2019, vào dịp Tết Nguyên đán để du lịch. Khi đó, đường phố khá vắng vẻ. Tôi bất ngờ khi nhiều hàng quán đều đóng cửa, nên không tìm được quán phở hợp với khẩu vị.

Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc trong buổi gặp gỡ truyền thông tại Việt Nam (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đây là lần đầu Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) được tổ chức tại Việt Nam. Ông nhìn nhận thế nào về cơ hội hợp tác giữa hai nền điện ảnh?

- Tôi thấy đây là một sự kiện rất ý nghĩa. Điện ảnh Hong Kong và điện ảnh Việt Nam đều có sức sống riêng và tôi tin giữa hai nền điện ảnh này có thể tìm được điểm giao thoa thú vị. Tôi hy vọng trong tương lai, hai bên sẽ có thêm nhiều dịp giao lưu, học hỏi và thậm chí là cùng hợp tác sản xuất phim.

Những buổi gặp gỡ như thế này chính là cầu nối. Nếu sắp tới có cơ hội gặp gỡ các đạo diễn, diễn viên Việt Nam, tôi rất mong được trao đổi sâu hơn để hiểu thêm về thị trường, văn hóa và thị hiếu của khán giả Việt.

Nhiều đạo diễn trẻ châu Á chịu ảnh hưởng từ điện ảnh Hong Kong, đặc biệt ở thể loại hành động. Theo ông, "linh hồn" của dòng phim này là gì?

- Tôi luôn mong mọi người nhớ rằng, phim hành động Hong Kong không chỉ là những màn đánh đấm hay võ thuật. Cốt lõi của nó là tinh thần vui tươi, nhân văn và đầy năng lượng. Tôi luôn muốn khán giả cảm thấy hứng khởi, vui vẻ sau khi xem xong một bộ phim, dù đó là phim hành động hay hài hước.

Làm phim hành động là một chuyện, nhưng làm sao để người xem nhận được năng lượng tích cực từ phim, đó mới là điều tôi quan tâm nhất. Có lẽ vì thế mà dù đã làm nghề mấy chục năm, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi nhìn thấy khán giả cười hoặc xúc động sau mỗi vai diễn.

Hồng Kim Bảo sánh đôi cùng bà xã Cao Lệ Hồng - người từng đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1984 - trên thảm đỏ sự kiện tối 6/11 ở TPHCM (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Điện ảnh Việt Nam gần đây cũng phát triển mạnh dòng phim hành động. Ông có lời khuyên nào dành cho các diễn viên trẻ đang theo đuổi thể loại này?

- Mỗi người đều có con đường riêng để đi đến thành công. Những người đi trước như tôi chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc, còn lại, thế hệ trẻ phải tự đúc kết, tự tìm ra bài học cho riêng mình.

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), ông nghĩ gì về tác động của công nghệ đến dòng phim hành động - võ thuật?

- Tôi không phủ nhận vai trò của AI, vì rõ ràng đây là một công cụ rất hữu ích. Nếu biết cách sử dụng, AI có thể hỗ trợ tốt trong khâu sản xuất, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Nhưng AI chỉ là công cụ, còn cảm xúc, thần thái, năng lượng của diễn viên mới là điều làm nên linh hồn của phim và chắc chắn AI không thể thay thế được.

Bạn có thể yêu cầu AI tạo ra cảnh hành động đẹp, nhưng AI sẽ không thể tạo ra một "Hồng Kim Bảo" hay "Cổ Thiên Lạc", vì đó là con người thật, cảm xúc thật (cười).

Nếu có thể lựa chọn, ông thích thực hiện các cảnh hành động thật như thời hoàng kim hay sử dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ?

- Một số cảnh nguy hiểm có thể dùng kỹ xảo hay công nghệ hỗ trợ, nhưng vẫn cần sự tác động rất lớn từ con người. Và có một điều tôi phải khẳng định lại, trong Cửu Long thành trại: Vây thành, chúng tôi không sử dụng AI. Tất cả pha hành động đều do diễn viên thực hiện. Tôi nghĩ đó chính là điều khiến khán giả cảm thấy chân thật và thuyết phục hơn.

Nam nghệ sĩ giữ phong thái đĩnh đạc ở tuổi 73 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sức khỏe của Hồng Kim Bảo ở tuổi 73

Đã cống hiến cho nghệ thuật gần 60 năm, giờ đây khi ở tuổi ngoài 70, điều gì khiến ông vẫn giữ được ngọn lửa với nghề và tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh?

- Điều khiến tôi hứng khởi nhất chính là tình cảm của khán giả. Khi một bộ phim tôi tham gia được mọi người đón nhận, tôi cảm thấy công sức của mình không uổng phí.

Ví dụ như khi quay Cửu Long thành trại: Vây thành, tôi thấy rõ không khí làm việc tràn đầy nhiệt huyết ở phim trường, đạo diễn tâm huyết, diễn viên nỗ lực, ê-kíp làm việc nghiêm túc. Tất cả điều đó khiến tôi như được trẻ lại, tiếp tục có thêm cảm hứng để cống hiến.

Cả cuộc đời tôi gắn liền với điện ảnh. Tôi chỉ mong những người làm nghề, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể nhìn thấy niềm đam mê và sự tận tâm của tôi, để cùng nhau lan tỏa tinh thần ấy đến khán giả.

Cao Lệ Hồng sát cánh Hồng Kim Bảo ở sự kiện, trở thành hậu phương vững chắc của chồng trong nhiều năm qua (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Dưới góc nhìn của ông, điều gì đang khiến điện ảnh Hong Kong gặp khó trong việc giữ gìn bản sắc?

- Khó khăn lớn nhất là vấn đề kinh phí. Khi nguồn vốn sản xuất bị hạn chế, chúng tôi khó có thể làm những bộ phim quy mô lớn hoặc có ý tưởng đột phá. Nhưng tôi tin, nếu có thêm nhiều hoạt động giao lưu quốc tế như lần này, điện ảnh Hong Kong sẽ tìm lại được sức bật mới, cả về sáng tạo lẫn thị trường.

Hồng Kim Bảo từng nhiều lần bị thương trên phim trường, khán giả rất quan tâm đến sức khỏe hiện tại của ông?

- Tôi rất cảm ơn khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi và lo lắng cho sức khỏe của mình. Thật ra, ngoài 70 tuổi rồi thì việc đầu gối có chút vấn đề là điều khó tránh, đôi khi đi lại hơi bất tiện. Nhưng tinh thần và sức khỏe tổng thể của tôi vẫn rất tốt (cười).

Tôi vẫn có thể làm việc, vẫn muốn được đứng trước ống kính và mang đến những vai diễn mới cho khán giả.

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của nghệ sĩ Hồng Kim Bảo!