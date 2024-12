Á hậu Hạnh Nguyên diện áo dài gợi cảm đón xuân

Theo tiết lộ của NTK Minh Châu, anh và Hạnh Nguyên từng cộng tác với nhau nhiều lần, trước cả khi cô tham gia Miss Grand Vietnam. "Trước và sau khi trở thành á hậu, Hạnh Nguyên vẫn giữ được sự giản dị, chu đáo và chuyên nghiệp", NTK chia sẻ.

Để chuẩn bị cho buổi chụp này, người đẹp đã phải thức dậy từ 4h. Bộ ảnh được chụp ở 2 bối cảnh là một quán cà phê đậm chất hoài cổ và một ngôi chùa tại quận 12 (TPHCM). Dù liên tục thay trang phục và phải di chuyển đoạn đường khá xa, Hạnh Nguyên vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, phối hợp cùng ê kíp để có được những bức ảnh đẹp.

Với bộ sưu tập áo dài lần này, NTK Minh Châu mang đến những thiết kế phá cách, phù hợp với xu hướng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp tựa nàng thơ của những cô gái đôi mươi.

Nhà thiết kế hướng đến những màu sắc mang thông điệp tươi mới, gợi nên sự may mắn, phát lộc trong dịp đầu năm như hồng, trắng, be và đỏ. Nếu như sắc đỏ giúp các cô gái trở nên rạng rỡ, nổi bật hơn khi dạo phố thì sắc hồng lại tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, e ấp của các nàng thơ. Màu be tạo một cảm giác êm ái, thoải mái trong khi sắc trắng mang đến sự trẻ trung, thanh lịch…

Theo nhà thiết kế Minh Châu, mỗi màu sắc đều ẩn chứa một thông điệp riêng nhưng chung quy lại, anh mong rằng các "nàng xuân" sẽ tự tin khi diện áo dài xuống phố.

Một điểm nhấn trong bộ sưu tập áo dài lần này là việc NTK Minh Châu làm "hồi sinh" xu hướng xếp hoa ruy băng, xếp hoa vải mà anh từng thực hiện thành công cách đây 10 năm, nhưng biến hóa bằng cách xếp theo kỹ thuật 3D, đính kết hạt sang trọng.

Những chi tiết này góp phần gợi nên không khí tươi vui của mùa xuân và còn là sự ẩn ý cho những điều rực rỡ, tốt đẹp trong cuộc sống. "Có những dạng áo yếm, áo cúp ngực được làm theo dạng tái chế. Tôi muốn tận dụng để tạo nên những sản phẩm đẹp nhưng mang yếu tố bảo vệ môi trường", anh bật mí.

Nội dung: Trọng Khang

20/12/2024 - 22:05