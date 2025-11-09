Hoa hậu Hoàn vũ 2025 liên tiếp gặp biến động, 5 thí sinh tuyên bố bỏ thi

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Iceland vừa xác nhận Helena O’Connor không thể tiếp tục tham gia vì lý do sức khỏe và cá nhân.

Thông cáo cho biết: “Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025 Helena O'Connor đã bị bệnh trong vài ngày qua. Dù đang hồi phục, cô ấy buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Thái Lan”.

Helena O’Connor là người đẹp thứ 5 rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Instagram).

Tổ chức này gửi lời cảm ơn Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì sự cảm thông, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ Helena.

Helena O’Connor (21 tuổi) có mặt tại Thái Lan từ đầu tháng 11 nhưng phải nhập viện cấp cứu do sức khỏe yếu. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ: “Tôi không khỏe và đã phải nhập viện bằng xe cứu thương. Tôi vô cùng biết ơn trước sự tử tế và hỗ trợ mà mình nhận được từ mọi người ở Thái Lan”.

Sự rút lui của Helena O’Connor gây tiếc nuối bởi cô được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng của khu vực châu Âu.

Người đẹp sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt thanh tú và kinh nghiệm dày dặn trong các đấu trường sắc đẹp. Trước đó, cô từng lọt top 25 của Hoa hậu Siêu quốc gia 2024 (Miss Supranational 2024).

Helena là thí sinh thứ 5 quyết định rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, sau các đại diện đến từ Nigeria, Cameroon, Đức và Ba Tư, đều vì lý do cá nhân. Như vậy, cuộc thi hiện còn 123 thí sinh tham gia tranh tài.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang diễn ra tại Thái Lan (Ảnh: MU).

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2/11 đến 21/11. Cuộc thi năm nay thu hút đông đảo thí sinh đến từ khắp thế giới, nhưng cũng vướng ồn ào trong khâu tổ chức, đặc biệt là những mâu thuẫn giữa ông Nawat (đơn vị đăng cai tại Thái Lan) và Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), khiến dư luận bàn tán.

Bất chấp những tranh cãi, các thí sinh vẫn tích cực tham gia các hoạt động bên lề. Hiện, các người đẹp di chuyển đến Phuket (Thái Lan) để dự các sự kiện tiếp theo. Tối 8/11, dàn thí sinh trình diễn váy dạ hội trong phần ra mắt khán giả và khách mời.

Ban tổ chức cũng đã khởi động phần bình chọn Thí sinh được yêu thích nhất (People’s Choice), người chiến thắng sẽ giành tấm vé vào thẳng top 30 chung cuộc. Đại diện Việt Nam - Hương Giang - hiện nằm trong top 3 bình chọn.

Hương Giang trình diễn thời trang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tối 8/11 (Ảnh: MUT).

Tối 8/11, Hương Giang chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô không kêu gọi khán giả bình chọn cho mình ở hạng mục Thí sinh được yêu thích vào thời điểm này. Người đẹp mong người hâm mộ dành sự quan tâm và hỗ trợ cho đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

Phần bình chọn Thí sinh được yêu thích nhất sẽ kéo dài đến ngày 19/11.

Bất chấp những ồn ào và biến động tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang đang nỗ lực và thể hiện khá tốt. Cô cũng là thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa giải năm nay và nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 từ tháng 9. Theo Tổ chức Miss Universe Vietnam, cô là minh chứng cho sự kiên cường và tài năng của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán Hương Giang có khả năng lọt top 20.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra tại Impact Arena ở Bangkok (Thái Lan) vào ngày 21/11.