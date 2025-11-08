Fan mặc váy cô dâu đi gặp G-Dragon tại đêm nhạc ở Hưng Yên

Chiều 8/11, chỉ còn vài giờ trước khi G-Dragon xuất hiện trên sân khấu G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, hàng nghìn người hâm mộ từ khắp mọi nơi trong nước và cả nước ngoài, đã đổ về địa điểm tổ chức sự kiện.

Trong số đông đảo người hâm mộ, Nguyễn Thị Bích (SN 2000, Ninh Bình) nổi bật với bộ trang phục lấy cảm hứng từ váy cưới cô dâu. Cô cho biết, đã bắt đầu chuẩn bị trang phục ngay khi nghe tin nam ca sĩ về Việt Nam.

Chiếc váy của Bích được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, có kèm cả khăn voan và bó hoa cúc, tạo cho cô gái cảm giác như được bước vào lễ đường cùng thần tượng G-Dragon, dù nơi cô đang đứng là sảnh check-in (soát vé) của sự kiện .

Bích cho biết, cô mượn chiếc váy từ chị gái, kết hợp với phụ kiện mua trên sàn thương mại điện tử với giá chỉ khoảng 150.000-200.000 đồng.

“Tôi muốn tạo hình ảnh vừa lạ mắt, vừa thể hiện tình cảm của tôi với thần tượng. Dù đơn giản, nhưng vẫn cảm giác được vào lễ đường cùng G-Dragon”, Bích bày tỏ.

Với trang phục "cô dâu" nổi bật, Bích đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Giữa biển người hâm mộ, Ngô Thùy Linh (SN 2001, Hà Nội) gây chú ý với bộ trang phục tự may, lấy cảm hứng từ sân khấu huyền thoại khi G-Dragon và CL cùng biểu diễn. Linh diện áo khoác dạ, đội tóc giả đỏ, kết hợp quần ống rộng và phong cách trang điểm phá cách, tái hiện gần như trọn vẹn hình ảnh cá tính của thần tượng.

Đi cùng Linh là cô bạn thân Vũ Thùy Linh (sinh năm 2001), lựa chọn phong cách tương tự CL - thành viên nhóm 2NE1 - với áo crop top (áo ngắn trên rốn), bốt cao cổ và lớp trang điểm sắc nét.

“Ngay khi nghe tin G-Dragon về Việt Nam, hai đứa đã bàn nhau lên ý tưởng, mua vải và tự may trong gần một tuần. Chúng tôi muốn tái hiện lại sân khấu năm đó, vừa mạnh mẽ, vừa đậm chất thời trang”, Thùy Linh chia sẻ.

Giới trẻ lên đồ như "trình diễn thời trang" trước thềm concert G-Dragon (Video: Nguyễn Hà Nam - Mai Châm).

Không khí bên ngoài buổi biểu diễn nóng dần lên theo từng phút, khi khán giả mặc trang phục, phụ kiện mang màu sắc của thần tượng phủ kín khắp lối đi. Không chỉ là sự kiện âm nhạc, nơi đây nhanh chóng biến thành một “show diễn thời trang ngoài trời” đúng nghĩa.

Nguyễn Thế Anh (SN 2002, Hà Nội) nổi bật với bộ trang phục lấy cảm hứng từ hoa cúc, biểu tượng đặc trưng của thương hiệu thời trang Peaceminusone do G-Dragon sáng lập năm 2016.

Thế Anh cho biết bộ đồ được một người bạn của anh thiết kế, mất khoảng 1 tháng để hoàn thiện. Bộ trang phục có trọng lượng khoảng 5kg nhưng với Thế Anh, điều đó không thành vấn đề, miễn là đẹp và nổi bật.

"Ban đầu mình phân vân giữa hai ý tưởng - hoa hồng đỏ và hoa bảy màu - cuối cùng chọn bộ này để nổi bật, may mắn là chưa trùng với ai”, Thế Anh hài hước chia sẻ.

