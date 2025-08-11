Trấn Thành công bố phim Tết 2026 sau loạt tranh cãi, giấu mặt dàn diễn viên

Chiều 11/8, Trấn Thành chính thức công bố dự án điện ảnh mới mang tên Thỏ ơi, dự kiến phát hành vào mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026. Nam nghệ sĩ chia sẻ loạt ảnh cùng ê-kíp trong lễ khai máy, khéo léo che mặt một số diễn viên để giữ bí mật.

"Đến hẹn lại lên! Mùng 1 Tết 2026, mời cả nhà cùng xem bộ phim mới nhất của Trấn Xìn (biệt danh của Trấn Thành - PV) mang tên Thỏ ơi. Hứa hẹn phim này sẽ cực kỳ xịn nhé. Cúng khai máy thôi mà nó xôm cỡ này rồi", Trấn Thành viết.

Trấn Thành chụp ảnh cùng ê-kíp (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Đại diện nhà sản xuất cho biết Thỏ ơi thuộc thể loại kịch tính - tâm lý, nối tiếp chuỗi tác phẩm giàu cảm xúc của Trấn Thành.

"Sau những tràng cười thả ga và màn quậy tung trời của Bộ tứ báo thủ, Trấn Thành sẽ đem đến cho khán giả dịp Tết 2026 một hương vị mới", phía sản xuất hé lộ.

Về nội dung, đạo diễn Trấn Thành bày tỏ: "Tôi hy vọng Thỏ ơi sẽ mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị".

Nam nghệ sĩ hiện chưa tiết lộ danh sách diễn viên, chỉ cho biết đây sẽ là những gương mặt gây bất ngờ và sẽ công bố trong thời gian tới.

Trước thông báo này, nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên khi Trấn Thành vẫn kịp chuẩn bị phim Tết dù thời gian qua anh bận rộn với lịch trình dày đặc.

Phim "Bộ tứ báo thủ" dịp Tết 2025 của Trấn Thành từng gây thất vọng với khán giả (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Việc Trấn thành trở lại với thể loại kịch tính - tâm lý khiến người hâm mộ mong chờ và liên tưởng đến thành công của Mai (Tết 2024) - bộ phim tình cảm, tâm lý từng gây bùng nổ phòng vé, vượt mốc 520 tỷ đồng và trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Trong khi mùa Tết 2025, Trấn Thành ra mắt Bộ tứ báo thủ nhưng gây tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng đây là "bước lùi" so với các dự án trước. Dù vậy, bộ phim vẫn đạt doanh thu hơn 330 tỷ đồng.