Phát ngôn dậy sóng của cựu hoa hậu suýt mất vương miện vì tăng cân

Những ngày qua, truyền thông quốc tế xôn xao trước loạt tranh cãi xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, bắt nguồn từ hành động to tiếng của ông Nawat, đại diện đơn vị đăng cai tổ chức tại Thái Lan, với thí sinh Mexico.

Cựu Hoa hậu Alicia Machado phê phán ông Nawat và có bình luận gây tranh cãi về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: Getty Images).

Nhiều người đẹp và nhân vật nổi tiếng đã lên tiếng phản đối ông Nawat, trong đó có Alicia Machado. Cựu Hoa hậu Hoàn vũ đăng tải video bình luận vụ việc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, phát ngôn mang tính miệt thị của cô, trong đó có lời chê bãi biển Phuket, đã khiến cộng đồng sắc đẹp phẫn nộ.

Nhiều người đẹp phản đối cựu Hoa hậu Alicia Machado

Sau khi video lan truyền, Alicia Machado hứng chỉ trích dữ dội, nhiều người cáo buộc cô phân biệt chủng tộc. Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, cựu hoa hậu buộc phải khóa trang cá nhân.

Ông Nawat cũng bày tỏ quan điểm: “Cảm ơn Alicia Machado - Hoa hậu Hoàn vũ 1996. Tôi chấp nhận tiếng nói của bà. Bà là hình mẫu tuyệt vời cho cuộc thi. Tôi xin lỗi vì đất nước Thái Lan của tôi không đủ tốt với bà”.

Phát ngôn của Alicia Machado cũng vấp phải sự phản đối từ nhiều hoa hậu khác. Jacqueline Aguilera - Hoa hậu Thế giới 1995, đồng hương Venezuela của Machado - viết: “Cô đã đi quá xa khi bình luận như vậy. Thực sự không hay chút nào”.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin (người Brazil) cũng lên tiếng bảo vệ Thái Lan: “Tôi hy vọng mọi hoa hậu đều cảm nhận được tình yêu thương mà tôi từng nhận được ở Thái Lan. Đó mới là ý nghĩa thật sự của các cuộc thi sắc đẹp - tôn vinh, trân trọng sự khác biệt và đoàn kết trong đa dạng”.

Menin khẳng định, không phát ngôn nào có thể làm lu mờ hình ảnh Thái Lan - quốc gia luôn ủng hộ và tôn vinh giá trị của cộng đồng sắc đẹp quốc tế.

Hoa hậu từng suýt mất vương miện vì tăng cân

Alicia Machado từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1996 (Ảnh: Missosology).

Alicia Machado (SN 1976) là người đẹp Venezuela thứ 4 giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ năm 1996. Khi đăng quang ở tuổi 20, cô gây chú ý với vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ và chiều cao 1,71m.

Người đẹp tóc nâu cũng gây ấn tượng mạnh với cộng đồng người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc khi tuyên bố nói "không" với việc phẫu thuật thẩm mỹ, một xu hướng được cho là thịnh hành tại Venezuela vào thời điểm cô đăng quang.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, Alicia gặp rắc rối vì tăng cân, trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Một số tờ báo cho rằng cô nặng tới 70kg, song Machado phủ nhận và cho biết chỉ tăng khoảng 9kg trước khi nhanh chóng giảm lại.

Khi đó, ông Donald Trump - chủ sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - từng buộc Alicia tập gym công khai để giữ danh hiệu, nếu không cô sẽ bị tước vương miện.

Machado sau này chia sẻ: “Sau tất cả chế độ ăn kiêng điên rồ, tôi học cách hiểu cơ thể mình hơn. Tôi ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và giữ tinh thần tích cực”.

Alicia Machado từng bị miệt thị ngoại hình sau khi đăng quang (Ảnh: People).

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ, Alicia Machado theo đuổi công việc diễn xuất. Cô đóng phim truyền hình Samantha (1998) và Secreto de Amor (2001), đồng thời trở thành gương mặt quảng cáo nổi tiếng tại Venezuela.

Năm 2006, Alicia Machado gây sốc khi đồng ý chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy Mexico, trở thành Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí này. Cô tiếp tục là tâm điểm truyền thông quốc tế vào năm 2017 khi chụp ảnh táo bạo cho chiến dịch bảo vệ động vật của PETA.

Tháng 2/2024, cựu hoa hậu gây tranh cãi khi có phát ngôn xúc phạm nữ ca sĩ Selena Gomez.

Về đời tư, Alicia Machado từng hẹn hò cầu thủ bóng chày Bobby Abreu nhưng đã chia tay. Sau đó, cô có con với một doanh nhân người Mexico. Hiện, người đẹp sống cùng con gái tại Mỹ.