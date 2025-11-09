Năm ca sĩ bật khóc khi rời "Anh trai say hi"

Tập 8 Anh trai say hi 2025 lên sóng tối 8/11 mang đến những tiết mục cuối cùng và màn dance battle (thi đấu nhảy) trong live stage 3 (đêm thi trực tiếp thứ ba).

Tiết mục "To your ex" của đội BigDaddy (Ảnh: Vie Channel).

Đội BigDaddy mang đến tiết mục To your ex. Bài hát có điệp khúc bắt tai, tạo điểm nhấn với âm thanh nhạc cụ dân tộc. Khách mời là "em xinh" Orange kết hợp cùng đội BigDaddy cũng khiến nhiều khán giả thích thú.

Trong khi đó, đội HUSTLANG Robber trình diễn ca khúc Sớm muộn thì mang phong cách sôi động, dàn dựng sân khấu nhiều màu sắc.

Cody Nam Võ tỏa sáng trong phần thi đấu nhảy (Ảnh: Vie Channel).

Sau những vòng thi hát và nhảy gay cấn, đội của CONGB giành hạng nhất live stage 3 với 1.152 điểm, toàn bộ thí sinh trong đội bước vào vòng tiếp theo. Theo sau là đội Ngô Kiến Huy (1.135 điểm), đội Dillan Hoàng Phan (1.092 điểm), đội HUSTLANG Robber (1.056 điểm), đội BigDaddy (1.025 điểm) và đội Phúc Du (970 điểm).

Kết quả hạng nhất của đội CONGB nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Trước đó, nếu xét về tiết mục trình diễn, đội Ngô Kiến Huy mới là đội dẫn đầu. Tuy nhiên ở vòng thi đấu nhảy, Cody Nam Võ của đội CONGB đạt điểm tối đa nhờ kỹ thuật vũ đạo tốt, xử lý tự tin, qua đó giúp toàn đội lội ngược dòng thành công, vươn lên dẫn đầu live stage 3.

Ngoại trừ đội CONGB có suất an toàn, năm "anh trai" có điểm bình chọn thấp nhất trong 25 người còn lại của chương trình sẽ phải ra về. Kết quả, năm cái tên Khoi Vu, Nhâm Phương Nam, Otis, Tez và Bùi Duy Ngọc là những thí sinh đầu tiên bị loại của Anh trai say hi mùa 2.

Năm "anh trai" bị loại sau live stage 3 (Ảnh: Vie Channel).

Chia tay chương trình, các "anh trai" để lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng những lời chia sẻ chân thành. Khoi Vu nói anh tiếc nuối, nhưng vẫn biết ơn những trải nghiệm, biết ơn những anh em, đồng đội đã sát cánh cùng anh thời gian qua.

Bùi Duy Ngọc nhìn nhận bản thân trưởng thành hơn khi vượt qua những giới hạn, nỗi lo sợ trước đây. Otis, Tez, Nhâm Phương Nam cũng xem việc được góp mặt trong chương trình là cơ hội quý giá trong hành trình làm nghề.

Các ca sĩ rơi nước mắt nói lời tạm biệt những đồng đội bị loại (Ảnh: Vie Channel).

Màn chia tay nhiều nước mắt của các "anh trai" khán giả tiếc nuối. Người hâm mộ nhận xét Khoi Vu có tài năng, thể hiện tốt ở live stage 3, nhưng thiếu một chút may mắn để đi xa hơn trong show thực tế.

Khép lại đêm thi trực tiếp thứ ba, Anh trai say hi hứa hẹn bước vào chặng đua gay cấn ở đêm thi trực tiếp thứ tư, trước thềm chung kết cận kề.