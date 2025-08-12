"Còn gì đẹp hơn" gây chú ý, nhạc sĩ Gen Z bật mí về ca từ bài hát

Mấy ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, ca khúc Còn gì đẹp hơn - tác phẩm được lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ - của tác giả Nguyễn Hùng (SN 1999) gây sốt khi được nhiều người chia sẻ, quan tâm.

Nhạc sĩ Nguyễn Hùng đảm nhận vai Hải trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, bản phối 45 giây của Còn gì đẹp hơn, được người dùng TikTok phối khí lại thành một bản nhạc điện tử sôi động, được nhiều người trẻ lựa chọn làm nhạc nền, sử dụng trong các clip có nội dung yêu nước.

Cuối tháng 7, ngay sau khi ra mắt, ca khúc Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng đã lọt Top 10 Bảng xếp hạng nhạc mới của Zing MP3. Còn bản lyric video trên Youtube ra mắt cách đây 2 tuần đạt 2,3 triệu lượt xem.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Hùng cho biết, anh cũng là một trong những diễn viên trẻ tham gia bộ phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

"Tôi có đi casting (thử vai) vai Hải và được chọn vào phim Mưa đỏ. Bài Còn gì đẹp hơn được tôi viết trong hai giai đoạn: Khi nhận được kịch bản, tôi viết 50% bản nhạc và dừng lại. Sau khi ghi hình xong bộ phim, tôi hoàn thiện nốt 50% tác phẩm", Nguyễn Hùng cho biết.

Nhạc sĩ Gen Z (thế hệ sinh từ khoảng năm 1995 đến 2015) cho biết thêm, anh mất khoảng 2 ngày để viết đoạn điệp khúc gây viral trên mạng xã hội: "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng, đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi còn gì đẹp hơn".

Nguyễn Hùng thừa nhận, ngày còn đi học, anh chỉ học môn Văn ở mức... trung bình nhưng khi sáng tác bài hát, cảm xúc từ tác phẩm đã khiến anh có những câu từ ý nghĩa, xúc động.

"Thời điểm phát hành bài hát cũng rất gần với các ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2/9 đầy thiêng liêng, ý nghĩa nên tôi nghĩ ca khúc được sử dụng nhiều nhưng thay vì bất ngờ, tôi thấy hạnh phúc vì bài hát đã chạm được vào cảm xúc của khán giả...", Nguyễn Hùng nói.

Nguyễn Hùng cũng nhắc đến cộng sự, nhà sản xuất âm nhạc Tùng Giang và cho rằng, bản hoà âm phối khí của Tùng Giang đã làm cho ca khúc Còn gì đẹp hơn trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh, lan toả tới khán giả.

Chia sẻ về ca khúc Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, chị xúc động khi nghe tác phẩm, chị nhớ những giai điệu đầu tiên của ca khúc này vang lên khi Nguyễn Hùng mới đang trong giai đoạn "vỡ" kịch bản, tập luyện cùng các bạn diễn.

"Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh rất rõ ràng: Một ngày nào đó, Hùng và Tiểu đội 1 sẽ khoác vai nhau, cùng hát bài hát ấy trên khấu giới thiệu về Mưa đỏ. Và mong ước ấy đã thành hiện thực.

Chưa biết con đường phía trước của Mưa đỏ sẽ như thế nào, khán giả yêu thương đến đâu. Nhưng với tôi, đây là bộ phim có sự “độ duyên” rất lớn với âm nhạc", Đặng Thái Huyền tâm sự.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ 4, từ trái vào) cùng dàn diễn viên tham gia phim điện ảnh "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi đảm nhận vai Hải trong dự án Mưa đỏ, Nguyễn Hùng được biết đến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc MAYDAYs, chủ nhân của ca khúc Phép màu và là gương mặt nổi bật trong phim ngắn Đàn cá gỗ - tác phẩm giành giải Phim ngắn xuất sắc tại giải thưởng Cánh diều 2024.

Ca khúc Phép màu cũng là một trường hợp đặc biệt khi là bài hát phim của Đàn cá gỗ, nhưng lại nổi tiếng trước khi bộ phim được công chiếu rộng rãi, được nhiều ca sĩ nổi tiếng như: nhóm Xương Rồng (Bùi Công Nam, Thanh Duy, Thiên Minh, Duy Khánh), ST Sơn Thạch… trình diễn.

Sự nổi tiếng của Phép màu đã kéo theo hiệu ứng khi phim ra rạp.

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn" đang gây chú ý của Nguyễn Hùng (Video: Đoàn phim cung cấp).