Vẻ quyến rũ của Á hậu Huyền My ở tuổi 27

Ở tuổi 27, Huyền My tập trung công việc MC và hiện dẫn dắt một chương trình thể thao. Cô muốn thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới. Á hậu Việt Nam 2014 hy vọng sẽ có nhiều bứt phá mới trong sự nghiệp ở năm 2022.

Nhan sắc của Huyền My ngày càng hoàn thiện hơn so với thời điểm mới đăng quang. Nhờ sở hữu lợi thế về mặt hình thể nên Huyền My không ngại thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính đến gợi cảm.

Đảm nhiệm vai trò "nàng thơ" cho bộ sưu tập Cruise 2022 của Helene Hoài, Huyền My cùng nhà thiết kế đã có chuyến viễn du đến vịnh Lan Hạ, Quảng Ninh. Giữa cảnh sắc đại dương, Á hậu Việt Nam 2014 khoe vóc dáng quyến rũ cùng loạt trang phục bay bổng, đầy màu sắc dành riêng cho mùa hè rực rỡ (Ảnh: Lê Vũ Huy).

Người đẹp diện đầm bút chì tay bồng với họa tiết hoa sặc sỡ, thể hiện hình ảnh người phụ nữ thanh lịch nhưng cũng rất tươi trẻ. Huyền My khoe khéo vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo thon thả (Ảnh: Lê Vũ Huy).

Á hậu Huyền My nhận được lời khen ngợi khi sở hữu nhan sắc trẻ trung (Ảnh: Lê Vũ Huy).

Á hậu khoe thần thái sang chảnh trước ống kính (Ảnh: Lê Vũ Huy).

Theo xu hướng của mùa xuân hè, Huyền My lựa chọn mẫu áo xếp tầng tựa như những con sóng biển. Cô mang đến gợi ý cho phái đẹp thích khoe bờ vai gợi cảm, đầy nữ tính (Ảnh: Lê Vũ Huy).

Á hậu ngắm cảnh từ du thuyền với bộ trang phục năng động (Ảnh: Lê Vũ Huy).

Mẫu đầm bay bổng đón gió giúp người đẹp đầy cuốn hút giữa biển trời (Ảnh: Lê Vũ Huy).