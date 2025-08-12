Hiệu trưởng ở Hải Phòng lên tiếng về thông tin thu chi sai quy định

Mới đây, Trường THPT Nguyễn Khuyến (xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) bị phản ánh có nhiều khoản thu chi sai quy định trong năm học 2024-2025, cùng dấu hiệu ưu ái trong bổ nhiệm, thăng hạng giáo viên.

Cụ thể: Trong kỳ ôn thi tốt nghiệp cho khối 12, trường tự tổ chức ôn 11 tuần và thu 800.000 đồng/học sinh trái quy định. Ngoài ra, khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng đã bố trí kinh phí hỗ trợ 180.000 đồng/tiết cho giáo viên, trường vẫn bị cho là thu thêm 600.000 đồng/học sinh.

Tổng cộng, mỗi học sinh bị cho là thu sai các khoản trên là 1,4 triệu đồng; với 450 em khối 12, số tiền lên tới 630 triệu đồng.

Trường THPT Nguyễn Khuyến (Ảnh: Hoàng Dũng).

Ngoài ra, trường còn bị tố tổ chức thêm 2 kỳ khảo sát kéo dài 4 ngày, thu tiền giấy thi, đề thi, trong khi quy định chỉ cho phép 2 kỳ/năm và không được thu các khoản này.

Nội dung phản ánh cũng đề cập việc một nữ giáo viên được kiêm 4 chức vụ ngoài nhiệm vụ giảng dạy, gồm Tổ phó tổ chuyên môn, Bí thư Đoàn trường (dù đã quá tuổi quy định), Tư vấn học đường, Bí thư chi bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ.

Các chức vụ trên đều được cho là có thu nhập, trong đó riêng tư vấn học đường được phản ánh được ngân sách trả 800.000 đồng/tuần. Bên cạnh đó, phản ánh còn cho rằng trường vẫn thu thêm khoản tiền tư vấn học đường là 100.000 đồng/học sinh (tổng 137,5 triệu đồng).

Ngoài ra, hiệu trưởng cũng bị tố ưu ái thăng hạng II cho một giáo viên không có thành tích nổi bật.

Trước phản ánh trên, phóng viên Dân trí đã liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng và được hướng dẫn đến làm việc với Trường THPT Nguyễn Khuyến.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Phạm Huy Hùng – Hiệu trưởng THPT Nguyễn Khuyến (Hải Phòng) – khẳng định các nội dung phản ánh về nhà trường đều không đúng sự thật.

Ông cho biết, thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm, trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp lớp 12 từ 17/3 đến 21/6, giáo viên tự nguyện giảng dạy, học sinh tự nguyện tham gia, không thu tiền. Từ 12/5 đến 21/6, giáo viên trực tiếp đứng lớp được hỗ trợ 180.207 đồng/tiết từ ngân sách và nhà trường đã chi trả đầy đủ theo quy định. Do đó, thông tin thu 600.000 đồng và 800.000 đồng là sai sự thật.

Nhà trường chỉ tổ chức 2 kỳ khảo sát tốt nghiệp năm 2025 theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (17-18/4 và 19-20/5), không tổ chức thêm kỳ thi và thu tiền trái quy định.

Về phản ánh ưu ái giáo viên kiêm nhiều chức vụ, ông Hùng cho biết các chức danh như Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ được bầu theo tín nhiệm, không tính giờ kiêm nhiệm.

Cũng theo ông Hùng, chức vụ Bí thư Đoàn do bối cảnh chưa có giáo viên trẻ thay thế; nhiệm vụ tư vấn tâm lý do giáo viên có trình độ Thạc sĩ Tham vấn học đường đảm nhận, đúng quy định và tự nguyện, không hưởng chế độ. Chức vụ Tổ phó tổ chuyên môn được bổ nhiệm năm 2022 theo đúng hướng dẫn của Sở. Giáo viên này chỉ hưởng phụ cấp 1 chức danh Bí thư Đoàn, các nhiệm vụ khác làm tự nguyện, không thêm thu nhập.

Về xét thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II, nhà trường thực hiện đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Sở, thành lập hội đồng, ban hành tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo khách quan, minh bạch, không ưu ái cá nhân.

Liên quan việc thu đoàn phí, ông Hùng cho biết thực hiện theo quy định của Trung ương Đoàn: mỗi học sinh đóng 24.000 đồng/năm, trong đó chi đoàn giữ lại 2/3 để hoạt động, Đoàn trường nhận 1/3 và tiếp tục trích nộp một phần cho Huyện đoàn Vĩnh Bảo; số còn lại Đoàn trường sử dụng đúng quy định.

Ông cũng bác bỏ thông tin dùng máy móc nhà trường để in, photo đề thi rồi thu tiền; khẳng định không thu phí vệ sinh 10.000 đồng/học sinh vì lớp học do học sinh tự vệ sinh, còn khu vực chung có nhân viên hợp đồng từ ngân sách.

Về đồng phục, sách vở, ông Hùng cho biết học sinh đăng ký, Ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp ký hợp đồng với nhà cung cấp, không thuế VAT để giảm chi phí theo nguyện vọng phụ huynh.