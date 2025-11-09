SOOBIN, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến cổ vũ cuồng nhiệt cho G-Dragon

Tối 8/11, G-Dragon đã mang tới cho khán giả tại Việt Nam một buổi trình diễn âm nhạc đặc sắc, mang tầm quốc tế.

Hàng chục nghìn khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức để xem "ông hoàng Kpop" trình diễn. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện cổ vũ thần tượng G-Dragon.

SOOBIN đi xem G-Dragon biểu diễn, lọt vào ống kính của khán giả (Ảnh: TikTok @bojing_tran).

Ca sĩ SOOBIN xuất hiện ở khu vực riêng trên khán đài. Anh nhún nhảy theo điệu nhạc khi G-Dragon trình diễn. Mặc dù vậy, fan (người hâm mộ) phát hiện ra SOOBIN chưa có kinh nghiệm đi xem hòa nhạc với tư cách khán giả nên đã đeo vòng của chương trình quá chặt, dẫn đến việc khó tháo ra.

Khán giả để lại bình luận vui rằng: "Ca sĩ đi "đu" idol (thần tượng - PV) còn non kinh nghiệm, cần phải học hỏi thêm nhé"; "Anh ơi, anh buộc vòng tay chặt như thế thì phải lấy kéo cắt ra rồi"...

SOOBIN cầu cứu fan vì thiếu kinh nghiệm, buộc vòng tay của chương trình phát tặng quá chặt (Ảnh: Facebook).

Trong khi đó, ca sĩ Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi và Hậu Hoàng rủ nhau cùng đi xem show diễn. Các sao nữ diện trang phục trẻ trung, năng động, hòa mình vào dòng người. Ba cô gái thân thiết bên nhau, chụp nhiều ảnh chia sẻ lên mạng xã hội khiến khán giả thích thú.

Bộ ba Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng ở show của G-Dragon (Ảnh: Facebook nhân vật).

G-Dragon đã mang đến một đêm nhạc đẳng cấp quốc tế với hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh tối tân. Nam ca sĩ xuất hiện với thần thái rạng rỡ, liên tục trình diễn các bản hit làm nên tên tuổi như Heartbreaker, Crayon, Crooked và các ca khúc mới trong tour diễn, đi kèm vũ đạo điêu luyện và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng.

Bất chấp thời tiết thay đổi liên tục trong ngày, hàng chục nghìn người hâm mộ phủ kín khán đài, tạo nên một "biển vàng" lightstick (đèn cầm tay) rực rỡ và đồng thanh hát theo thần tượng.

Nhiều khoảnh khắc G-Dragon giao lưu bằng tiếng Việt và liên tục di chuyển khắp sân khấu đã được truyền thông ghi lại.

Thành công của đêm nhạc 8/11 được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực, kéo khán giả đến với đêm diễn thứ hai của G-Dragon tại Việt Nam vào tối nay, 9/11.