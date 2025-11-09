Ngoại trưởng Nga tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian kết thúc cuộc chiến tại Ukraine cho đến nay vẫn chưa thành công, và tháng trước ông đã tạm hoãn hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Vladimir Putin tại Budapest, Hungary.

Điện Kremlin ngày 7/11 đã bác bỏ các tin đồn từ truyền thông phương Tây cho rằng ông Lavrov bị mất lòng tin từ ông Putin sau khi kế hoạch hội nghị bất thành, do Bộ Ngoại giao Nga gửi một thông điệp cho thấy Moscow không sẵn sàng nhượng bộ trong các yêu cầu liên quan đến Ukraine.

“Ngoại trưởng Marco Rubio và tôi đều hiểu tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên”, ông Lavrov, người giữ chức ngoại trưởng từ năm 2004, nói với hãng tin nhà nước RIA Novosti. Ông khẳng định sẵn sàng gặp người đồng cấp Mỹ.

“Điều đó là cần thiết để thảo luận vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương. Vì vậy, chúng tôi thường liên lạc qua điện thoại và sẵn sàng gặp mặt trực tiếp khi cần thiết”, ông Lavrov nói.

Gần 4 năm kể từ khi xung đột nổ ra, quân đội Nga đang dần tiến lên và hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, vùng đất mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập hợp pháp vào Nga, dù Ukraine và phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận.

Ông Lavrov nhắc về các “thỏa thuận” đạt được giữa ông Putin và ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 ở căn cứ quân sự Anchorage (Alaska).

Ông Putin đã nêu các điều kiện cốt lõi hồi tháng 6/2024, yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và rút quân khỏi toàn bộ 4 tỉnh mà Moscow tuyên bố sáp nhập: Donetsk và Lugansk, cùng Kherson và Zaporizhia ở miền nam.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết bác bỏ việc công nhận sự hợp pháp của vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Khi được hỏi về kế hoạch của châu Âu nhằm sử dụng phần lớn 210 tỷ euro tài sản nhà nước Nga đang bị phong tỏa ở phương Tây để tài trợ cho Ukraine, ông Lavrov khẳng định không có cơ sở pháp lý nào cho việc tịch thu, và Nga sẽ trả đũa nếu điều đó xảy ra.

Ông cũng cho biết Mỹ đã thông báo qua kênh ngoại giao rằng Washington đang xem xét đề xuất của ông Putin về việc duy trì các giới hạn của Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sau khi hiệp ước này hết hạn vào tháng 2/2026.