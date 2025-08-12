Lần đầu tiên người dùng có thể quét VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng

Giải bài toán chi tiêu thường nhật của các gia đình Việt

Chi phí sinh hoạt hàng ngày là một trong những bài toán tài chính lớn với các hộ gia đình, nhất là vào dịp đầu năm học hoặc lễ, Tết. Từ mua thực phẩm, đồ dùng học tập cho con đến các khoản mua sắm định kỳ, nhiều gia đình phải tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo cuộc sống thoải mái, vừa không vượt quá ngân sách.

Chị Nguyễn Thị Mai (35 tuổi, TPHCM), nhân viên văn phòng và là người trực tiếp quản lý chi tiêu trong gia đình chia sẻ: “Tôi thường xuyên phải chi cho nhiều khoản nhỏ lẻ trong ngày, từ đi chợ, mua đồ cho con đến hóa đơn điện nước. Việc phải mang theo tiền mặt hoặc không thể tận dụng ưu đãi từ thẻ tín dụng khi mua sắm ở các cửa hàng nhỏ khiến tôi cảm thấy rất bất tiện”.

Tình trạng này phản ánh, thực tế nhiều người dùng chưa khai thác tối đa các tiện ích và quyền lợi từ thẻ tín dụng, một công cụ tài chính ngày càng phổ biến với những người dùng hiện đại.

Chủ động nguồn tiền với VNPAY-QR và thẻ tín dụng

Giờ đây, người dùng không cần phải mang theo thẻ hay tiền mặt mà có thể dễ dàng chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng ngân hàng khi quét mã VNPAY-QR tại các điểm mua sắm quen thuộc như siêu thị, chợ, cửa hàng mẹ và bé… Các thao tác quét mã thanh toán đơn giản chỉ mất vài giây.

Tính năng mới này giúp người dùng kiểm soát tài chính linh hoạt, chủ động chi trước trả sau, hữu ích trong những dịp cao điểm chi tiêu như đầu năm học hay lễ, Tết.

“Giờ tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng ở ngay những điểm bán nhỏ, không cần quẹt thẻ. Cuối tháng mới phải thanh toán nên dễ xoay xở hơn, lại được tích điểm và hưởng ưu đãi từ VNPAY”, chị Mai chia sẻ thêm.

Gia tăng trải nghiệm và quyền lợi cho người tiêu dùng

Tính năng quét VNPAY-QR mang lại đa dạng lợi ích cho người dùng, cho phép thanh toán mọi lúc mọi nơi, từ chợ truyền thống đến trung tâm thương mại, đồng thời tận dụng đầy đủ ưu đãi từ ngân hàng phát hành như hoàn tiền, tích điểm, cùng ưu đãi độc quyền từ VNPAY bao gồm mã giảm giá và các chương trình khuyến mại hấp dẫn theo từng thời điểm. Đây là giải pháp thanh toán thông minh dành cho người tiêu dùng hiện đại, an toàn, tiện lợi và tiết kiệm hơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, việc thanh toán ngay trên ứng dụng ngân hàng giúp hạn chế rủi ro so với việc sử dụng tiền mặt hoặc mang theo nhiều loại thẻ khi ra ngoài.

Quét VNPAY-QR bằng thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng ngân hàng.

Việc tích hợp thẻ tín dụng vào thanh toán VNPAY-QR là một bước tiến giúp người tiêu dùng tận dụng tối đa tiện ích tài chính hiện đại. Với trải nghiệm tiện lợi, an toàn và nhiều ưu đãi hấp dẫn, đây chính là giải pháp thông minh để quản lý chi tiêu cá nhân hiệu quả, tiêu dùng linh hoạt, chủ động và nhiều lợi ích hơn với VNPAY-QR.

Nhân dịp ra mắt, VNPAY triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng lần đầu sử dụng tính năng thanh toán bằng thẻ tín dụng qua VNPAY-QR. Chi tiết chương trình khuyến mại xem tại https://campaign.vnpay.vn/vnpayqr/