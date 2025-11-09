Tối 8/11, ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon mang đến một đại tiệc âm nhạc với sân khấu quy mô lớn, hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại cùng màn bắn pháo hoa mãn nhãn cho hàng chục nghìn khán giả.

Fan (người hâm mộ) đã hòa giọng cùng G-Dragon trong loạt ca khúc đình đám như POWER, Home Sweet Home, Crayon, One Of A Kind, Crooked, Drama, Butterfly, Untitled... tạo nên bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc.

G-Dragon trong đêm nhạc G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, ngày 8/11 (Ảnh: Instagram).

Trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế, video ghi lại khoảnh khắc ngôi sao xứ Hàn biểu diễn và giao lưu cùng khán giả Việt nhanh chóng lan tỏa. Nhiều người hâm mộ nước ngoài không giấu được sự choáng ngợp trước quy mô và độ “cháy” của đêm diễn.

Một tài khoản trên X (Twitter) viết: “Trời ơi, khán giả tại Việt Nam khiến tôi thật sự phấn khích. G-Dragon xứng đáng được cổ vũ như thế này. Cảm ơn Việt Nam!”. Một người khác bình luận: “Pháo hoa hoành tráng và khán giả Việt thật sự quá “chất””.

Ngay sau đêm nhạc, G-Dragon cũng đăng tải loạt hình ảnh và lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam trên trang cá nhân có hàng chục triệu người theo dõi, đồng thời hẹn gặp lại trong đêm diễn thứ hai vào tối 9/11.

Người hâm mộ quốc tế mãn nhãn với không khí đêm nhạc của G-Dragon tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Trước khi bắt đầu phần trình diễn, G-Dragon gửi thông điệp xúc động đến khán giả Việt Nam, bày tỏ sự cảm thông với những thiệt hại do bão lũ: “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những người bị ảnh hưởng. Cầu mong cuộc sống thường nhật trở lại và những trái tim tổn thương sớm được chữa lành. Chúc mọi người luôn an toàn, khỏe mạnh và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đang nỗ lực khắc phục hậu quả”.

Thông điệp này khiến khán giả có mặt tại đêm diễn 8/11 xúc động, đặc biệt trong thời điểm miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Trước Việt Nam, chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch của G-Dragon đã “cháy vé” tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Australia.

Theo tờ Money Today (Hàn Quốc), đêm diễn tại Hưng Yên thu hút khoảng 50.000 khán giả - con số ấn tượng đối với một chương trình biểu diễn của nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.

G-Dragon là tượng đài âm nhạc tại Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

G-Dragon (SN 1988) là biểu tượng âm nhạc và thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2006 với vai trò trưởng nhóm BIGBANG, sau đó gặt hái nhiều thành công khi hoạt động solo (cá nhân).

Cuối tháng 10 vừa qua, anh được trao Huân chương Văn hóa Hàn Quốc vì những đóng góp trong việc quảng bá làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc).

Nam nghệ sĩ cũng được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 và là nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) duy nhất biểu diễn trong tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên.

Chia sẻ về con đường sự nghiệp, G-Dragon nói: “Trước đây, tôi luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Giờ đây, tôi đã tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời có nhiều tự do hơn”.

Khi được hỏi về quan điểm đối với một nghệ sĩ chân chính, “ông hoàng Kpop” cho hay: “Suy cho cùng, dù bạn có giỏi hay không, nếu bạn định làm một việc gì đó, đầu tiên, bạn phải làm đúng. Điều tôi đã đánh mất trong 10 năm qua là thời gian, nhưng tôi cũng đã trở nên khôn ngoan hơn. Hiện tại, tôi muốn chuẩn bị cho một khởi đầu mới”.

Sau chuyến lưu diễn toàn cầu, G-Dragon sẽ cùng các thành viên BIGBANG chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm. Đây là cột mốc quan trọng của một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất lịch sử Kpop.