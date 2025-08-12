Chàng trai nghèo lái xe từ thiện được bạn đọc giúp đỡ gần 400 triệu đồng

Chàng trai trẻ hồi sinh nhờ tình yêu thương của cộng đồng

Ngô Vũ Mạnh Tuấn (21 tuổi, Tịnh viện Vân Sơn, Phú Thọ) là nhân vật trong bài viết “Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu 0 đồng gặp nạn lao xuống vực” được báo Dân trí đăng tải, kêu gọi giúp đỡ.

Sau khi bài viết được đăng tải, Tuấn đã nhận được rất nhiều hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền 398.313.973 đồng bạn đọc giúp đỡ đã được báo Dân trí kết chuyển tới số tài khoản của Tuấn.

Tuấn sau khi được các bác sĩ đưa về từ "cửa tử" (Ảnh: Vân Hà).

Dù đã ra viện, nhưng tình trạng sức khỏe của Tuấn vẫn yếu, phải thường xuyên quay lại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn để điều trị những di chứng sau tai nạn.

Thời điểm được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn giành giật mạng sống từ “cửa tử”, sức khỏe của Tuấn có những chuyển biến tích cực. Hai tay đã có thể cử động nhẹ, cầm nắm những vật nhỏ, lắng nghe mọi người nói chuyện dù em chưa thể đáp lời.

Những ngày đầu mới tỉnh lại, Tuấn không kìm được nước mắt khi thấy người thân. Mỗi lần nhìn thấy có người bước vào phòng bệnh, em đều khóc. Sau khi dần vượt qua cú sốc, Tuấn đã dần kiểm soát cảm xúc tốt hơn và có thể dùng điện thoại nhắn tin trả lời mọi người.

"Con không nghĩ con bị tai nạn nặng thế mà vẫn còn sống sót được đến ngày hôm nay", Tuấn xúc động gõ từng chữ trên màn hình để đáp lời bác ruột.

Sau gần nửa năm, chúng tôi mới có dịp gặp lại Tuấn tại bệnh viện. Tuấn vẫn chưa thể nói, nhưng chàng trai 21 tuổi cảm kích run run nhắn dòng chữ: “Em rất hạnh phúc và vui mừng”. Tuấn vui khi biết mình được sống trong sự yêu thương của nhiều người đến thế.

Tuấn gặp nhiều khó khăn trong việc nói sau khi phẫu thuật điều trị (Ảnh: Vân Hà).

"Em vẫn muốn lái cứu thương từ thiện cho các thầy"

Dù đã trải qua biến cố khủng khiếp, trái tim hướng thiện của Tuấn luôn đau đáu một ước nguyện: "Em vẫn muốn lái cứu thương từ thiện cho các thầy".

Chặng đường hồi phục của Tuấn vẫn còn dài, nhưng với ý chí kiên cường của bản thân, sự tận tâm của các bác sĩ và tình yêu thương của cộng đồng, ngày em trở lại cuộc sống bình thường sẽ không còn xa.

Gia đình Tuấn vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Bà Vũ Thị Thủy, bác ruột của Tuấn, xúc động chia sẻ: "Giữa lúc chúng tôi tuyệt vọng nhất, báo Dân trí đã kết nối với những tấm lòng nhân ái, giúp cháu tôi có đủ kinh phí tiếp tục chữa trị và có một khoản tiền để trang trải cuộc sống”.

Ít ai biết rằng, Tuấn có một tuổi thơ bất hạnh khi bị bố mẹ bỏ từ bé. Em lớn lên trong sự cưu mang của họ hàng và bà con làng xóm. Tủi thân trước số phận, cậu bé đã từng ví mình như "một con mèo hoang" không nơi nương tựa.

Năm 13 tuổi, Tuấn được sư thầy tại Tịnh viện Vân Sơn (Phú Thọ) nhận về nuôi dưỡng, dạy dỗ. Từ đó, cậu lớn lên với một trái tim nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như lái xe cấp cứu miễn phí, chở cơm từ thiện, đưa bệnh nhân nghèo đi viện…

Thời điểm dịch Covid-19, Tuấn rong ruổi trên các cung đường từ Hà Nội lên Hà Giang, hỗ trợ đưa người mắc bệnh đến bệnh viện kịp thời. Chàng trai trẻ luôn đặt sinh mạng của người khác trên bản thân mình.

Cuối năm 2024, Tuấn gặp tai nạn thảm khốc. Trên đường đi làm, xe ô tô của Tuấn lao xuống vực sâu hơn 300m. Người bạn đồng hành may mắn thoát ra ngoài, nhưng Tuấn cùng chiếc xe rơi thẳng xuống đáy vực.

Trong đêm tối, người bạn liên tục kêu cứu nhưng không ai hay biết. Mãi đến sáng hôm sau, người dân đi làm nương mới phát hiện vụ việc và gọi cứu hộ. Khi được đưa lên, Tuấn bị chấn thương nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, các bác sĩ nỗ lực giành giật từng tia hy vọng mong manh cho chàng trai trẻ. Tuấn bị đa chấn thương, dập não, tràn dịch phổi, viêm phổi nặng và xuất hiện cơn động kinh không kiểm soát.

May mắn, trong giây phút ngặt nghèo nhất, những tấm lòng nhân ái đã tiếp sức để chàng trai lương thiện có cơ hội tiếp tục con đường thiện nguyện của mình.