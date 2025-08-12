Gia cố tử cung bằng lưới sinh học, cứu thai phụ nứt tử cung ở tuần 20

Sản phụ nguy cơ vỡ tử cung ở tuần thứ 20

Sản phụ T.T.P (35 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, có tiền sử từng sinh mổ. Sau khi siêu âm và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nứt tử cung trên nền vết mổ cũ, một biến chứng sản khoa nguy hiểm, nhất là khi thai nhi mới ở tuần thứ 20.

Trước tình thế đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc đã kích hoạt quy trình “Code Green”, quy trình báo động khẩn cấp huy động hội chẩn liên chuyên khoa gồm sản phụ khoa với ê-kíp gồm ThS.BS. Nguyễn Thị Tuyết Anh - Trưởng khoa, BSCKII. Trần Đức Tuấn - Phó khoa, ThS.BS. Hồ Thị Hoàng Anh - bác sĩ sản phụ khoa, Ths.BSCKI. Nguyễn Thị Thiên An - Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh (NICU).

Ê-kíp bác sĩ liên chuyên khoa đã phẫu thuật và chăm sóc cho sản phụ P. của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc (Ảnh: HM).

Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc đã đưa ra quyết định: can thiệp ngoại khoa để bảo tồn thai, quyết tâm bảo vệ mầm sống đến cùng. Ca phẫu thuật được thực hiện theo một quy trình can thiệp chính xác gồm ba bước then chốt:

Bước đầu tiên, ê-kíp cẩn thận đưa khối thai đã thoát vị qua vết nứt trở về đúng vị trí bên trong buồng tử cung. Đây là thao tác đòi hỏi kỹ năng tinh vi để tránh gây tổn thương màng ối và thai nhi.

Thứ hai, sau khi thai nhi đã được bảo vệ, các bác sĩ tiến hành khâu phục hồi vết nứt bằng kỹ thuật khâu đa lớp phức tạp. Kỹ thuật khâu được thiết kế nhằm tái tạo lại sự vững chắc cần thiết cho tử cung đang mang thai.

Thứ ba, các bác sĩ đã sử dụng tấm lưới sinh học 3D để gia cố vùng tử cung yếu. Việc đặt lưới 3D trong tử cung đang mang thai là phức tạp, vì đây là một kỹ thuật tinh vi đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối nhịp nhàng và tính toán chính xác đến từng milimet.

Tấm lưới sinh học 3D được đặt vào tử cung thai phụ để gia cố vết nứt (Ảnh: HM).

BSCKII. Trần Đức Tuấn - Phó khoa Sản, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn lưới 3D sinh học (mesh thoát vị bẹn polyethylene không tan) vì đặc tính tương thích sinh học cao, có thể cấy ngay lập tức mà không lo biến chứng. Về mặt cơ sinh học, tấm lưới này không chỉ hỗ trợ chịu lực tức thời mà còn đóng vai trò như một khung nền, kích thích các tế bào mô liên kết của cơ thể phát triển, từ đó tạo ra một lớp gia cố tự thân, bền vững theo thời gian”.

Hành trình sống còn từng ngày của mẹ và bé

Sau phẫu thuật, bệnh nhân bước vào một giai đoạn dưỡng thai đặc biệt, kéo dài đến 14 tuần. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ các chỉ số sinh tồn, áp lực tử cung, độ bền vết khâu, tốc độ phát triển của thai nhi và tình trạng của lưới sinh học đều được theo dõi sát sao, từng giờ, từng ngày.

Ban đầu, mục tiêu của ê-kíp là duy trì thai kỳ ít nhất đến tuần thứ 26-28. Tuy nhiên, nhờ vào quá trình chăm sóc nghiêm ngặt, thai kỳ được kéo dài đến tuần thứ 34, một cột mốc quan nhằm giảm thiểu tối đa các biến chứng hô hấp, thần kinh và phát triển sau sinh.

Em bé được sinh mổ chủ động ở tuần 34 và hoàn toàn khỏe mạnh (Ảnh: HM).

Ở tuần thai thứ 34, hội đồng chuyên môn tiến hành mổ chủ động để lấy thai. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp đa chuyên khoa, trong đó ê-kíp sản khoa thực hiện phẫu thuật chính trên tử cung đã từng bị nứt và được gia cố bằng lưới sinh học, ê-kíp gây mê hồi sức kiểm soát toàn bộ nguy cơ mất máu và biến chứng, trong khi đội hồi sức sơ sinh sẵn sàng hỗ trợ em bé ngay từ giây phút đầu tiên chào đời.

Em bé cất tiếng khóc ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ một tín hiệu cho thấy phản xạ hô hấp tốt. Bé được chuyển về khoa NICU để chăm sóc chuyên sâu. Sau 1 tuần chăm sóc tích cực, bé bắt đầu phục hồi tốt. Từ một sinh linh mong manh trên ranh giới sinh tử, bé giờ đây đã sẵn sàng trở về nhà, trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Đây là số ít trường hợp tại Việt Nam ghi nhận việc bảo tồn thai kỳ thành công sau biến chứng nứt tử cung ở tuần thai thứ 20, đồng thời ứng dụng thành công kỹ thuật lưới sinh học 3D trong sản khoa. Sự kiện không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, mà còn mở ra hướng đi mới, đồng thời góp phần củng cố mô hình điều trị liên chuyên khoa hiện đại.