Không ngại đường xa và chi phí “khủng”, Chu Thị Thảo (SN 1990) đang làm việc tại Nhật Bản đã lập tức đặt vé trở về Việt Nam khi nghe tin G-Dragon sẽ biểu diễn.

Cô chuẩn bị kỹ càng trang phục để đi gặp thần tượng. Đặc biệt, chiếc túi xách được Thảo tự vẽ, trang trí, kết hợp với móc khóa khoảng 2 triệu đồng.

Điểm nhấn trong trang phục của cô là đôi giày Par-Noise, dòng hợp tác giữa Nike và G-Dragon, nổi bật với logo hoa cúc thiếu cánh của thương hiệu Peaceminusone, có giá 17 triệu đồng, phối cùng trang phục và phụ kiện tỉ mỉ.

Cô cũng chi 800.000 đồng để thuê người trang điểm, dán lên mặt những bông hoa cúc li ti xinh xắn.

Từ TPHCM, Trần Thị Thu Hồng (SN 2001, bên phải ảnh) vừa đặt chân đến Hà Nội hôm qua để kịp tham dự concert của G-Dragon.

Cô nổi bật với tóc giả hồng rực, kết hợp khăn đội đầu phong cách G-Dragon. Ban đầu cô dự định mặc một bộ trang phục khác, nhưng do thời tiết nắng nóng nên đã đổi sang trang phục phù hợp hơn. Quá trình trang điểm và chuẩn bị trang phục mất khoảng 3 giờ, từng chi tiết đều được chăm chút.

Khi được hỏi về tổng chi phí, Hồng chỉ cười và thừa nhận: “Tổng số tiền dành để đi xem đêm nhạc khá lớn, tôi cũng chưa dám tính toàn bộ nhưng chắc cũng phải cả chục triệu đồng”.

Nguyễn Thùy Dương (SN 2003) gây chú ý với chiếc vương miện hồng đính đá. Chiếc mũ do một người bạn của cô làm thủ công, lấy cảm hứng từ sân khấu Lễ trao giải MAMA 2024 của G-Dragon.

Tổng trang phục gồm áo dạ và quần, có giá chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng. Trong khi, bộ móng tay lấy cảm hứng từ G-Dragon được thực hiện với chi phí khoảng 250.000 đồng.

“Mình muốn mọi chi tiết, từ trang phục đến phụ kiện, đều thể hiện được cá tính và tinh thần của thần tượng. Dù hôm nay thời tiết hơi nóng hơn tưởng tượng, mình vẫn quyết mặc áo dạ”, Dương cho hay.

Yến Linh (SN 1998, Hà Nội, bên phải ảnh) đã có mặt từ 5h ngày 8/11 tại khu vực đêm nhạc để xếp hàng vào xem. Cô chọn vé đứng vì mong được đứng gần sân khấu nhất và tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc của G-Dragon.

Linh và bạn còn chuẩn bị quà tặng đặc biệt: Mỗi cô gái thực hiện một bức tranh móc bằng len thủ công, mất nhiều tuần để hoàn thành. “Đây không chỉ là món quà mang giá trị kỷ niệm, mà còn là cách để thể hiện tình cảm dành cho thần tượng”, Yến Linh nói.

Nhiều người hâm mộ xuất hiện trong những bộ trang phục ấn tượng, thể hiện rõ cá tính khi đi xem đêm nhạc của "ông hoàng K-pop".

Có người chọn phong cách unisex (phong cách thời trang trung tính), phá cách như G-Dragon, có người lại mang đậm hơi hướng streetwear (thời trang đường phố), hay ăn mặc kiểu hiphop với áo khoác da, quần ống rộng, mũ lưỡi trai và kính râm.

Một số fan đầu tư công phu hơn, tự thiết kế phụ kiện, vòng tay, túi xách hay mũ in biểu tượng G-Dragon, tạo nên bầu không khí sôi động và đầy màu sắc trước giờ diễn.