Á hậu Huyền My thân thiết với Thụy Vân và vợ NSND Công Lý

Vài năm gần đây, Á hậu Huyền My dần rời xa các hoạt động giải trí. Cô tập trung cho công việc biên tập viên thể thao. Người đẹp cho biết, cô tạm rời xa hào quang showbiz và tìm thấy niềm vui ở công việc cũng như gần gũi với các thành viên trong gia đình. "Trước đây có khi cả tháng gia đình My mới ngồi ăn cơm với nhau vài lần do My quá bận rộn chạy show. Hiện tại, ưu tiên của My là sức khỏe, gia đình và công việc. Rời xa showbiz, My có nhiều thời gian để nâng niu những thứ quan trọng với mình", cô nói.