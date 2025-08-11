"Tiểu Yến Tử" Huỳnh Dịch gây tranh cãi vì để con gái 12 tuổi vào showbiz

Đầu tháng 8 này, Huỳnh Dịch đã đăng video ghi lại chuyến đi Hàn Quốc của cô cùng con gái. Trong video, mẹ con nữ diễn viên tham dự các buổi hòa nhạc, đến phòng tập để học hát và nhảy tại công ty giải trí tại Hàn Quốc.

Con gái của Huỳnh Dịch - Hoàng Thiên Linh - cũng chia sẻ về khó khăn khi làm thực tập sinh. Tuy nhiên, cô bé 12 tuổi khẳng định vẫn sẽ kiên trì theo đuổi ước mơ và chăm chỉ luyện tập.

Nữ diễn viên Huỳnh Dịch và con gái (Ảnh: Sina).

Khi trở về Trung Quốc, con gái Huỳnh Dịch thổ lộ muốn cân bằng giữa học tập và tập luyện hát, nhảy để chuẩn bị cho ước mơ làm thần tượng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn).

Trước đó, Hoàng Thiên Linh từng gây xôn xao khi từ chối đi du học Anh vì muốn sang Hàn Quốc làm thực tập sinh tại SM Entertainment - công ty quản lý nhiều nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc như: Super Junior, SNSD, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT, aespa...

Thời điểm này, Huỳnh Dịch đã bày tỏ lo ngại. Nữ diễn viên Trung Quốc hiểu khá rõ mặt trái của việc làm ngôi sao thần tượng và những áp lực con gái có thể đối mặt.

Cô nói với con gái: “2 triệu người cạnh tranh để giành lấy 75 suất làm thực tập sinh tại Công ty SM là rất khắc nghiệt. Con có biết chú Hàn Canh không? Chú ấy từng tập nhảy đến mức gãy xương sườn mà không hề hay biết. Chú ấy cứ thế mà nhảy đến khi xương lành lại luôn. Mẹ nghĩ con nên chú tâm vào việc học”.

Huỳnh Dịch vừa đưa con gái sang Hàn Quốc trải nghiệm cuộc sống làm thực tập sinh (Ảnh: Weibo).

Trước lời khuyên của mẹ, con gái Huỳnh Dịch vẫn kiên quyết muốn thử thách bản thân, muốn theo mẹ bước chân vào làng giải trí. Cô gái 12 tuổi nói: “Con chịu được khổ, con muốn trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khấu có được thành tựu. Mẹ làm nghệ sĩ được thì tại sao con lại không thể”.

Đối mặt với sự kiên định của con gái, Huỳnh Dịch thừa nhận từng rất trăn trở nhưng hiểu đây là ước mơ lớn của con. Do vậy, cô đồng ý cho con trải nghiệm cuộc sống thực tập sinh tại Hàn Quốc. Cô cũng mong con gái vừa duy trì được việc học văn hóa, vừa theo đuổi được ước mơ ca hát.

Thông tin con gái Huỳnh Dịch theo đuổi giấc mơ làm nghệ sĩ và sang Hàn Quốc làm thực tập sinh ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ cô bé, một số lại nhắc đến người cha tai tiếng của cô bé.

Hoàng Thiên Linh là con gái của Huỳnh Dịch và người chồng thứ 2, Hoàng Nghị Thanh. Cặp đôi kết hôn vào năm 2012 và chia tay 2 năm sau đó. Khi ly hôn, Hoàng Nghị Thanh và Huỳnh Dịch lao vào cuộc chiến pháp lý ồn ào.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch lựa chọn cuôc sống kín tiếng bên con gái (Ảnh: Sina).

Hoàng Nghị Thanh lên tiếng kể xấu vợ cũ, tố cô chơi xấu đồng nghiệp và ngoại tình trong thời gian họ chung sống. Cuối cùng, tòa phân xử Huỳnh Dịch được quyền nuôi con và Hoàng Nghị Thanh phải cấp dưỡng.

Năm 2020, Hoàng Nghị Thanh bị điều tra và bị kết án 15 năm tù vì tội buôn bán ma túy. Những năm qua, bé Hoàng Thiên Linh sống và chịu sự giáo dục của mẹ.

Huỳnh Dịch cho biết, cô nhận thấy con gái có năng khiếu nhưng không muốn con theo đuổi công việc làm nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn muốn đồng hành, hỗ trợ con trong mọi chặng đường con đi.

Sau khi những hình ảnh của con gái xuất hiện trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng, Huỳnh Dịch đã lên tiếng bênh vực con gái.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Con gái tôi mới 12 tuổi. Không cần gay gắt như vậy. Tôi có thể chịu được nhưng con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Những tội ác của chồng cũ không liên quan gì đến mẹ con tôi. Tôi không sai khi ly hôn và con gái tôi chắc chắn không có lỗi”.

Huỳnh Dịch Huỳnh Dịch từng là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc vào thập niên 2000. Cô từng tốt nghiệp Học viện Văn hóa Đông phương Thượng Hải (Trung Quốc) trước khi gia nhập làng giải trí.

Huỳnh Dịch từng đảm nhiệm vai Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu cách cách 3" (Ảnh: Sina).

Với gương mặt xinh đẹp và lối diễn đa dạng, Huỳnh Dịch chiếm được cảm tình của khán giả và tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất trong các bộ phim như: Hoàn châu cách cách 3, Ngọa hổ tàng long, Trường Hận Ca, Có tình có nghĩa, Thiếu lâm Vịnh Xuân Quyền, Kỳ tích... Trong Hoàn Châu cách cách 3, nữ diễn viên vào vai Tiểu Yến Tử.

Tuy nhiên, trái với những vai diễn trên màn ảnh, cuộc sống cá nhân của Huỳnh Dịch lại nhiều sóng gió. Cô trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và nữ diễn viên hiện lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân.

Thời gian qua, mỹ nhân một thời của làng giải trí Hoa ngữ chỉ tham gia các show truyền hình thực tế hoặc đảm nhận vai phụ trong các phim truyền hình.

Trả lời về việc không còn đóng vai chính trong các dự án phim, Huỳnh Dịch cho biết: "Khi còn trẻ, tôi đã đạt được thành tích. Giờ đây, cơ hội vẫn còn đó nhưng sẽ cần thêm may mắn".