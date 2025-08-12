Sự kiện “chưa từng có", tất cả đại học, cao đẳng tổ chức khai giảng vào 5/9

Tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp, đại học, cả công lập và ngoài công lập đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 (Ảnh: Hữu Khoa).

Một sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tới đây, khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông.

Đây là một điểm nhấn đặc biệt của năm học 2025-2026, tạo nên một không khí khai trường tưng bừng, sôi động trên khắp cả nước.

Sự kiện mang ý nghĩa “kép”, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh dấu một chặng đường dài phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào lúc 8h sáng ngày 5/9. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học.

Những năm trước, các trường đại học, cao đẳng thường chủ động tổ chức lễ khai giảng vào thời gian riêng. Tuy nhiên, năm nay, sự đồng loạt này không chỉ thể hiện sự thống nhất, quyết tâm của toàn ngành mà còn tạo nên một dấu ấn đặc biệt.

Hàng triệu học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước sẽ cùng nhau đón chào năm học mới trong một ngày, tạo nên một bức tranh giáo dục đầy hứng khởi và tươi mới.